Коронавирус
News.ruРособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня
Рособрнадзор планирует провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в два дня, так как он самый массовый по числу выпускников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такая мера позволит избежать больших скоплений школьников.
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Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Здоровье
Снятие режима самоизоляции в Самарской области оказалось под вопросом
14 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередное заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
Неслухи.рф 13:28
Общество
Бежавший из России экономист назвал средство в борьбе с неравенством
Бежавший из России экономист Сергей Гуриев в ходе видеолекции для Российской экономической школы (РЭШ) в сервисе Zoom назвал средство в борьбе с неравенством.
Lenta.ru 13:57
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
We'll provide an update as we have more info. pic.twitter.com/YlFUP3vQEy - Fortnite Status (@FortniteStatus) May 14, 2020 Предположительно, бесплатная раздача GTA V продлится до 21 мая включительно.
Вести.Ru 13:02
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве откроют парикмахерские
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что решение об открытии в столице парикмахерских и салонов красоты пока не принято.
Московский Комсомолец 10:58
Игры
«МегаФон» сделал игровые наборы с My.Games
TelecomDaily 07:10
Общество
Алексеевские семьи с детьми смогут оформить единовременную выплату до 1 октября 2020 года
Алексеевцы смогут оформить единовременную выплату на детей до 1 октября 2020 года.
Газета-Заря 31 вчера в 09:09
Здоровье
Роспотребнадзор: переболевший может оставаться носителем коронавируса
В Роспотребнадзоре заявили, что переболевший коронавирусом человек некоторое время может оставаться бессимптомным носителем вируса.
Аргументы и Факты 08:14
Здоровье
Клиническая больница № 122 приняла первых пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге
14 мая клиническая больница №122 имени Соколова приняла первых трех пациентов с коронавирусом.
КП - Санкт-Петербург 13:40
Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Гаджеты
19 мая Xiaomi представит глобальную версию MIUI 12
Xaomi представит глобальную версию MIUI 12 на онлайн-мероприятии.
ITZine.ru вчера в 10:20
Происшествия
Присвоившая 109 млн чиновница оштрафована на 40 тысяч рублей
Невский суд оштрафовал Салову на 40 тысяч рублей, сообщает «Интерфакс».
News.ru 13:14
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия вчера в 16:06
Происшествия
Ликвидирован пожар в жилом доме на Фрунзенской набережной
"Происходит возгорание балконов в жилом здании старой постройки на пятом, шестом и седьмом этажах", - сообщали в ведомстве.
Интерфакс 08:01
Общество
В России заявили об остановке темпов заражения коронавирусом
Темпы прироста новых заболевших COVID-19 в России незначительны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:42
Транспорт
Летом 2020 года Петербург лишится 67 городских маршрутов
Комитет по транспорту Петербурга в рамках запланированной транспортной реформы отменит 67 коммерческих маршрутов уже к лету 2020 года.
Что происходит 08:16
Общество
Эколог назвал возможное место возникновения новой пандемии
Специалист в области экологии Дэвид Лапола в интервью журналу Agence France-Presse предупредил человечество о возможном возникновении новой пандемии.
Территория новостей 11:25
Общество
Число умерших из-за коронавируса в мире превысило 300 тыс
Общее количество умерших из-за коронавируса нового типа в мире превысило 300 тыс.
ТАСС 13:13
Общество
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия
Интернет-мошенники воспользовались спросом на детские пособия и создали несколько десятков фейковых сайтов для обмана россиян, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "СёрчИнформ".
Газета.Ru 04:07
Авто
Chevrolet Niva официально стала Lada Niva
Внедорожник Chevrolet Niva официально сменил «фамилию»: одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Niva под маркой LADA появилось в открытой базе Росстандарта.
Автоновости дня 09:42
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Компания Jaguar снизила цены на электрический кроссовер Jaguar I-Pace в России.
Автоновости дня вчера в 09:47
Здоровье
Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев прибыл в Дагестан
С рабочим визитом в Дагестан прибыл заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Темирхан-Шура 02:52
Общество
Власти Москвы заявили о достоверности данных по смертности от COVID-19
Как добавила заместитель мэра, Москва, вероятно, единственный город, администрация которого обнародовала данные о смертности за апрель на портале открытых данных сознательно и самостоятельно, чтобы эту информацию могли использовать все.
RT на русском 13:20
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Спорт
В Минспорта предложили регионам план по снятию ограничений
Министерство спорта России обратилось в адрес руководителей субъектов страны с предложением рассмотреть план по снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:50
Политика
В США сообщили о состоянии Путина после госпитализации Пескова
Соединенные Штаты поделились данными о состоянии российского президента Владимира Путина после госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Свободная Пресса вчера в 00:32
Единоборства
Джон Джонс, Кормье, Рейес и Нганну оценили бой Смита и Тейшейры
Два бойца топ-10 полутяжелой весовой категории Энтони Смит (#4) и Гловер Тейшейра (#8) довели бой до пятого раунда на турнире UFC в Джексонвилле 13 мая.
Allboxing.ru 00:48
Происшествия
В Ногинске троих мужчин заподозрили в изнасиловании 16-летней девушки
РИА Новости 07:45
Общество
В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса
Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20