Общество
РИА НовостиРособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства. Как напомнили в Рособрнадзоре, ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
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Здоровье
Главврачи назвали самые опасные заболевания при коронавирусе
Тяжелее всего коронавирусная инфекция протекает у гематологических больных, а также пациентов с сахарным диабетом и ожирением.
RT на русском 13:07
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском вчера в 13:28
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей 13:00
Экономика
ЦСР: треть российских компаний ожидает банкротство
Более трети российских компаний из различных отраслей могут стать банкротами из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР).
Коммерсантъ 12:27
Армия и оружие
«Оружие массового уничтожения» из США займется трансляцией энергии
Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive.
Piter.tv вчера в 08:54
Экономика
В I квартале Газпром впервые в истории ушел в убыток по РСБУ
В первом квартале 2020 года головная компания ПАО «Газпром» получила 306,231 млрд рублей убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).
Профиль 03:46
Общество
Представители филфака МГУ не знают о случаях домогательств в вузе
Профессор филфака МГУ Екатерина Лютикова, подписавшая письмо против домогательств в университетской среде, сообщила РИА Новости, что не знает о таких случаях в вузе, однако считает, что механизмы разрешения подобного рода ситуаций отсутствуют; президент факультета Марина Ремнева также отметила, что домогательства у них невозможны.
РИА Новости 05:47
Футбол
Сёмин пояснил решение «Локомотива» не продлевать с ним контракт
Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин оценил решение совета директоров клуба отказаться от продления контракта с ним.
Комсомольская правда 10:50
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 вчера в 08:02
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Футбол
РФС может в пятницу принять решение о возобновлении сезона
Решение о возобновлении РПЛ будет с большой долей вероятности принято в пятницу на исполкоме РФС, сообщает комментатор Нобель Арустамян.
Бомбардир.ру 10:34
Общество
Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова очнулся после комы
Daily Storm 06:29
Хоккей
Большой скандал на ЧМ на глазах у Знарка. На лёд летели бутылки и монеты
Чемпионат вчера в 10:40
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Шоу-бизнес
Мать Тимати хочет удалиться из соцсетей
Мать рэпера сказала, что в последнее время ей кажется, что ее жизнь в соцсетях лишена какого-либо смысла.
RuNews24.ru 08:43
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали замгендиректора «Ленэнерго»
По делу о мошенническом хищении 70 млн руб. при закупке кабеля для «Газпром Арены» задержан заместитель генерального детектора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
Коммерсантъ 13:45
Интернет
В Google Chrome появится группировка вкладок
В популярном браузере Google Chrome появится возможность группировать вкладки, пишет агентство TechCrunch.
Live24 08:59
Гаджеты
19 мая Xiaomi представит глобальную версию MIUI 12
Xaomi представит глобальную версию MIUI 12 на онлайн-мероприятии.
ITZine.ru вчера в 10:20
Политика
Путин заявил о меняющейся ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России меняется, и это дает возможность вернуться к вопросам текущей и долгосрочной повестки, заявил Владимир Путин на совещании по вопросам развития генетических технологий.
РИА Новости 08:57
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41