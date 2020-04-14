Общество

РБКРБКРособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Ранее Минпросвещения сообщало, что начало ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня, а ОГЭ — с 22 мая на 9 июня. Рособрнадзор также рекомендовал региональным комиссиям отменить экзамены по выбору для девятиклассников в этом году. Обязательными предметами для сдачи останутся математика и русский язык.
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В Рособрнадзоре сообщили о сроках проведения ГИА

Комсомольская правда05:43

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

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Праздничное платье готовить? Директор московской школы рассказала о предстоящих экзаменах и выпускных вечерах

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Российская газета04:47

Подготовлен проект расписания основных госэкзаменов для 9-го класса

Интерфакс04:43

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в девятых классах

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В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ОГЭ

Известия04:49
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Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
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Газета.Ru 08:17
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Экономика

Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации

Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
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В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе

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"Параметры новой сделки ОПЕК+ полностью отвечает интересам РФ с точки зрения экономики и бюджета", - сказал Новак на совещании у президента России Владимира Путина, которое проходит в режиме видеоконференции.
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Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
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В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня

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Экономика

Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты

Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает.
РБК 06:26
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Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

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Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом

Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
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В Иркутске нашли Land Cruiser, украденный в Москве 18 лет назад

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В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых

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В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»

В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
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Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях

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В России остался лишь один регион без коронавируса

Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
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