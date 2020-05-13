Общество
Rambler News ServiceРособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ
Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.
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Экономика
Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен
Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля.
ТАСС 17:27
Общество
Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода
"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Общество
Минпросвещения переносит ЕГЭ на неопределенные сроки
Как сообщает источник, в Министерстве просвещения перенесли ЕГЭ на неопределенный срок.
Голос времени 01:24
Происшествия
В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело
По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
REGNUM 01:21
Игры
Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
CyberSport.ru 16:27
Политика
Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня
"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
Газета.Ru 17:08
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform вчера в 04:19
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости 13:49
Общество
Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился
После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
Общество
Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок
Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
Политика
Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram
Ведомости вчера в 05:45
Экономика
Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов
В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Политика
Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Экономика
Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше
Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Шоу-бизнес
Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы
Комсомольская правда 14:35
Общество
Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса
Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
Общество
Названы последствия отказа от карантина Швеции
Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
Известия 12:46
Политика
Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса
Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
МордовМедиа вчера в 14:48
Общество
Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч
Число жертв в мире, умерших от коронавируса, превысило 300 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Вести.Ru 15:29
Технологии
Apple купила разработчика технологий виртуальной реальности NextVR
Компания Apple купила разработчика технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности NextVR.
3DNews 17:22
Футбол
Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»
Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 09:38
Интернет
Chrome скоро начнёт блокировать «прожорливую» рекламу
В браузере Chrome скоро стартует блокировка рекламы, которая расходует много трафика или системных ресурсов.
Игромания.ру 16:50
Футбол
Мещеряков: ситуация располагает к решению о смене тренера
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил в интервью РИА Новости, что футбольный клуб находится на пороге нового этапа развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию решения о смене главного тренера.
РИА Новости 10:17
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Игры
Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию
Компания Ubisoft решила помочь людям, застрявшим на карантине, предложив посетить Египет и Грецию в интерактивном режиме.
Goroday.ru 18:32
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34