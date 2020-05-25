с чего всё началось

Единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения экзамена. Как сообщает Рособрнадзор, 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по истории и физике.

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Экономика Для мегапроекта «Газпрома» предложили привлечь деньги россиян Глава Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения. 723

Общество В электричках запретят торговлю и выступления музыкантов Роспотребнадзор рекомендует запретить в электричках торговлю и выступления музыкантов.

Происшествия На Украине задержали двух полицейских, подозреваемых в пытках Сотрудники правоохранительных органов задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов, подозреваемых в пытках людей.

Шоу-бизнес Лещенко прокомментировал слова Пригожина о бедствующих артистах По заявлению Пригожина, даже известные деятели экстрады столкнулись с серьезными финансовыми трудностями и вынуждены ограничивать себя во всем ради экономии. 5

Здоровье ВОЗ предупредила о новом пике коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предполагает, что заболеваемость коронавирусом может «подскочить» в любую минуту и уже в этой волне может случиться второй пик болезни. 57

Политика МИД РФ рекомендовал воздерживаться от зарубежных поездок Министерство иностранных дел России рекомендовало воздерживаться от поездок за рубеж, если они не связаны с крайней жизненной необходимостью. 30

Экономика РБК: Минэкономики предлагает расширить круг получателей господдержки Минэкономики предлагает компаниям, которые рассчитывают на господдержку в период пандемии коронавируса, но не могут получить ее, до 1 июля уточнить свой код вида экономической деятельности в общероссийском классификаторе (ОКВЭД). 8

Общество Минпросвещения назвало даты пробного ЕГЭ Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. 293

Общество Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 1K

Экономика Глава Минэкономразвития поддержал отказ раздавать россиянам деньги ФНБ Министр экономического развития Максим Решетников назвал правильным решение не выделять россиянам материальную поддержку из Фонда национального благосостояния.

Политика Рогозин анонсировал создание нового «Бурана» и космической станции Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью радиостанции «Комсомольская правда» заявил, что уже сейчас должны начаться работы по созданию новой орбитальной космической станции. 1,4K

Здоровье Ставропольские медики получили все полагающиеся выплаты Две больницы, где лечат пациентов с коронавирусом, а также станцию скорой медицинской помощи посетили секретарь Ставропольского местного отделения партии «Единая Россия», первый вице-спикер Ставропольской городской Думы Евгений Пятак и временно исполняющий полномочия главы краевого центра Дмитрий Семёнов. 11

Общество Куйвашев подписал указ о продлении ограничений в регионе до 1 июня В понедельник, 25 мая, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничений, введенных в регионе в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19. 27

Политика Грузия назвала условия возвращения своего посла в Киев Грузия назвала Украине условия возвращения своего посла в Киев, ранее отозванного из-за назначения Михаила Саакашвили в Национальный совет по реформам. 6

Общество Советник Джонсона объяснил причины нарушения карантина Советник британского премьера Бориса Джонсона Доминик Каммингс изложил причины, по которым он нарушил карантин, и заявил, что не жалеет о своих действиях.

Общество В России зафиксировали рекорд по загрязнению воздуха В I квартале 2020 года количество случаев загрязнения воздуха выросло на 57% по сравнению с 2019 годом — с 28 до 44 случаев. 562

Общество Власти не увидели предпосылок для возобновления выездного туризма Глава Ростуризма Зарига Догузова подтвердила, что рекомендации ее ведомства не выезжать за границу остаются в силе, а предпосылок для возобновления выезда туристов за границу пока не видно. 5