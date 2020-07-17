Общество
Газета.RuРособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
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Общество
Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ
«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
Политика
Сатановский объяснил внезапные учения в РФ «началом большой войны»
Российский учёный-востоковед и экономист, основатель и президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский прокомментировал утренние сообщения о том, что президент и главнокомандующий Владимир Путин объявил о внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов.
Московский Комсомолец 11:52
Авто
Maserati представила первый гибрид в своей истории
Компания Maserati представила первый в своей истории гибридный автомобиль, которым стал седан Ghibli Hybrid.
Журнал Авто.ру 12:42
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Evo-rus.com 11:21
Армия и оружие
NI назвал преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams
Журнал The National Interest назвал основные преимущества российского танка Т-14 «Армата» перед M1 Abrams из США.
Актуальные Новости вчера в 00:53
Футбол
Бартомеу сегодня обсудит с Сетьеном положение «Барселоны»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу проведет беседу с главным тренером каталонской команды Энрике Сетьеном в пятницу, 17 июля, сообщает ESPN.
Чемпионат 13:20
Культура
Премии в области науки добавят список наград ПК Союзного государства
Напомнив, что уже существуют премии в области литературы и искусства, которыми награждают представителей обоих государств на "Славянском базаре", он добавил, что ПК Союзного государства занят поиском новых проектов.
Российская газета 07:05
Технологии
МегаФон и Росгеология приступают к морским изысканиям Арктики
Совместные морские исследования в рамках проекта по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию начинают МегаФон и Росгеология.
Московский Комсомолец Екатеринбург 08:32
Политика
Лидеры стран ЕС не достигли договоренностей по бюджету
Главы государств и правительств Евросоюза по итогам первого дня саммита в Брюсселе 17 июля не достигли договоренностей по вопросам формирования семилетнего бюджетного плана на 2021–2027 годы и фонда восстановления экономики сообщества после пандемии коронавируса.
Известия 18:39
Здоровье
Диетолог назвала пять самых вредных продуктов
Диетолог Елена Кален перечислила продукты, которые необходимо исключить из рациона во избежание проблем со здоровьем.
РИА Новости 07:15
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн человек
Число погибших от коронавирусной инфекции в Индии достигает более двадцати пяти тысяч человек.
ToDay News Ufa 07:00
Происшествия
В Ростовской области ливень подтопил более 20 домов
В Ростове-на-Дону и Батайске проливной дождь подтопил 24 дома и 60 дворов.
Газета.Ru 15:50
Общество
У берегов Нигерии пираты захватили танкер с россиянами
Российская газета 19:30
Футбол
Кандидат в президенты «Барселоны» высказался о будущем Месси
Бизнесмен Виктор Фонт, претендующий на должность президента "Барселоны", высказался о будущем аргентинского нападающего и капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает "Би-би-си".
Газета.Ru 19:35
Происшествия
Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы
Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
Футбол
Бывший игрок «Зенита» Халк может вновь вернуться в петербургский клуб
Невские Новости 18:18
Происшествия
СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала
Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
Общество
ВОЗ зафиксировала рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Прежний рекорд установлен 12 июля. В тот день в мире зафиксировали более 230 тысяч случаев заражения.
Общественная служба новостей 16:18
Общество
Время для неги: Песков рассказал о семейной жизни с Навкой
Москва, 17 июля 2020, 12:58 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что счастлив с женой Татьяной Навкой, а прежняя семейная жизнь была необходима для нынешней гармонии.
REGNUM 05:58
Политика
Трамп заявил, что не будет просить каждого американца носить маски
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет требовать от каждого американца носить защитные маски. Об этом сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 19:16
Технологии
Взлом аккаунтов Twitter произошел при участии сотрудников соцсети
В ходе недавней хакерской атаки злоумышленники выманили у владельцев аккаунтов Twitter около 120 тысяч долларов.
Goroday.ru 15:33
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Политика
ЕС выступил против санкций США в отношении «Северного потока-2»
Евросоюз выступает против санкций США в отношении европейских компаний, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Коммерсантъ 18:24
Здоровье
Глава минздрава Омской области прокомментировала увольнения главврачей
Напомним, на минувшей неделе стало известно об увольнении сразу двух главврачей омских медучреждений — главврач омской городской больницы №3 Сергей Трифонов покинул должность по собственному желанию, как и руководитель городской больницы №9 Дмитрий Ларькин.
RuNews24.ru вчера в 11:08
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Коммерсантъ 10:31