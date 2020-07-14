Коронавирус

РБКРБКРособрнадзор сообщил о случаях удаления выпускников с ЕГЭ

В России с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 367 человек, большинство из них во время сдачи пытались воспользоваться средствами связи. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».
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Рособрнадзор сообщил о случаях удаления выпускников с ЕГЭ

РБК09:08

Четырех выпускников не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса

РИА Новости06:43

Четырех выпускников школ не допустили к ЕГЭ из-за коронавируса

Московский Комсомолец07:12

Рособрнадзор: Массовых случаев коронавируса у сдающих ЕГЭ нет

Российская газета06:31

Рособрнадзор: массовых случаев выявления коронавируса у сдающих ЕГЭ выпускников не было

ТАСС06:27

К ЕГЭ не допустили четырех выпускников с коронавирусом

Москва 2407:43

Рособрнадзор: Почти 370 человек удалили с ЕГЭ на данный момент

Агентство Москва05:41
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Американская актриса, певица, модель и телеведущая Ная Ривера, Сантана из культового сериала "Хор" (Glee), ранее пропавшая на озере Пиру в Калифорнии во время лодочной прогулки со своим четырехлетним сыном, найдена мертвой.
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Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
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Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

Число пострадавших из-за возгорания на борту десантного корабля USS Bonhomme Richard, находящегося на американской военно-морской базе в Сан-Диего, возросло до 59.
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Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

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Власти США впервые за 17 лет казнили федерального заключенного

Власти Соединенных Штатов осуществили смертную казнь заключенного, находящегося под федеральной юрисдикцией, сообщает Associated Press.
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Полиция начала расследование в отношении сына Криштиану Роналду

Полиция португальского острова Мадейра начала расследование в отношении 10-летнего сына форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.
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Жители России смогут получить новую выплату

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Трех участников акции у суда по делу «Сети» в Петербурге оштрафовали

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал троих участников акции, прошедшей 22 июня у здания военного суда, когда в нем оглашали приговор фигурантам по делу террористической организации "Сеть".
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Компания BMW официально представила новый электрический кроссовер BMW iX3.
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В России выявили 6248 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6248 заболевших коронавирусом, говорится в сообщении оперштаба.
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ФНС России разъяснила условия получения субсидии субъектами МСП

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