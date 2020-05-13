Общество

Rambler News ServiceRambler News ServiceРособрнадзор назвал возможную дату начала сдачи ЕГЭ

Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации.
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Власти назвали возможную дату начала сдачи ЕГЭ

РБК09:42

Рособрнадзор назвал предварительные даты проведения ЕГЭ

Краснодарские известиявчера в 13:05

Рособрнадзор рассматривает 19 июня в качестве одного из вариантов даты начала ЕГЭ

ТАСС09:27

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Lenta.ru09:24

Рособрнадзор назвал возможные сроки начала проведения ЕГЭ

Вечерняя Москва09:36

В Рособрнадзоре назвали возможную дату начала ЕГЭ

Москва 2409:29

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

РИА Новости09:29
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Экономика

Маски в московском метрополитене продаются на 10% ниже среднерыночных цен

Сегодня в аптеках и розничных магазинах цены на маски колеблются в диапазоне от 30 до 53 рублей, средняя цена на маску в России, согласно отчету Минпромторга, составляет 34 рубля.
ТАСС 17:27
Общество

Модернизацию первичного звена здравоохранения РФ перенесут на полгода

"Предлагаемые изменения вносятся в части переноса сроков исполнения реализации мероприятий модернизации первичного звена здравоохранения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 1304, на 6 месяцев", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов в четверг.
Интерфакс 14:24
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Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Общество

Минпросвещения переносит ЕГЭ на неопределенные сроки

Как сообщает источник, в Министерстве просвещения перенесли ЕГЭ на неопределенный срок.
Голос времени 01:24
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Происшествия

В Уфе в отношении сотрудницы приюта возбудили уголовное дело

По сообщению пресс-службы ведомства, следователи усмотрели в действиях 24-летней женщины признаки неисполнения обязанностей по воспитанию детей (ст. 156 УК РФ).
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Sony показала 18 минут геймплея Ghost of Tsushima

CyberSport.ru 16:27
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Политика

Грызлов обвинил Киев в срыве переговоров по прекращению огня

"Российская делегация выступила в поддержку заявления сторон о бессрочном режиме прекращения огня, который бы включал дополнительные меры, согласованные еще в июле 2019 года", - рассказывает представитель России.
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Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
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Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform вчера в 04:19
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Игры

Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store

Серверы магазина Еріс Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
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Общество

Преподаватель МГУ сознался в отношениях со студентками и уволился

После публикации письма профессор кафедры русского языка филологического факультета МГУ Сергей Князев признался в отношении со студентками, однако подчеркнул, что считал их добровольными.
Lenta.ru 18:33
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Общество

Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя медицинских масок

Правительство Москвы еще в марте приобрело ООО "Компания инновационных технологий" ("КИТ"), которое является крупнейшим производителем медицинских масок в России, сообщает в пятницу газета "Ведомости".
Интерфакс 18:27
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Политика

Facebook заблокировал аккаунт Кадырова в Instagram

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Экономика

Месяц самоизоляции в России не привел к резкому росту плохих долгов

В апреле, во время действия режима самоизоляции в российских регионах, объем кредитов с новой просрочкой (до 30 дней) вырос на 10-17% по сравнению с мартом в зависимости от вида займа, оценили по просьбе РБК в бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на рынке).
РБК 17:00
Политика

Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года.
ТАСС 17:35
Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
Шоу-бизнес

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Навка показала фото из больницы

Комсомольская правда 14:35
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Общество

Росавиация подготовила проект снятия ограничений из-за коронавируса

Росавиация предложила снимать ограничения, введенные в стране на фоне распространения коронавируса, и восстановление авиаперевозок в три этапа.
Известия 08:10
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Общество

Названы последствия отказа от карантина Швеции

Озвучены последствия отказа от карантина из пандемии в Швеции. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:16
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Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

В Москве с 15 мая начнут бесплатно массово тестировать жителей ИФА-методом (иммуноферментный анализ) на антитела к коронавирусу.
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Политика

Депутаты Госдумы стали носить значки для отпугивания вируса

Белые значки на груди законотворцы носят в качестве «отпугивателя» вирусов.
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Общество

Число умерших от коронавируса в мире превысило 300 тысяч

Число жертв в мире, умерших от коронавируса, превысило 300 тысяч. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Вести.Ru 15:29
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«Не узнать»: Куценко показал молодую брюнетку Леру Кудрявцеву

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Apple купила разработчика технологий виртуальной реальности NextVR

Компания Apple купила разработчика технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности NextVR.
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Футбол

Юрий Семин покинет пост главного тренера «Локомотива»

Юрий Семин покинет пост главного тренера московского "Локомотива" в связи с окончанием срока контракта, сообщается на сайте футбольного клуба.
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Chrome скоро начнёт блокировать «прожорливую» рекламу

В браузере Chrome скоро стартует блокировка рекламы, которая расходует много трафика или системных ресурсов.
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Футбол

Мещеряков: ситуация располагает к решению о смене тренера

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков заявил в интервью РИА Новости, что футбольный клуб находится на пороге нового этапа развития и сложившаяся ситуация располагает к принятию решения о смене главного тренера.
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Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
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Ubisoft предлагает интерактивные туры в Египет и Грецию

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В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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