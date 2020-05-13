Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

с чего всё началось

Проведение Единого государственного экзамена в этом году может быть перенесено на вторую половину июня из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили представители Рособрнадзора.

Рособрнадзор заявил о возможном проведении ЕГЭ во второй половине июня

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