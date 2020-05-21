Общество
Территория новостейРособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ 2020 года
По проекту Рособрнадзора сдавать единый государственный экзамен начнут 29 июня, а последние экзамены пройдут 20 июля 2020 года. По сообщению ведомства, первые государственные экзамены предусмотрены 29 июня, в этот день выпускники школ будут сдавать литературу, географию и информатику.
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с чего всё началось
Путин так же подчеркнул, что все слухи об уходе от традиционной системы образования и замене ее на дистанционную не имеют оснований.Екатеринбург Онлайн07:23
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Математику отменили, а русский разделили на два дня: опубликовано предварительное расписание ЕГЭ
Комсомольская правда11:22
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Политика
В Госдуме оценили выход США из Договора по открытому небу
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление американского президента Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу.
Газета.Ru 15:37
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений в Москве
Со следующей недели в Москве начнется первый этап снятия ограничений, введенных ранее для борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем блоге.
Коммерсантъ 12:35
Общество
Путин предложил начать ЕГЭ по всей стране с 29 июня
Проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году начнется 29 июня, его будут сдавать только те выпускники, кто поступает в вузы.
ТАСС 07:23
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Общество
Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.
Российская газета 11:15
Общество
Мурашко заявил о выплате всех надбавок медикам
Все надбавки медикам за работу с больными COVID-19 выплачены фактически к 15 мая. Об этом сообщил глава минздрава РФ Михаил Мурашко.
БИЗНЕС Online 14:54
Общество
Мурашко рассказал о ходе испытаний вакцины от коронавируса
Первый результат по вакцинам от коронавируса может появиться в конце июля, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:06
Общество
Глава района в Адыгее уволился после заражения людей на похоронах
Глава Красногвардейского района Альберт Османов в республике Адыгея уволился после заражения людей на похоронах.
Piter.tv 03:40
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Игры
Презентация Serious Sam 4 откладывается
Ранее разработчик обещал устроить презентацию в августе текущего года. Но что-то пошло не так, и дату перенесли на неопределенный срок.
Goroday.ru 13:28
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Экономика
«Роснефть» оценила ущерб от публикации РБК в 43 млрд рублей
Компания "Роснефть", которая ранее обратилась в суд за защитой деловой репутации в связи с публикацией на сайте РБК материала о сделке по прекращению деятельности компании в Венесуэле, оценивает принесенный ущерб в 43 млрд рублей.
ТАСС 10:14
Кино
Питер Динклэйдж сыграет Ван Хельсинга в новом приключенческом фильме
Актёры сыграют в новой приключенческой ленте «Хороший, плохой, неживой» (Good Bad & Undead), постановщиком которой выступит Макс Барбаков («Палм-Спрингс»).
Игромания.ру 07:21
Музыка
Пятый клип Little Big преодолел рубеж в 100 миллионов просмотров
Клипу «UNO» музыкально группы Little Big потребовалось чуть более двух месяцев, чтобы преодолеть рубеж в 100 млн просмотров на площадке YouTube.
78.ru 05:22
Общество
Глава Алушты извинилась за слова про собак
Глава администрации Алушты Галина Огнева принесла извинения за фразу про собак, сказанную в ходе заседания городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
Известия 08:30
Киберспорт
Стала известна дата выхода Valorant
Riot Games объявила дату выхода Valorant. Официальный релиз шутера состоится 2 июня. Ролик анонса разместили на YouTube.
CyberSport.ru 11:09
Футбол
Лукаку: «Я никогда не прощу Виллаш-Боаша»
Евро-футбол.ру 10:14
Общество
В Краснодарском крае продлили ограничения из-за коронавируса
В Краснодарском крае до 6 июня продлеваются ограничения, которые ввели из-за коронавируса, — в регионе пока не готовы массово принимать на курорт гостей.
Известия 08:10
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
Компания "АвтоВАЗ" до 2028 года пополнит модельный ряд двумя компактными кроссоверами и обновленным семейством Lada Granta.
Новые автомобили 12:51
Шоу-бизнес
Сергей Соседов сообщил о состоянии Бориса Моисеева
Певец Борис Моисеев уже примерно год не появлялся на публике, а о его здоровье иногда рассказывает его друг и менеджер Сергей Горох.
RuNews24.ru вчера в 22:41
Политика
Госдума отказала в бесплатной раздаче масок и перчаток в коронавирус
Производство медицинских масок Андрей Пронин © ИА REGNUM Депутаты от КПРФ предложили принять поправки, обеспечивающие граждан РФ бесплатными масками и перчатками в условиях пандемии коронавируса.
REGNUM 06:25
Происшествия
Жительницу Тульской области подозревают в реабилитации нацизма
Следователи по материалам УМВД возбудили уголовное дело в отношении жительницы Тульской области по подозрению в реабилитации нацизма.
ТАСС 05:35
Наука
У коронавируса нашли три подтипа, которые повысили его заразность
Молекулярные биологи выяснили, что коронавирус разделился на три отдельных линии, у каждой из которых – свой набор мутаций в ключевых генах.
Ореанда-Новости вчера в 07:19
Экономика
Госдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
В принятом в первом чтении варианте арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, хотели дать право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек.
Российская газета 07:12
Авто
Новый седан Kia Optima станет полноприводным
Седан KIA K5 (Optima) впервые станет полноприводным.
Автоновости дня 08:52