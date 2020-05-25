Общество

РосбалтРосбалтРособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020

Единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения экзамена. Как сообщает Рособрнадзор, 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по истории и физике.
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с чего всё началось
«Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля», - говорится
 в сообщении пресс-службы ведомства.
ТК Звезда21 мая в 22:56

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Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020

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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:27, Ашберн

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020

Муниципальный вестник Армавира22 мая в 02:49
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
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