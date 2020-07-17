Общество
Газета.RuРособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31
Происшествия
В Крыму пресекли деятельность финансовой пирамиды
Полиция пресекла деятельность финансовой пирамиды в Крыму. За четыре года жертвами злоумышленников стали 600 человек.
RT на русском 16:20
Происшествия
Начальник колонии в Калмыкии задержан за пособничество террористам
В Следственном комитете сообщили о том, что против начальника яшкульской исправительной колонии в Калмыкии, а также в отношении его бывшего зама возбудили уголовные дела.
Газета.Ru 12:29
Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Футбол
Коронавирус футболистов «Сочи» отправляет «Крылья Советов» в ФНЛ
В футбольном клубе «Сочи» нашли коронавирус. Положительные тесты выявили сразу у девяти игроков.
КП - Самара вчера в 09:18
Общество
Внучка королевы Елизаветы II тайно вышла замуж за итальянского графа
Британская принцесса Беатриса тайно вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци (Edoardo Mapelli Mozzi).
Lenta.ru 12:41
Футбол
СМИ: «Спартак» может финансово помочь «Химкам» для выхода в РПЛ
Ранее сообщалось, что топ-клуб РПЛ может финансово обеспечить «Химкам» выход в элитный дивизион.
RT на русском 17:29
Здоровье
«Единая Россия» разрабатывает меры по увеличению доступности лекарств
Как пишет nashgorod.ru, проект закона о дистанционной продаже лекарств разрабатывался кабмином вплотную с «Единой Россией».
НовостиВолгограда.ру 15 июля в 13:29
Политика
США ужесточили санкции против россиянина Пригожина
Евгений Пригожин, пять компаний и еще трое россиян попали под санкции Вашингтона.
ToDay News Ufa вчера в 17:23
Армия и оружие
Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия 11:06
Экономика
S&P подтвердило суверенные рейтинги России со стабильным прогнозом
Международное рейтинговое агентство S&P утвердило долгосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на уровне BBB- со стабильным прогнозом.
Коммерсантъ 16:50
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM вчера в 19:45
Общество
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Телеканал Санкт-Петербург 14:22
Футбол
«Лидс» гарантировал себе место в АПЛ на следующий сезон
В последний раз «Лидс» выступал в АПЛ в сезоне 2003−2004 годов, покинув её по итогам чемпионата из-за финансовых проблем.
REGNUM 15:05
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и детские сады
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Футбол
Игорь Федотов раскритиковал работу арбитра матча «Локомотив» — ЦСКА
Арбитр Игорь Федотов оценил работу Евгения Турбина на матче «Локомотив» — ЦСКА (2:1). Он дважды назначил 11-метровые в ворота «армейцев», но только после подсказок видеоассистента Сергея Иванова.
Bookmaker-ratings.ru 15:52
Наука
Новая литий-ионная батарея без кобальта снижает затраты в производстве
Исследователи из Кокрелловской школы инженерии в Техасском университете в Остине говорят, что взломали код для не содержащей кобальта высокоэнергетической литий-ионной батареи, исключив кобальт и открыв возможность снизить затраты на производство батарей при одновременном повышении производительности.
Evo-rus.com 03:13
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число новых случаев заражения SARS-CoV-2
Берн, 17 июля 2020, 23:22 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 237 743 новых случаев заражения коронавирусом, что является рекордным показателем за весь период с начала пандемии.
REGNUM 16:22
Общество
Антитела к коронавирусу обнаружили почти у 20% жителей Нью-Йорка
«Согласно недавним исследованиям серопревалентности, проведенным департаментом здравоохранения штата Нью-Йорк, антитела присутствуют примерно у 20% жителей [города] Нью-Йорка, но показатели варьируются в зависимости от места проживания», — цитирует «РИА Новости» заявление Бруно.
Известия 15:07
Армия и оружие
НАТО считает недостаточно прозрачной проверку войск в России
НАТО Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску прокомментировала внезапную проверку боеготовности войск, которая была объявлена в России.
РЕН ТВ 18:02
Наука
Главный признак осложнений от коронавируса SARS CoV-2 определен
Как пишет журнал Science, проанализировав биоматериалы, ученые выяснили, что всех пациентов с тяжелой формой коронавируса объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.
МТВ онлайн 14:31
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Кино
Создатели «Мстителей» снимут самый масштабный фильм в истории Netflix
Отмечается, что новая картина будет самым масштабным кинопроектом Netflix за всю историю потокового сервиса.
REGNUM 16:28
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ распространила видеозапись спецоперации в Хабаровске, где был задержан подозреваемый в подготовке теракта.
RT на русском 07:56
Здоровье
Иммунолог рассказал о затухании эпидемии коронавируса в России
Затухание эпидемии коронавирусной инфекции в России произойдет после сентября естественным путем.
Известия 15:52