Общество

REGNUMREGNUMРособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020

Москва, 21 мая 2020, 17:34 — REGNUM ЕГЭ в России пройдет с 29 июня по 20 июля. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
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с чего всё началось

Путин объявил дату начала ЕГЭ

Путин так же подчеркнул, что все слухи об уходе от традиционной системы образования и замене ее на дистанционную не имеют оснований.
Екатеринбург Онлайн07:23

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Коронавирус в России, последние новости на 22 мая 2020: отменен ЕГЭ по математике, кривая заражений идет вниз

Комсомольская правда18:00

Будет балл

Российская газета15:27

Рособрнадзор подготовил проект расписания ЕГЭ

Интерфакс10:32

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

Вести.Ru10:49

Стало известно новое расписание ЕГЭ

Екатеринбург Онлайн10:45

Рособрнадзор представил расписание ЕГЭ в 2020 году

RT на русском10:38

Рособрнадзор назвал даты проведения ЕГЭ по всем предметам

РИА Новости10:53
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Происшествия

На Сахалине медикам не выдали допвыплат на сумму более 400 тысяч

Прокуратура в Сахалинской области выявила, что 14 сотрудников медучреждения не получили стимулирующие выплаты за работу с заболевшими коронавирусом пациентами на сумму более 400 тыс. рублей.
RT на русском 20:16
Общество

В России захотели массово сажать за серые зарплаты

В России захотели ввести массовую уголовную ответственность за серые зарплаты.
Lenta.ru 03:58
3,6K
Политика

США не планируют выходить из СНВ-3

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что Вашингтон не будет выходить из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Коммерсантъ 20:05
Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами

Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
76
Политика

Путин внёс в Думу поправки о воспитательной работе в сфере образования

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму поправки в закон об образовании, направленные на укрепление воспитательной составляющей.
RT на русском 09:36
46
Экономика

Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров

Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
69
Общество

Росавиация разработала план снятия ограничений для аэропортов

Ведомства разработали поэтапный план снятия ограничений для аэропортов.
Ведомости 13:54
2
Шоу-бизнес

Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе

Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой 02:59
17
Происшествия

В Якутии нашли тела двух охотников

В Мирнинском районе Якутии возбуждено уголовное дело об убийстве по факту обнаружения в тайге тел двух мужчин с огнестрельными ранениями.
Российская газета 02:18
21
Музыка

Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров

Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости 18:26
774
Происшествия

Российских полицейских задержали за избиение педофила

В Новгородской области троих сотрудников уголовного розыска задержали за избиение педофила.
Lenta.ru 12:40
206
Кино

Появились первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

Игромания.ру вчера в 07:31
2
Политика

В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса

В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Здоровье

Депздрав опроверг сообщения о снижении онкологической помощи москвичам

Как отметили в ведомстве, ни один городской стационар, оказывающий помощь онкологическим пациентам, не был закрыт или перепрофилирован в период пандемии.
Московская газета 02:57
113
Здоровье

Глава свердловского Роспотребнадзора назвал сроки открытия ТЦ и кафе

15 мая главный санитарный врач области Дмитрий Козловских написал обращение губернатору с просьбой отменить указ о постепенном снятии ограничительных мер в регионе.
РБК Екатеринбург вчера в 08:23
78
Экономика

Украина и МВФ договорились на рабочем уровне о резервном кредите

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о предоставлении Киеву резервного кредита на 18 месяцев.
RT на русском 19:08
8
Общество

Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках

Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
109
Происшествия

В Новгородской области нашли коронавирус в детском саду

Напомним, за 20 мая в Новгородской области выявили 32 новых носителя коронавируса, за все время пандемии общее количество фактов заражения в регионе достигло 727 случаев.
REGNUM 15:08
5
Общество

Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат

Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
22
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02
2K
Общество

Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм

В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
6K
Футбол

Орлов рассказал о причинах конфликта Семина с руководством «Локомотива»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об уходе Юрия Семина из «Локомотива», по его мнению, конфликт возник из-за селекционного вопроса.
Спорт день за днем 14:42
Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
23
Шоу-бизнес

Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко

Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
3
Шоу-бизнес

Анна Нетребко сильно похудела на самоизоляции

Оперная дива предпочла короткое платье синего оттенка в белый горошек, туфли на невысоком каблуке и соломенную шляпу с широкими полями.
RuNews24.ru вчера в 23:53
5
Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 13:31
268
Экономика

«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка

В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 10:06
1K
Здоровье

Более 540 москвичей сдали плазму для лечения пациентов с коронавирусом

Донорами плазмы крови для пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве стали уже более 540 человек.
Вечерняя Москва вчера в 00:37
14
Гаджеты

Чипсет AMD B550 официально представлен

Megaobzor.com 12:54
1
Общество

В России могут смягчить условия выхода на пенсию

В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости вчера в 05:07
2,1K
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