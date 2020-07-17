Общество
REGNUMРособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
В ведомстве пояснили, что разные уровни сложности позволяют выявить лучших выпускников. Самые сложные вопросы рассчитаны на тех, кто изучал предмет более глубоко. «Но все задания строятся исключительно на материале школьного курса химии — тоже соответствующего уровня», — подчеркнули в Рособрнадзоре.
Читать в источнике
Оценить435
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:40, Ашберн
Происшествия
Дело Ефремова направлено в прокуратуру для обвинительного заключения
Полиция направила в прокуратуру уголовное дело о смертельной аварии с участием актера Михаила Ефремова для утверждения обвинительного заключения.
Газета.Ru 09:28
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Здоровье
Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России
Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет.
Lenta.ru 08:07
Общество
Аксенов сообщил об упрощении процедуры доставки топлива в Крым
Газета "Коммерсантъ" 16 июля сообщила, что поставщики и перевозчики топлива столкнулись с проблемами при доставке нефтепродуктов в Крым несмотря на то, что грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту, которое должно было стать выгодной ценовой альтернативой перемещению грузов на пароме, было открыто с 1 июля.
ТАСС 06:25
Шоу-бизнес
Принцесса Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Газета.Ru 08:25
Общество
Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
Здоровье
Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы
Министерство здравоохранения России планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
RT на русском 08:14
Экономика
Жителям России хотят предложить инвестиции в трассу Москва-Казань
Госкомпания "Автодор" может выпустить для населения "народные" облигации для строительства новой платной трассы "Москва – Казань", сообщил глава государственной компании Вячеслав Петушенко в эфире "Радио Автодор".
Вести.Ru 05:24
Политика
Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала
Газета.Ru 08:26
Шоу-бизнес
Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Для Пригожина случившееся не стало неожиданностью — он давно боялся, что экс-супруга потеряет недвижимость и лишит детей наследства.
WomanHit.ru 04:45
Общество
Тюменские следователи помогут 92-летнему ветерану ВОВ
Следственное управление СК РФ по Тюменской области окажет ветерану Великой Отечественной войны Иннокентию Кузину всю необходимую помощь.
NG72.ru 08:31
Общество
Мосгорсуд признал законным арест хабаровского губернатора Фургала
Evo-rus.com вчера в 10:19
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
Футбол
Нападающий «Сельты» Смолов тренировался отдельно от общей группы
Российский форвард "Сельты" Федор Смолов в пятницу тренировался индивидуально из-за проблем с пахом, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
РИА Новости 07:46
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Происшествия
Сотрудник НИИ задержан в Москве за взятку от иностранца
Сотрудник, получивший взятку работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.
РБК 09:16
Политика
Китай об отношениях с США: Воробей не поймет чаяний лебедя
«Воробей не сможет понять чаяний лебедя», – добавила она.
Взгляд.ру 08:50
Политика
Мурашко призвал возобновить международное авиасообщение
Возобновлять международное авиасообщение необходимо, но любые послабления должны быть с определенными ограничениями, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
BFM.ru 08:05
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Фигурное катание
Плющенко: Трусова восстановила все четверные прыжки и тройной аксель
Нынешний тренер российской сборной по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об успехах своей подопечной Александры Трусовой.
CT news 06:18
Политика
Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии
16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
Общество
Москвич выиграл в лотерею более 300 млн рублей
Известия 09:13
Политика
Польша отозвала сотрудников постпредства при ООН из-за пранка с Дудой
Польша отозвала двух сотрудников своего постпредства при ООН после звонка российских пранкеров президенту страны Анджею Дуде, сообщило РИА новости со ссылкой на сообщение польского МИД.
Радио Sputnik вчера в 12:26
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении
Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
Здоровье
В Волгограде из-за коронавируса умерла главврач поликлиники
По последним данным, в Волгоградской области коронавирусом заразились 7 879 человек, 4 547 — выздоровели, 52 — скончались.
Говорит Москва 07:52
Общество
На Дону откроют непродовольственные магазины, музеи и клубы
В Ростовской области с 20 июля возобновят работу все объекты розничной торговли непродовольственными товарами.
Российская газета 07:19
Общество
В список проблемных домов вошли 2 многоэтажки ЖК «Победа»
В Саратове список проблемных домов пополнился двумя проблемными объектами.
Четвертая Власть 08:16