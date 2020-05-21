Рособрнадзор опубликовал график проведения Единого государственного экзамена, старт которого намечен на 29 июня. В первый день состоится экзаменация по географии, литературе и информатике. Русский язык, самый массовый экзамен, будет разделен на два дня и пройдет 2, 3 июля.

Рособрнадзор озвучил даты проведения ЕГЭ по всем предметам

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