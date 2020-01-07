Технологии

РИА НовостиРИА НовостиРоспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола.
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с чего всё началось

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости02:15

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Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

РИА Новости02:15

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Российская газета02:44

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

ТК Звезда03:46

Названы самые интересные российские изобретения 2019 года

Телеканал 360°02:54

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

News.ru03:20

Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Газета.Ru02:50

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Life.ru05:18
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Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

В Нигерии похитили двух моряков из России

Ранее в СМИ появилась информация, что пираты в Нигерии напали на нефтяной земснаряд AMBIKA и похитили трех членов экипажа, среди которых могли быть два россиянина и индус.
Газета.Ru 04:34
Политика

Иран разработал 13 вариантов ответа на убийство Сулеймани

Высший совет нацбезопасности Ирана представил 13 вариантов ответа на уничтожение американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитных частей ВС Ирана) Касема Сулеймани.
ТАСС 03:06
Шоу-бизнес

Дочь Леонида Якубовича поделилась откровенной фотографией в ванной

Дочь Леонида Якубовича, 21-летняя Варвара, на своей странице Instargam опубликовала пикантную фотографию.
ИнфоСМИ вчера в 10:59
Происшествия

В Подмосковье при пожаре в бытовках погибли восемь человек

В результате ЧП погибли восемь человек, ещё один госпитализирован в Раменскую центральную районную больницу.
RT на русском 05:13
Армия и оружие

Армия Хафтара полностью взяла под контроль город Сирт

Ливийская национальная армия под командованием Халифа Хафтар полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт.
REGNUM вчера в 11:46
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Российская газета вчера в 20:42
Хоккей

Роман Ротенберг: «Представьте, что каждый китаец купит клюшку или коньки. Это огромные деньги»

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказал позицию о развитии хоккея в мире.
Sports.ru 04:35
Происшествия

В Одессе мужчина взорвал гранату в общежитии

Мужчина взорвал гранату в общежитии в Одессе, трое человек были госпитализированы с осколочными ранениями, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
РИА Новости 05:06
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Политика

«Тщетная попытка»: Турция против нового «убийцы русского газа»

Новый год начинается с новых попыток вытеснить российский газ из Европы.
РИА Новости 00:34
Теннис

Медведев победил Рууда и вывел сборную России в четвертьфинал ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев одержал победу над норвежцем Каспером Руудом в матче на Кубке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).
RT на русском 00:50
Политика

Выборы президента в Хорватии выиграл оппозиционер Миланович

В кресло президента Хорватии на ближайшие пять лет сядет представитель оппозиционной Социал-демократической партии (СДП), экс-премьер министр страны Зоран Миланович.
ТК Звезда 05 января в 19:53
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Политика

Эстония не намерена ратифицировать договор о границе с Россией

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не будет продолжать ратификацию договора о госгранице с Россией от 2014 года.
РИА Новости 02:44
Футбол

Вандалы повредили статую Алексиса Санчеса в Чили

Спорт-Экспресс 05:04
Кино

Хоакин Феникс получил «Золотой глобус» за роль в «Джокере»

Американский актер Хоакин Феникс получил премию «Золотой глобус» за главную роль в картине режиссера Тодда Филлипса «Джокер».
Телеканал 360° 05 января в 23:37
Игры

Sony раскрыла особенности PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон примирились спустя 15 лет

После Питт встретил Джоли и ушел из семьи – они долго встречались, узаконили брак в 2016 году, но уже через два года громко развелись.
Gazeta.SPb вчера в 16:22
Армия и оружие

В США рассказали о российской угрозе самолетам-невидимкам НАТО

Известия вчера в 20:57
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана

США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, который собирался отправиться на заседание Совета Безопасности ООН.
Lenta.ru вчера в 22:20
Кино

Назван самый кассовый мультфильм в истории

Мультфильм «Холодное сердце-2», снятый компанией Disney, стал самым кассовым анимационным фильмом в истории.
РБК 02:39
Армия и оружие

Южная Корея готова противостоять новому оружию КНДР

Южная Корея готова противостоять любым угрозам со стороны Северной Кореи, включая обещанное лидером КНДР Ким Чен Ыном "новое стратегическое оружие", заявил министр обороны РК Чон Гён Ду в эфире армейского радио "Кукпан FM" ("радио Национальная Оборона").
РИА Новости 01:27
Теннис

Самсонова одолела чемпионку US Open-2017 на турнире в Брисбене

РИА Новости 02:46
Происшествия

Полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве девушек в Киеве

News.ru вчера в 07:05
Политика

Иран снял ограничения со своей ядерной программы

Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Коммерсантъ 05 января в 17:05
Политика

МИД РФ предложил зафиксировать «ошибку» в заявлении США об Ираке

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что нужно зафиксировать слово "ошибка" в объяснениях Пентагона по поводу невывода войск США из Ирака.
Газета.Ru 02:40
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

США начали переброску своих стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает Fox News.
РБК 02:54
Происшествия

Из-за тумана в Пермском крае столкнулись более 20 автомобилей

Более 20 автомобилей столкнулись на трассе Пермь — Екатеринбург в Пермском крае.
BFM.ru 04:56
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
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