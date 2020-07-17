В ведомстве пояснили, что разные уровни сложности позволяют выявить лучших выпускников. Самые сложные вопросы рассчитаны на тех, кто изучал предмет более глубоко. «Но все задания строятся исключительно на материале школьного курса химии — тоже соответствующего уровня», — подчеркнули в Рособрнадзоре.

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

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