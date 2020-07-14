Коронавирус

Smolnarod.ruSmolnarod.ruВ России 367 выпускников были удалены с ЕГЭ за нарушения

По словам врио главы ведомства, за использование смартфонов с экзаменов удалили 188 человек, за использование шпаргалок – 139 и еще 40 за иные нарушения. На пресс-конференции Музаев уточнил, что речь идет об экзаменах, которые прошли 3,6,7 и 10 июля.
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