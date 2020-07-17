Общество
REGNUMРособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса
В ведомстве пояснили, что разные уровни сложности позволяют выявить лучших выпускников. Самые сложные вопросы рассчитаны на тех, кто изучал предмет более глубоко. «Но все задания строятся исключительно на материале школьного курса химии — тоже соответствующего уровня», — подчеркнули в Рособрнадзоре.
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Общество
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Политика
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе телефонного разговора со своим коллегой из КНР Ван И рассказал ему о ходе диалога России и США по проблемам контроля над вооружениями в контексте задач поддержания стратегической стабильности, сообщил в пятницу МИД РФ.
РИА Новости 11:49
Шоу-бизнес
Агутин признался, что изменял Анжелике Варум
Не обошлось и без любовных драм: певец признался, что его брак с Варум вовсе не такой идеальный, как кажется.
Kleo.ru 06:29
Политика
Пашинян заявил о необходимости переговоров с Азербайджаном
"Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов региона", - сказал Пашинян, комментируя ситуацию на границе с Азербайджаном.
Вестник Кавказа 09:14
Наука
Определен ключевой фактор замедления старения
Совместная работа немецких и британских ученых показала, что поддержание нормального уровня железа в крови человека может стать ключевой деталью в увеличении продолжительности жизни и замедлении процесса старения, сообщает РИА Новости.
Амур.инфо вчера в 10:58
Здоровье
Воронежцы смогут сдать тест на коронавирус на улице
Медики начали брать тесты на коронавирус в специальном медицинском модуле во дворе диагностического центра в Воронеже, сообщает пресс-служба облздрава.
АиФ Воронеж 12:01
Технологии
В Вашингтонском университете созданы видеокамеры для насекомых
Вашингтонский университет представил миниатюрные видеокамеры, которые легко можно установить на спине обычного живого жука.
Goroday.ru вчера в 18:03
Кино
В свежем ролике HBO Max показали кадры сериала Ридли Скотта
Игромания.ру 15 июля в 07:43
Общество
Главред связанного с Пригожиным РИА ФАН пожаловался в полицию на «Открытые медиа»
Представители «Федерального агентства новостей» (РИА ФАН), связанного с бизнесменом Евгением Пригожиным, подали заявление в полицию с требованием проверить публикацию «Открытых медиа».
Новая газета 10:54
Гаджеты
МТС и Motorola представили в России смартфон Motorola Edge+ с 12 ОЗУ
Смартфон отличается 6,7-дюймовым OLED-экраном, дисплеем-водопадом Endless Edge, 256 Гб собственной памяти, процессором Qualcomm Snapdragon 865, а также врезанной фронталкой на 25 Мп.
Evo-rus.com 08:58
Общество
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова называла лидерами по созданию вакцины Институт Гамалеи, центр Роспотребнадзора "Вектор" и Институт вакцин и сывороток ФМБА.
РИА Новости 11:02
Политика
Канцлер Германии Ангела Меркель заблудилась на саммите ЕС
Территория новостей 11:12
Политика
Лукашенко заявил, что неравноправные союзы стран долго не существуют
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьеру РФ Михаилу Мишустину, что две страны должны строить союз на равноправной основе, потому что союзы, построенные на неравноправии, не существуют долго.
РИА Новости 11:15
Политика
Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны.
Газета.Ru 10:49
Здоровье
Минздрав Украины заявил о плане продлить карантин на месяц
Предварительно сообщается, что Минздрав Украины планирует продлить действие карантина еще на месяц, о чем сообщили журналисты «РБК-Украина».
Газета DAILY 15 июля в 12:38
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились на 8% во II квартале
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 8% в годовом выражении во II квартале 2020 года, в I полугодии - на 3,7%, следует из данных Росстата.
ТАСС 12:08
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Авто
Hyundai Tucson нового поколения получит четыре двигателя
Наконец, на вершине гаммы окажется гибридная силовая установка от Hyundai Santa Fe и KIA Sorento, в состав которой войдут вышеупомянутый 1,6-литровый бензиновый двигатель T-GDI, 60-сильный электромотор и 6-ступенчатый классический «автомат».
Автоновости дня 09:56
Игры
«Мы хотели сделать игру такой длинной»: Нил Дракманн ответил на критику продолжительности The Last of Us Part II
3DNews 04:56
Происшествия
Прошли прения по делу о гибели президента компании Total
Прения сторон по скандальному уголовному делу о гибели Кристофа де Маржери прошли в Солнцевском райсуде Москвы лишь спустя три года после начала процесса.
Коммерсантъ 10:31
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Экономика
Россия удивит Запад восстановлением экономики
Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU.
Взгляд.ру 07:56
Футбол
Президент «Реала»: «Трансферы могут подождать»
Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес утверждает, что в ближайшее трансферное окно клуб не будет тратить большие деньги на трансферы.
Soccer.ru 04:09
Общество
Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе
Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Здоровье
В Волгограде главврач городской больницы умерла от коронавируса
В Волгограде из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники №3 Ирина Гайдук.
Панорама Ростова-на-Дону 10:59
Автоспорт
Марио Изола: Уик-энд обещает быть интригующим
Скорее всего, в субботу тоже будет мокро, а воскресная гонка может пройти под дождём.
F1news.ru 12:08
Экономика
Доллар упадет накануне президентских выборов в США
Гаррет Берри из Macquarie Group сказал CNBC в пятницу, что доллар США упадет из-за политических событий в США Доллар ослабнет в связи с выборами в США в ноябре, прогнозирует валютный стратег Macquarie, который говорит, что он является медведем по отношению к валюте.
Profinance.ru 04:34
Происшествия
Журналиста «Медиазоны» обвиняют в неповиновении полицейскому, сломавшему ему руку
Корреспондента «Медиазоны» Давида Френкеля, который получил травму на избирательном участке в Санкт-Петербурге, вызвали в полицию для составления трех административных протоколов.
Коммерсантъ 12:13
Происшествия
Против создателя «Омбудсмена полиции» Воронцова возбудили еще два дела
Два уголовных дела об оскорблении представителей власти (ст. 319 УК РФ) возбуждены в отношении создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 09:34