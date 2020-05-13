Общество

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«Рассматриваются даты проведения экзаменов все-таки не в августе месяце, а во второй декаде июня месяца», - сказал Музаев. По славам врио главы ведомства, рассматривалось 6 вариантов сроков проведения ЕГЭ, последний из них – проведение ЕГЭ с 23 июня по 11 июля.
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с чего всё началось

Рособрнадзор рассматривает возможность провести ЕГЭ до конца июня

Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.
ТАСС07:31

Подробнее о событии

В Рособрнадзоре назвали возможные сроки проведения ЕГЭ

РБК09:40

Рособрнадзор определился с предварительными датами ЕГЭ

Фонтанка.Ру07:48

Рособрнадзор допустил перенос ЕГЭ на вторую половину июня

Известия07:13

В Рособрнадзоре назвали новые возможные сроки проведения ЕГЭ

Московский Комсомолец07:38

Рособрнадзор рассматривает проведение ЕГЭ во второй половине июня

RT на русском07:30

Названы возможные сроки проведения ЕГЭ

Lenta.ru07:20

ЕГЭ в 2020 году могут провести во второй половине июня

Комсомольская правда07:40
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Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 16:51, Ашберн
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Риз Уизерспун сыграет в двух ромкомах Netflix

ИА InterMedia 06:18
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В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова

Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса 00:32
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Киберспорт

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Кино

Акива Голдсман о своём «Бэтмене против Супермена»: «Фильм был мрачнее некуда»

По словам Голдсмана, идеи, которые удачно ложились в формат сценария, не всегда срабатывали в итоге, а видение студии и авторов могло не сочетаться.
Игромания.ру 11:55
Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия

Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
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Игры

Продолжение «отечественного Fallout» появилось в Steam

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Общество

ПФР: Расширены государственные меры поддержки для семей с детьми

О дополнительных мерах поддержки семей с детьми 12 мая читателям сайта Бердск-Онлайн сообщило отделение ПФР по Новосибирской области.
Бердск онлайн вчера в 06:43
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Экономика

Петербургская предпринимательница показала пакет документов на зарплатный кредит от банка. В длинный список вошли 33 позиции

В списке, представленном Шевченко, содержится 33 позиции от анкеты проекта до копий всех страниц паспортов физических лиц.
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Игры

Ролевую игру Disco Elysium переведут на русский язык

Vevby.ru вчера в 14:43
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
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Кино

Организаторы подтвердили отмену Каннского кинофестиваля в 2020 году

Организаторы Международного Каннского кинофестиваля решили отказаться от его проведения в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 10 мая в 22:12
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Общество

Кто имеет право и где оформить? Рассказываем, как тюменцам получить обещанные 10 тысяч на детей

Если ребенку исполнилось 3 года в мае, то за апрель и май семья может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего — 10 тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей после 1 июня.
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Кино

«Новые мутанты» выйдут в прокат 28 августа

Игромания.ру 13:31
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Роберт Паттинсон отказался ходить в спортзал ради роли Бэтмена

Британский актер Роберт Паттинсон признался, что не занимается спортом ради наращивания мускулатуры для роли Бэтмена.
Культуромания 15:08
Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
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Общество

Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса

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Армия и оружие

Высокоскоростной вертолёт SB-1 Defiant: в США показали видео разворота и манёвров

Напомним, что первый полет прототипа высокоскоростного вертолета Sikorsky-Boeing SB-1 Defiant состоялся 21 марта 2019 года.
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Общество

Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ

Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
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Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

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Армия и оружие

Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США

Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
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Шоу-бизнес

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Общество

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Армия и оружие

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