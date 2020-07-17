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ТАСС
ТАСС

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

Задания ЕГЭ по химии в этом году не выходят за рамки школьной программы. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Рособрнадзора, комментируя публикации о жалобах на якобы чрезмерную сложность экзамена, который состоялся 16 июля.В источнике
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РИА Новости

Эксперт прокомментировала петицию о критериях оценки ЕГЭ по химии

РИА Новости07:31
ТАСС

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

ТАСС07:28
Росбалт

Результаты ЕГЭ по химии потребовали признать недействительными из-за высокой сложности заданий

Росбалт01:31
Lenta.ru

Жалобы на слишком сложный ЕГЭ по химии опровергли

Lenta.ru07:44
BFM.ru

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

BFM.ru02:50
URA.Ru

Родители и учителя потребовали отменить результаты ЕГЭ по химии

URA.Ru02:31
ТВ Центр

В Рособрнадзоре отреагировали на жалобы на ЕГЭ по химии

ТВ Центр07:52
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Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым

Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС06:25
27
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РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств

Фотографии встречи губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств нескольких предпринимателей, с Андреем Кареповым, фигурантом того же дела, опубликовал канал РЕН ТВ 16 июля.
Известиявчера в 12:47
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ТУСУР запатентовал новое нанопокрытие для защиты космических аппаратов

Ученые Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и сотрудники материаловедческого предприятия Роскосмоса "Композит" получили патент на новое защитное покрытие из модифицированного сульфата бария, которое помогает защитить космические аппараты от перегрева, сообщает в среду пресс-служба вуза.
РИА Томск15 июля в 02:40
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Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 81,68 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 45,03 копейки — до 81,6821 рубля, курс доллара поднялся на 48,29 копейки — до 71,7139 рубля, следует из данных Банка России.
ПРАЙМ07:40
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Якушев: снижение стоимости строительства сделает жилье доступным

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе совещания по национальным проектам "Жилье и городская среда" в Липецкой области сообщил, что основным фактором доступности жилья может стать снижение стоимости его строительства.
РИА Новости07:22
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ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России

"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета04:37
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В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США выходят из Договора по открытому небу, подписанному в 1992 году и начавшему действовать в 2002 году, так как Россия якобы не соблюдает свои обязательства по нему.
REGNUM18:49
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В США российский «Маркер» сочли плохой идеей

Российские боевые роботы «Маркер» с голосовой активацией могли бы превратиться в огромную катастрофу для противников РФ, но сама идея управления ними на поле боя, которую прорабатывают в Фонде перспективных исследований (ФПИ), вызывает недоумение.
Вечерний курьервчера в 02:32
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