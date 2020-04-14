Общество
РБКРособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Ранее Минпросвещения сообщало, что начало ЕГЭ перенесли с 25 мая на 8 июня, а ОГЭ — с 22 мая на 9 июня. Рособрнадзор также рекомендовал региональным комиссиям отменить экзамены по выбору для девятиклассников в этом году. Обязательными предметами для сдачи останутся математика и русский язык.
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Общество
Путин предложил направить 23 млрд на поддержку авиаотрасли
Президент России Владимир Путин предложил направить более 23 млрд рублей на поддержку авиационной отрасли, пострадавшей от коронавируса.
Мойка78 09:38
Политика
В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов
Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ.
REGNUM 08:47
Общество
Шнуров прояснил слова о заражении коронавирусом
Лидер российской группы «Ленинград» Сергей Шнуров прояснил слова о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.
Lenta.ru 09:11
Общество
Первый испытатель рассказал об эффекте вакцины от COVID-19
Впервые экспериментальную вакцину от коронавируса ввели здоровому человеку - американке Дженнифер Халлер, которая поделилась своими впечатлениями об эффекте препарата, пишут "Известия".
Molnet.ru 03:40
Политика
Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы
Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая.
RT на русском 07:19
Политика
Лавров прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Глава российского МИД Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами назвал "циничными и возмутительными" действия муниципалитета Праги, принявшего беспрецедентное для республики решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу.
Российская газета вчера в 06:34
Общество
Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться
Соловьёв, в свою очередь, повторил слова о том, что комментатору нужно лечиться.
Pravda.Ru 07:39
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин в интервью порталу "Православие.ру" назвал нулевого пациента с коронавирусом в России.
Газета.Ru 08:17
Экономика
Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации
Москва, 15 апреля 2020, 15:44 — REGNUM Банки во всех странах мира вкладывают свободные средства, в том числе депозиты физических лиц, в государственные облигации.
REGNUM 08:44
Технологии
Хакеры продают более 500 тысяч аккаунтов Zoom
Таблицы с логинами, паролями и электронными почтами пользователей Zoom предлагаются за символические деньги (0,002 доллара за аккаунт) в даркнете и на хакерских форумах, а порой их даже отдают бесплатно.
Популярная механика вчера в 05:05
Футбол
Андрей Канчельскис признан лучшим российским легионером в истории АПЛ
Сотрудники телеканала beIN Sports представили пятерку лучших российских футболистов, выступавших в чемпионате Англии.
NewInform 08:58
Общество
В ВОЗ предсказали рост числа зараженных в РФ на этой неделе
На этой неделе в России ожидается дальнейшее увеличение числа больных коронавирусом SARS-CoV-2.
Известия 08:13
Энергетика
Новак заявил, что сделка ОПЕК+ отвечает интересам российской экономики
"Параметры новой сделки ОПЕК+ полностью отвечает интересам РФ с точки зрения экономики и бюджета", - сказал Новак на совещании у президента России Владимира Путина, которое проходит в режиме видеоконференции.
РЕН ТВ 09:41
Здоровье
В США назвали самые ранние признаки заболевания COVID-19
Отмечается, что ключевой симптом, по которому можно определить COVID-19 на ранних стадиях, — потеря обоняния при свободных носовых пазухах.
REGNUM 04:27
Общество
Информационный центр о ситуации с вирусом возглавит доктор Мясников
Главный врач столичной ГКБ №71 Александр Мясников станет руководителем информационного центра, задача которого — мониторинг ситуации с коронавирусом, сообщила Русская служба «Би-би-си».
РБК 09:00
Путешествия
Гендиректор TUI назвал три сценария возобновления полетов за границу
Гендиректор российского офиса туроператора TUI Тарас Демура рассказал в интервью телеканалу РБК о трех сценариях возобновления Россией международного авиасообщения, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
РБК 08:53
Политика
В Кремле сообщили о намерении поддержать резолюцию о прекращении огня
Ранее 15 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что российский лидер Владимир Путин поддержит инициативу о прекращении огня во всем мире в условиях пандемии коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 06:19
Экономика
Титов назвал неработающей систему выдачи кредитов под 0% на зарплаты
Механизм выдачи беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в период пандемии коронавируса и карантинных ограничений пока практически не работает.
РБК 06:26
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Москве аннулируют около миллиона цифровых пропусков
В столице за сутки для передвижения по городу на личном или общественном транспорте оформили 3,2 миллиона цифровых пропусков.
Вести.Ru вчера в 06:11
Политика
«Медуза»: РИА «Новости» по приказу Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьера к ИВЛ
РИА «Новости» по приказу главного редактора телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргариты Симоньян опубликовало выдуманную новость о подключении британского премьер-министра Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Медиазона 08:00
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом
Путин призвал принять экстраординарные меры для борьбы с коронавирусом.
Деловое.ТВ вчера в 08:40
Происшествия
В Иркутске нашли Land Cruiser, украденный в Москве 18 лет назад
Твой Иркутск 02:34
Общество
В Вязьме почти сто человек заболели коронавирусом в доме престарелых
Повторное тестирование подтвердило заболевание коронавирусной инфекцией у 33 человек, общавшихся с заболевшим сотрудником дома-интерната для престарелых и инвалидов в Вязьме, - сообщает оперативный региональный штаб по борьбе с коронавирусом.
Новые Известия вчера в 06:59
Культура
В Сети появились первые отзывы о сериале «Зулейха открывает глаза»
В понедельник вечером на телеканале "Россия 1" состоялась премьера сериала "Зулейха открывает глаза", основанного на одноименном романе Гузель Яхиной.
РИА Новости вчера в 07:54
Политика
На Украине допустили нанесение ракетного удара по России
Известия вчера в 19:39
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Происшествия
Украинский военный погиб при взрыве миномета на учениях
РБК вчера в 13:33
Общество
В России остался лишь один регион без коронавируса
Единственным регионом, где еще не было зафиксировано случаев COVID-19 остается Республика Алтай.
Повестка дня 05:38