Общество

Экономика сегодняЭкономика сегодняРособрнадзор заявил о возможном проведении ЕГЭ во второй половине июня

Проведение Единого государственного экзамена в этом году может быть перенесено на вторую половину июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители Рособрнадзора.
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с чего всё началось

Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.
ТАСС07:31

Подробнее о событии

В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ЕГЭ

РБК09:40

Рособрнадзор определился с предварительными датами ЕГЭ

Фонтанка.Ру07:48

В Рособрнадзоре назвали новые возможные сроки проведения ЕГЭ

Московский Комсомолец07:38

ЕГЭ в 2020 году могут провести во второй половине июня

Комсомольская правда07:40

Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ во второй половине июня

RT на русском07:30

Названы возможные сроки проведения ЕГЭ

Lenta.ru07:20

Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ на вторую половину июня

Известия07:13
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 10:38, Ашберн
Общество

Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ

Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Интерфакс 08:47
6
Общество

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
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Политика

Польша назвала Россию основной угрозой национальной безопасности

Президент Польши Анджей Дуда, выступая после принятия новой стратегии национальной безопасности, заявил, что стратегия закрепляет новые реалии произошедшие в Польше с 2014 года, когда «на территории Польши не было еще войск НАТО, США» — тогда — «была совершенно другая действительность».
ИА Красная Весна вчера в 10:28
933
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,7K
Шоу-бизнес

Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось

Paparazzi.ru 03:23
34
Общество

В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
49
Общество

Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни

Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
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Общество

Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от некоторых критериев.
ТАСС 08:32
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Политика

Госдума расширила ограничения для участия в выборах

Москва, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах лицам, имевшим судимость по статьям Уголовного кодекса РФ «средней тяжести», передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
REGNUM вчера в 06:00
4
Общество

Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его

Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
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Происшествия

Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК

Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
6
Общество

В России во время пандемии увеличилась смертность от алкоголя

В России в период ограничительных мер россияне стали чаще умирать от алкоголя.
МонаВиста 08:17
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Кино

Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian

Вокруг ТВ вчера в 08:12
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Энергетика

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году

ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году.
Finam.Ru 10:18
Здоровье

Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
1
Шоу-бизнес

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем

Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 01:57
10
Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
760
Общество

100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса

Интерфакс 07:26
11
Экономика

Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с COVID-19

Расходы бюджета Санкт-Петербурга на борьбу с коронавирусом составляют около 17 миллиардов рублей, и это не предел, сообщил губернатор Алесандр Беглов.
РИА Новости 09:58
10
Экономика

Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы

Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
420
Экономика

Власти Великобритании пойдут на экстренные меры

Власти Великобритании планируют пойти на экстренные меры и повысить налоги, чтобы сократить прогнозируемый дефицит бюджета в размере 337 миллиардов фунтов стерлингов (414,8 миллиардов долларов).
Lenta.ru 09:48
1
Армия и оружие

Девятый самолет с военными России вылетел из Италии

REGNUM 07:50
34
Общество

Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг

Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
4
Происшествия

Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет подал сигнал тревоги

Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт Пулково.
Известия 10:19
1
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
63
Кино

Все звезды «Назад в будущее» воссоединились в онлайн-шоу на YouTube

Американский актер Джош Гад (голос снеговика Олафа из дилогии "Холодное сердце") в своем онлайн-шоу на YouTube под названием Reunited Apart собрал вместе главных людей культовой трилогии "Назад в Будущее".
Российская газета 04:53
6
Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
210
Здоровье

271 новый случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области

Глава региона добавил, что Нижегородская область входит в топ-5 регионов России по количеству тестов на коронавирус.
Время Н 05:23
4
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении страховки по ряду вкладов

Госдума в итоговом чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Российская газета 09:25
23
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
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