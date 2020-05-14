Рособрнадзор планирует провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку в два дня, так как он самый массовый по числу выпускников. Как сообщили в пресс-службе ведомства, такая мера позволит избежать больших скоплений школьников.

Рособрнадзор планирует провести ЕГЭ по русскому языку в два дня

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