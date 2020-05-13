Общество
Экономика сегодняРособрнадзор заявил о возможном проведении ЕГЭ во второй половине июня
Проведение Единого государственного экзамена в этом году может быть перенесено на вторую половину июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители Рособрнадзора.
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с чего всё началось
Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.ТАСС07:31
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Общество
Собянин анонсировал скорое открытие МФЦ
Градоначальник в среду встретился с работниками центров социального обслуживания Москвы и волонтерами проекта "Мой социальный помощник".
Интерфакс 08:47
Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Политика
Польша назвала Россию основной угрозой национальной безопасности
Президент Польши Анджей Дуда, выступая после принятия новой стратегии национальной безопасности, заявил, что стратегия закрепляет новые реалии произошедшие в Польше с 2014 года, когда «на территории Польши не было еще войск НАТО, США» — тогда — «была совершенно другая действительность».
ИА Красная Весна вчера в 10:28
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Шоу-бизнес
Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23
Общество
В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру
Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
Общество
Голикова сообщила, когда россияне вернутся к нормальной жизни
Вице-премьер подчеркнула, в тех регионах, где россияне не соблюдали меры безопасности в прошедшие майские праздники количество зараженных COVID-19 может увеличится.
SakhalinMedia.ru 02:10
Общество
Госдума приняла закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от некоторых критериев.
ТАСС 08:32
Политика
Госдума расширила ограничения для участия в выборах
Москва, 12 мая 2020, 13:00 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла законопроект, запрещающий участвовать в выборах лицам, имевшим судимость по статьям Уголовного кодекса РФ «средней тяжести», передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
REGNUM вчера в 06:00
Общество
Самолет из Китая повернул на Москву из-за отказа Турции пропустить его
Самолет с грузом медицинского оборудования, вылетевший 13 мая из Китая на Кипр, вынужден был развернуться в сторону Москвы, после того как власти Турции отказались пропустить его через воздушное пространство своей страны.
РБК 10:16
Происшествия
Мосгорсуд отправил на принудительное лечение убийцу полковника СК
Московский городской суд вынес решение по делу 39-летнего жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, напавшего в октябре 2019 года с ножом на сотрудника Следственного комитета (СК) в Москве, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 09:29
Общество
В России во время пандемии увеличилась смертность от алкоголя
В России в период ограничительных мер россияне стали чаще умирать от алкоголя.
МонаВиста 08:17
Кино
Дмитрий Певцов ответил на критику видеоблогера BadComedian
Вокруг ТВ вчера в 08:12
Энергетика
ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году
ОПЕК ухудшила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году.
Finam.Ru 10:18
Здоровье
Россия достигла баланса между госпитализациями и выписками пациентов
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что Россия достигла баланса между поступающими в больницы и выписывающимися пациентами с коронавирусом.
Рамблер 08:15
Шоу-бизнес
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем
Возлюбленный Ольги Бузовой сделал татуировку с ее именем Давид Манукян сделал татуировку с именем Ольги Бузовой.
Экспресс газета вчера в 01:57
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Интерфакс 07:26
Экономика
Беглов рассказал о расходах Петербурга на борьбу с COVID-19
Расходы бюджета Санкт-Петербурга на борьбу с коронавирусом составляют около 17 миллиардов рублей, и это не предел, сообщил губернатор Алесандр Беглов.
РИА Новости 09:58
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Экономика
Власти Великобритании пойдут на экстренные меры
Власти Великобритании планируют пойти на экстренные меры и повысить налоги, чтобы сократить прогнозируемый дефицит бюджета в размере 337 миллиардов фунтов стерлингов (414,8 миллиардов долларов).
Lenta.ru 09:48
Общество
Минкомсвязь сообщила о стабилизации работы портала госуслуг
Минкомсвязь увеличила мощности портала госуслуг после рекордного увеличения нагрузки на него из-за запуска сервиса по оформлению выплат 10 тыс. руб. на детей от 3 до 16 лет.
Коммерсантъ 10:07
Происшествия
Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет подал сигнал тревоги
Самолет, вылетевший из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги и возвращается в аэропорт Пулково.
Известия 10:19
Кино
Все звезды «Назад в будущее» воссоединились в онлайн-шоу на YouTube
Американский актер Джош Гад (голос снеговика Олафа из дилогии "Холодное сердце") в своем онлайн-шоу на YouTube под названием Reunited Apart собрал вместе главных людей культовой трилогии "Назад в Будущее".
Российская газета 04:53
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Здоровье
271 новый случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области
Глава региона добавил, что Нижегородская область входит в топ-5 регионов России по количеству тестов на коронавирус.
Время Н 05:23
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении страховки по ряду вкладов
Госдума в итоговом чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов.
Российская газета 09:25
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53