Общество
Форпост Северо-ЗападРособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам
В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам. Так, 29 июня состоятся экзамены по географии, литературе и информатике. Русский язык одиннадцатиклассники будут писать 2 и 3 июля.
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с чего всё началось
Путин так же подчеркнул, что все слухи об уходе от традиционной системы образования и замене ее на дистанционную не имеют оснований.Екатеринбург Онлайн07:23
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Футбол
Андрей Аршавин сравнил бывших коллег по «Зениту» с дровами
Петербургский дневник 19 мая в 15:19
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM 12:51
Технологии
Концерн «Калашников» разработал уникальный тип беспилотника
Группа компаний «ZALA AERO» (входит в концерн «Калашников») разработала уникальный гибрид беспилотного летательного аппарата самолетного и вертолетного типа.
Деловой квадрат 07:00
Наука
Определены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин
Определены причины высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
Evo-rus.com 08:46
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета 07:58
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 18:13
Происшествия
Французский телеканал обвинили в дестабилизации социальной обстановки в России
Позицию телеканала France24, выпустившего в эфир репортаж о бунте в исправительной колонии №15 города Ангарска, следует рассматривать как лживую и направленную на дестабилизацию социальной обстановки в России.
Lenta.ru 16:32
Политика
Трамп не намерен «закрывать» США при второй волне коронавируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен "закрывать" страны при второй волне распространения коронавируса нового типа, сообщает CNBC.
Газета.Ru 18:30
Гаджеты
Apple выпустила «коронавирусное» обновление iOS для iPhone
Отчаянные "коронавирусные" времена требуют отчаянных мер - компания Apple выпустила очередной апдейт своей операционной системы iOS, который позволяет разблокировать iPhone с функцией FaceID, даже если на лице пользователя маска, ношение которой рекомендовано в общественных местах.
Газета.Ru 05:58
Здоровье
Определена группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса
Людям с нарушением обмена веществ член-корреспондент Российской академии наук посоветовала соблюдать режим сна и питания, а также следить за водным балансом и принимать витамины.
Мойка78 вчера в 19:27
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru 10:38
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит два новых кроссовера до 2028 года
«АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-класса, к которому относится LADA Granta.
Автоновости дня 13:12
Музыка
Клип Little Big Uno набрал свыше 100 млн просмотров
Клип российской рейв-группы Little Big на песню Uno набрал больше 100 млн просмотров на официальном канале песенного конкурса «Евровидение-2020» YouTube.
Известия 17:54
Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Общество
Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения карантина в Москве
С 27 мая объединенная для Москвы и Подмосковья система перестанет действовать - для передвижения по Москве будут действительны только столичные пропуска, оформить их жители других регионов могут уже сегодня.
Эхо Москвы 13:01
Автоспорт
Сергей Сироткин: шансы на место в «Рено» есть, боремся
Российский гонщик Сергей Сироткин поделился мыслями о возможном возвращении в Формулу-1.
Чемпионат 13:46
Общество
От коронавируса умер дворецкий, служивший при 11 президентах США
На 92-м году жизни от коронавируса скончался экс-дворецкий Белого дома Уилсон Рузвельт Джерман, служивший при 11 президентах.
Online47.ru 18:03
Общество
Депздрав опроверг планы изолировать людей с иммунитетом к COVID-19
Ранее газета «Коммерсантъ», ссылаясь на рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, который работает при Депздраве Москвы, писала, что столичные власти планируют изолировать людей с выявленным иммунитетом к COVID-19.
RT на русском 07:05
Шоу-бизнес
Кровь не водица: сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
Юлия Высоцкая порадовала фанатов кадрами из семейного архива. На одном из снимков запечатлен сын артистки Петр.
StarHit.ru вчера в 09:30
Кино
Актриса из фильма «Лед» отреагировала на критику Тарасовой
Ранее Тарасова раскритиковала художественную картину "Лед" за несоответствие показанного на экране реалиям фигурного катания.
Слово и Дело вчера в 11:53
Общество
Тульская медсестра надела купальник под прозрачный защитный костюм
В Тульской областной клинической больнице одна из медсестер пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого надела полупрозрачный защитный костюм.
Город55.ру вчера в 02:05
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони
Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском вчера в 08:32
Экономика
Госдума изменила законопроект о расторжении арендных договоров
Первая версия законопроекта предполагала, что арендаторы, чьи доходы снизились на 50% и более из-за пандемии, получат право в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без штрафов и возмещения убытков.
Газета.Ru 12:09
Футбол
Футболист Кузяев не планирует продлевать контракт с «Зенитом»
Игрок петербургского ФК «Зенит» Далер Кузяев, скорей всего, не станет продлевать контракт с командой.
Мойка78 01:49
Экономика
Минэкономразвития прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5%
ВВП России в 2020 году упадёт на 5%, однако в 2021-м будет рост на 2,8%, следует из прогноза социально-экономического развития страны, подготовленного Минэкономразвития.
RT на русском 16:11
Здоровье
Минздрав Беларуси разъяснил порядок выплаты надбавок
Министр здравоохранения Беларуси разъяснил порядок начисления надбавок медикам, которые работают в так называемой «красной зоне».
МИР 24 13:46
Футбол
В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России
На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
Vprognoze.ru 16:59