На сервис ознакомления с результатами Единого государственного экзамена (ЕГЭ) была проведена хакерская DDoS-атака. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора, поступившем в РБК.

Рособрнадзор сообщил о хакерской атаке на сервис с результатами ЕГЭ

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Политика Верховная рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка Украины Киев, 16 июля 2020, 12:05 — REGNUM Верховная рада назначила новым главой Национального банка Украины председателя государственного «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, кандидатуру которого на данную должность предложил президент страны Владимир Зеленский.