Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

с чего всё началось

Озвучены возможные сроки проведения ЕГЭ для российских школьников, их назвали в Рособрнадзоре. Так, ЕГЭ может пройти с 4 по 25 августа или с 11 по 31 августа. Однако точная дата пока неизвестна, сообщили представители Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

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