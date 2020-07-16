Общество
Эхо МосквыРособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сайт с результатами ЕГЭ
В ведомстве утверждают, что она была серьезной, но ее удалось отбить, - передает Интерфакс.
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Рособрнадзор: Сервис ознакомления с результатами ЕГЭ отбился от хакерской атаки
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