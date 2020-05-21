Путин так же подчеркнул, что все слухи об уходе от традиционной системы образования и замене ее на дистанционную не имеют оснований.

с чего всё началось

В четверг, 21 мая, Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам. Так, 29 июня состоятся экзамены по географии, литературе и информатике. Русский язык одиннадцатиклассники будут писать 2 и 3 июля.

Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ по всем предметам

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 813

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Здоровье Минздрав Беларуси разъяснил порядок выплаты надбавок Министр здравоохранения Беларуси разъяснил порядок начисления надбавок медикам, которые работают в так называемой «красной зоне».