Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
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Задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя публикации о жалобах на якобы чрезмерную сложность экзамена, который состоялся 16 июля.В источнике
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