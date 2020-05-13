Рособрнадзор рассматривает возможность проведения ЕГЭ до конца июня, заявил в среду врио главы ведомства Анзор Музаев на совещании президиума Российского союза ректоров.

с чего всё началось

«Рассматриваются даты проведения экзаменов все-таки не в августе месяце, а во второй декаде июня месяца», - сказал Музаев. По славам врио главы ведомства, рассматривалось 6 вариантов сроков проведения ЕГЭ, последний из них – проведение ЕГЭ с 23 июня по 11 июля.

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