В России с Единого государственного экзамена (ЕГЭ) удалили 367 человек, большинство из них во время сдачи пытались воспользоваться средствами связи. Об этом сообщил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев, передает «РИА Новости».

Рособрнадзор сообщил о случаях удаления выпускников с ЕГЭ

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