Общество
Вести.RuРособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам
Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня. В первый день состоится экзаменация по географии, литературе и информатике. Русский язык, самый массовый экзамен, будет разделен на два дня и пройдет 2, 3 июля.
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Коронавирус в России, последние новости на 22 мая 2020: отменен ЕГЭ по математике, кривая заражений идет вниз
Комсомольская правдавчера в 18:00
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Здоровье
В России предупредили о росте смертности от рака на фоне пандемии
Онколог предупредил о возможном росте смертности от рака на фоне пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 03:43
Гаджеты
Samsung выпустил первый уличный телевизор
Телеканал 360° вчера в 17:53
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент России Владимир Путин заявил, что считает провокацией все слухи и вбросы о том, что после пандемии коронавируса дистанционное образование полностью заменит очное.
RT на русском вчера в 07:33
Политика
Небензя заявил о вине Украины в потере Крыма
Постпред России при ООН Василий Небензя, в ходе заседания Совета безопасности, заявил, что Украина сама своими действиями открыла путь к референдуму о воссоединении Крыма и России в 2014 году.
Известия 00:31
Кино
Фанаты добились выпуска «Лиги справедливости» от Зака Снайдера
Киностудия Warner Brothers все же прогнулась под напором фанатов вселенной DC и кинодела Зака Снайдера, которые требовали выпустить режиссерскую версию фильма про супергероев.
МИР 24 20 мая в 22:08
Экономика
Эксперт оценил сроки действия нормы о досрочном выходе на пенсию
Предложение о смягчении условий досрочного выхода на пенсию, вероятнее всего, носит временный характер.
РИА Новости вчера в 22:54
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru вчера в 15:10
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Общество
В мэрии Москвы «Ъ» обещают разобраться с жалобами на штрафы «Социального мониторинга»
"Все несправедливые штрафы" в Главконтроле пообещали отменить. Жалобами на приложение уже заинтересовались в прокуратуре Москвы.
Коммерсантъ 20 мая в 18:10
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru 20 мая в 11:29
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Политика
МИД Японии вновь затронул вопрос принадлежности Южных Курил
Как отмечают авторы канала "Мейстер", подобные изменения можно считать концом для переговоров по этой территории межу Японией и Россией.
Бел.Ру 19 мая в 12:49
Политика
Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая
С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Интерфакс вчера в 00:30
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний
Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы аэропортов и авиакомпаний при поэтапном выходе из режима противоэпидемических ограничений, сообщили в Росавиации.
Российская газета вчера в 15:09
Политика
Лукашенко допустил ещё месяц «барахтанья» с коронавирусом в Белоруссии
Александр Лукашенко отметил, что Минск и Витебск, которые первые столкнулись с проблемой, вышли на плато, заболеваемость идёт на спад.
Говорит Москва вчера в 07:07
Происшествия
На Камчатке выявили вспышку COVID-19 на станции скорой помощи
Заражение новой коронавирусной инфекцией подтверждено у 38 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском, сообщает пресс-служба краевого правительства.
РИА Новости вчера в 22:46
Кино
Питер Динклэйдж и Джейсон Момоа сыграют в фильме о Ван Хельсинге
Питеру Динклэйджу досталась роль охотника на вампиров Ван Хельсинга, последнего в этом роду.
Piter.tv вчера в 08:29
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
В Кузбассе выявили ещё 14 случаев заражения коронавирусом
Шесть пациентов выздоровели и были выписаны. Таким образом, после заражения коронавирусом вылечились уже 130 кузбассовцев.
REGNUM 00:35
Футбол
Тер Стеген близок к продлению контракта с «Барсой» до 2025 года
Стороны близки к продлению соглашения до июня 2025 года, сообщает Sport.es.
Sports.ru 00:58
Общество
Жириновский предложил продать мумию Ленина
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил продать мумию Владимир Ленина, находящуюся в мавзолее на Красной площади.
РБК вчера в 22:50
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
Политика
"Мы уже в России?": житель Риги возмутился русским языком в транспорте
Житель Риги возмутился из-за объявлений на русском языке в общественном транспорте.
РИА Новости вчера в 20:33
Здоровье
Врач предостерегла больных с COVID-19 от приема анальгина и аспирина
По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы - головокружение, головная боль.
РИА Новости вчера в 23:18
Политика
Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым
Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20