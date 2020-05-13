Общество

Краснодарские известияКраснодарские известияРособрнадзор назвал предварительные даты проведения ЕГЭ

В ведомстве считают, что проводить экзамены в июле нецелесообразно, так как могут сохраняться последствия текущей ситуации с коронавирусом, сообщает ТАСС.
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Рособрнадзор назвал возможные сроки проведения ЕГЭ

RT на русскомвчера в 13:00

Рособрнадзор рекомендовал провести ЕГЭ в августе

Российская газетавчера в 13:20

Названы возможные даты проведения ЕГЭ в России

Lenta.ruвчера в 13:14

Рособрнадзор назвал дату проведения ЕГЭ

Русская Планета10:32

В Рособрнадзоре предложили новые даты проведения ЕГЭ

Известиявчера в 12:51

Рособрнадзор рекомендовал провести ЕГЭ в августе

Коммерсантъвчера в 12:45

ЕГЭ в России может пройти с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа

ТАССвчера в 12:28
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Политика

Трамп пригрозил Китаю разрывом отношений

Вашингтон мог бы разорвать отношения с Китаем из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
Российская газета 10:43
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Общество

В России создали вирусы, убивающие раковые клетки

Москва, 14 мая 2020, 19:12 — REGNUM Сотрудники Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгарта Российской академии наук создали ряд вирусов, которые убивают раковые клетки.
REGNUM 12:12
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло до 809

В Алтайском крае за минувшие сутки выявлено 39 новых случаев коронавирусной инфекции.
Алтайская правда 01:20
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Общество

СК возбудил дела из-за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

RT на русском 04:31
1,5K
Общество

«Академик Черский» прибыл в логистический центр «Северного потока-2»

Судно-трубоукладчик "Академик Черский", главный претендент на завершение работ по укладке труб газопровода "Северный поток-2", после нескольких дней стояния на рейде неподалеку от острова Рюген, прибыло в порт Мукран.
Российская газета 12 мая в 11:32
1,2K
Общество

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ в этом году

Выпускникам 11-х классов, которые планируют обучаться в российских вузах, будет необходимо выбрать экзамены для поступления в учебное заведение и сдать соответствующие экзамены ЕГЭ, исходя из того, на какой факультет планируется поступать.
Известия вчера в 10:41
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Происшествия

СКР проводит проверку на заводе-изготовителе сгоревших аппаратов ИВЛ

СКР проводит проверку на АО «Уральский приборостроительный завод» (УПЗ, входит в холдинг КРЭТ «Ростеха»), сообщили в пресс-службе холдинга.
Коммерсантъ 12:00
2
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова

Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета 05:16
12
Футбол

Семин отказался от должности почетного главного тренера «Локомотива»

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин заявил, что отказался от должности в клубе после завершения контракта.
Газета.Ru 12:21
Музыка

Little Big исполнит акустическую версию Uno на «Евровидении»

Gazeta.SPb 12 мая в 16:39
98
Общество

В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом

Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
543
Общество

Москвичей проверят на «коллективный иммунитет» к коронавирусу

В Москве проведут выборочное тестирование жителей на «коллективный иммунитет» к коронавирусу.
Известия 09:24
12
Кино

Второсортным назвали кинокритики фильм «Лицо со шрамом» с Томом Харди

Главную роль в фильме сыграл Том Харди, но, судя по первым 35 рецензиям, которые уже даны на эту кинокартину, его игра не спасла от провала киноленту.
Shraibikus News вчера в 06:28
56
Общество

Полицейские смогут вскрывать машины

Отдельно в проекте прописали, что полицейский «не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию».
Business FM Уфа вчера в 07:22
4,4K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов объявил о разводе со второй женой

Певец Эмин Агаларов сделал неожиданное заявление. Музыкант решил развестись с супругой, моделью и красавицей Аленой Гавриловой.
Городовой 02:32
118
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа 13 мая объявят о намерении запустить процесс объединения двух регионов.
BFM.ru вчера в 02:18
1,6K
Общество

Ряд ограничений режима повышенной готовности снят в Коми

Напомним, 31 марта в Коми ввели режим самоизоляции.
КомиОнлайн 11:58
2
Авто

В Сети появились первые фотографии обновленного Ford Focus

По предварительным данным, на китайском рынке рестайлинговая версия четвертого поколения Ford Focus появится в продаже с 1,5-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 174 лошадиные силы, который будет работать в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.
Актуальные Новости 11:22
2
Культура

Новым ведущим шоу «Галилео» стал Владимир Маркони

Владимир Маркони сумеет найди общий язык с современной молодёжной аудиторией, придаст энергичности шоу "Галилео", которое является ответом популярному в последнее время тренду на онлайн-образование.
Ревизор.ру вчера в 10:37
10
Происшествия

Экс-глава «Крымавтотранса» задержан за растрату 5 млн рублей

REGNUM 10:41
16
Экономика

Инфляция в России с 7 по 12 мая оказалась нулевой

Инфляция в России в период с 7 по 12 мая оказалась нулевой, свидетельствуют данные Росстата.
ТАСС 11:03
2
Общество

Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
1,5K
Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
1
Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
60
Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
475
Политика

МИД России потребовал от FT и NYT опровергнуть статьи о коронавирусе

Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции Financial Times (FT) и New York Times (NYT) с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса, сообщает «РИА Новости».
Ведомости вчера в 14:53
1,2K
Общество

На Кубани хотят брать деньги с желающих «пожить в обсерваторе»

«Люди приезжают с целью две недели на гособеспечении пожить в обсерваторе, а потом продолжить проживание в Ейском районе, в городе Ейске, то есть на курорте», — отметил заместитель губернатор Андрей Алексеенко.
REGNUM 06:34
14
Происшествия

В Петербурге оштрафовали мужчину, который не слушал новости

На заседании Петроградского районного суда мужчина заявил, что знал об ограничительных мерах, но старался не слушать новости, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Российская газета 12:32
Здоровье

В Италии заметили всплеск воспалений из-за коронавируса у детей

Итальянские врачи заметили всплеск воспалений у детей из-за коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда 05:22
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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