Общество
РосбалтРособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020
Единый госэкзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, чтобы уменьшить число людей, присутствующих в пунктах проведения экзамена. Как сообщает Рособрнадзор, 10 июля пройдет ЕГЭ по профильной математике, 13 июля — по истории и физике.
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с чего всё началось
«Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.ТК Звезда21 мая в 22:56
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Коронавирус в России, последние новости на 22 мая 2020: отменен ЕГЭ по математике, кривая заражений идет вниз
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Автоматически обработано 7206 источников, обновлено в 14:27, Ашберн
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