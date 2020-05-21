Путин так же подчеркнул, что все слухи об уходе от традиционной системы образования и замене ее на дистанционную не имеют оснований.

с чего всё началось

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