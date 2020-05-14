Общество

РИА НовостиРИА НовостиРособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства. Как напомнили в Рособрнадзоре, ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
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В качестве даты начала ЕГЭ назвали 19 июня

News.ru09:24

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

РИА Новости09:29

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ

ТАСС09:27

Власти назвали возможную дату начала сдачи ЕГЭ

РБК09:42

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Lenta.ru09:24

Рособрнадзор назвал возможную дату начала проведения ЕГЭ

RT на русском09:22

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Известия09:12
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