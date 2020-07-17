Общество

Газета.RuГазета.RuРособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Рособрнадзор прокомментировал обвинения в сложном ЕГЭ по химии

BFM.ru10:12

Родители и учителя потребовали отменить результаты ЕГЭ по химии

URA.Ru02:31

Рособрнадзор обсудит претензии к ЕГЭ по химии после подведения итогов экзамена

Интерфакс08:58

Рособрнадзор: результаты ЕГЭ по химии стоит обсуждать после их получения

РИА Новости08:39

Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии

ТАСС07:28

Жалобы на слишком сложный ЕГЭ по химии опровергли

Lenta.ru07:44

Рособрнадзор не видит сложностей в ЕГЭ по химии

Росбалт09:30
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Андре Шюррле после ухода из «Спартака» объявил о завершении карьеры

Газета.Ru 13:57
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В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды

Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Происшествия

Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам

В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
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Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
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Футбол

Коронавирус футболистов «Сочи» отправляет «Крылья Советов» в ФНЛ

В футбольном клубе «Сочи» нашли коронавирус. Положительные тесты выявили сразу у девяти игроков.
КП - Самара вчера в 09:18
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Общество

Внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа

Британская принцесса Беатриса тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi).
Lenta.ru 12:41
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Футбол

СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ

Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
RT на русском 17:29
Здоровье

«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств

Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру 15 июля в 13:29
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Политика

США ужесточили санкции против россиянина Пригожина

Евгений Пригожин, пять компаний и еще трое россиян попали под санкции Вашингтона.
ToDay News Ufa вчера в 17:23
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Армия и оружие

Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
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Экономика

S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
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Происшествия

На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста

REGNUM вчера в 19:45
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Политика

Кардашьян призвала мирно урегулировать конфликт Армении и Азербайджана

РЕН ТВ 17:28
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Общество

Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение

Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
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Космос

Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет

Телеканал Санкт-Петербург 14:22
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Футбол

«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон

В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Игры

В Epic Games Store началась раздача Torchlight II

Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
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Происшествия

В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады

Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
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Футбол

Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА

Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Наука

Новая литий-ионная батарея без кобальта снижает затраты в производстве

Исследователи из Кокрелловской школы инженерии в Техасском университете в Остине говорят, что взломали код для не содержащей кобальта высокоэнергетической литий-ионной батареи, исключив кобальт и открыв возможность снизить затраты на производство батарей при одновременном повышении производительности.
Evo-rus.com 03:13
Общество

ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2

Берн, 17 июля 2020, 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.
REGNUM 16:22
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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили почти у 20% жителей Нью-Йорка

«Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, антитела присутствуют примерно у 20% жителей [города] Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания», — цитирует «РИА Новости» заявление Бруно.
Известия 15:07
Армия и оружие

НАТО считает недостаточно прозрачной проверку войск в России

НАТО Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску прокомментировала внезапную проверку боеготовности войск, которая была объявлена в России.
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Наука

Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен

Как пишет журнал Science, проанализировав биоматериалы, ученые выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой коронавируса объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.
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Агутин признался, что изменял Анжелике Варум

Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
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Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix

Отмечается, что новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю потокового сервиса.
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ распространила видеозапись спецоперации в Хабаровске, где был задержан подозреваемый в подготовке теракта.
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Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России

Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
Известия 15:52
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