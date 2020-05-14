Общество
РИА НовостиРособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства. Как напомнили в Рособрнадзоре, ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз.
Читать в источнике
Оценить141
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество
ФСБ проверит активистов, высадивших деревья в парке Екатеринбурга
Уральский меридиан 07:01
Общество
В ПФР разъяснили порядок оформления выплат на детей от 3 до 16 лет
Как рассказала сегодня в ходе пресс-конференции заместитель управляющего отделения ПФР по Свердловского области Ольга Шубина, единовременная выплата гражданам РФ в размере 10 тысяч рублей на каждого ребёнка от 3 до 16 лет будет выплачиваться ПФР единоразово с 1 июня 2020 года.
Областная газета вчера в 06:24
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
РИА Новости 13:49
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru 14:32
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru вчера в 12:32
Общество
Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети
После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
Наука
Капли слюны после разговора остались в воздухе в среднем на 12 минут
Проанализировав видео, ученые пришли к выводу, что капли слюны остаются в воздухе закрытого пространства от 8 до 14, в среднем – 12 минут.
ТАСС Наука 11:24
Общество
Лукашенко возмутился ценой газа для Германии в год 75-летия Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил недовольство, что природный газ из России в его страну поставляется по более высоким ценам, чем в Евросоюз.
РБК 06:03
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала, как выглядела в 25 лет
Исполнительница городских романсов и русского шансона Любовь Успенская на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой певица запечатлена в 25-летнем возрасте.
Территория новостей 09:22
Происшествия
В Ленинградской области загорелось здание магазина
Пожар произошел в здании магазина в Гатчинском районе Ленинградской области на площади более 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
РИА Новости 15:20
Политика
Глава Минобразования России Валерий Фальков переболел коронавирусом
Валерий Фальков, глава Министерства образования и науки Российской Федерации, переболел COVID-19.
Регион online 08:18
Кино
На экраны выйдет седьмой сезон сериала «Мосгаз: Катран»
Ревизор.ру 13:05
Происшествия
Мигранты из Узбекистана устроили пикет у консульства в Петербурге
Известия вчера в 08:31
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Финансы
ФНБ в апреле сократился на 450 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 405,77 млрд рублей, или 10,9% ВВП, что эквивалентно $168,352 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
Интерфакс 13:39
Игры
Джонни Кейдж стал мулатом: журналисты показали, как выглядит Mortal Kombat 11 в режиме «картошки»
Портал GameSpot продолжает вести рубрику Potato Mode («Режим картошки»), в которой журналисты берут игру и показывают, как она выглядит с самыми минимальными настройками графики.
3DNews 08:00
Политика
Путин поручил обеспечить оформление прав России на вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил преждевременно обеспечить оформление прав России на вакцину от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
ЕГЭ перенесено на более поздние сроки
В Минпросвещения РФ сообщили,что ЕГЭ-2020 переносится на поздний срок, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране.
Голос Эренлара вчера в 13:08
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru вчера в 21:12
Здоровье
Глава РФПИ назвал самый многообещающий препарат от коронавируса
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев рассказал о препарате, который может стать наиболее эффективным в лечении коронавирусной инфекции.
АБН вчера в 10:45
Общество
Абдулманап Нурмагомедов вышел из комы
АиФ Дагестан 12:50
Энергетика
Крупнейшая нефтяная компания Калифорнии оказалась на грани банкротства
California Resources предупреждает инвесторов о возможности банкротства из-за обвала цен на нефть.
Profinance.ru 12 мая в 05:35
Политика
Посол РФ требует у NYT опровергнуть публикацию о коронавирусе в России
Посольство России в США направило главному редактору газеты New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию о ситуации с коронавирусом в России, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 14:48
Здоровье
99 новых случаев коронавируса выявлено на Кубани за сутки
По информации Оперативного штаба Краснодарского края на вторник, 12 мая, за сутки зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 12 мая в 05:12
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru 07:42
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
«11 мая 2020 г. на 78 году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактер», Заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова», — такое сообщение появилось сегодня на официальном сайте Союза кинематографистов России.
Вокруг ТВ 07:25
Общество
Магазины могут не обслуживать покупателей без масок и перчаток
Магазины вправе не обслуживать посетителей, которые не носят маски и перчатки, пишет ТАСС со ссылкой на замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова.
Газета.Ru 12:25
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00