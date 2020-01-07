Технологии

REGNUMREGNUMРоспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.
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с чего всё началось

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости02:15

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Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

РИА Новости02:15

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Life.ru05:18

Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Газета.Ru02:50

Названы самые интересные российские изобретения 2019 года

Телеканал 360°02:54

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

News.ru03:20

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

ТК Звезда03:46

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Российская газета02:44
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Общество

Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае

Lenta.ru 07:23
Политика

Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Lenta.ru 09:05
Общество

В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк

В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Известия 06:41
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Политика

Путин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»

Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля.
Красная весна 09:03
Общество

В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади

В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Газета.Ru 09:17
Здоровье

Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59

Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Амур.инфо вчера в 06:15
Общество

Власти Австралии убьют 10 тысяч верблюдов из-за пожаров

Правительство Австралии санкционировало операцию по уничтожению 10 тысяч верблюдов.
Полит.ру 09:23
Происшествия

Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Курске

ТАСС 09:17
Автоспорт

Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков

Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Вести.Ru 08:18
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
Политика

Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Газета.Ru 08:35
Общество

Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти

Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Российская газета 08:50
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Происшествия

IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка

Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Известия вчера в 18:15
Авто

Sony представила электрокар Vision-S

Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Автоновости дня 03:07
Армия и оружие

Силы США на Ближнем Востоке привели в состояние повышенной готовности

Американские войска на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников.
News.ru 09:47
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Общество

Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
РИА Новости 04:34
Спорт

Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»

Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Время Пресс 05 января в 10:16
Кино

В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»

Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
Gazeta.SPb вчера в 15:24
Общество

Российский паспорт стал менее привлекательным

В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Вести.Ru 08:19
Шоу-бизнес

Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей

Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
StarHit.ru вчера в 10:00
Хоккей

Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»

Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Газета.Ru 04:36
Политика

Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста

Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
News.ru 09:24
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Известия вчера в 18:53
Армия и оружие

США перебросили B-52 поближе к Ирану после убийства Сулеймани

РБК 02:54
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
RT на русском 06:18
Общество

В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода

По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Коммерсантъ вчера в 20:47
Происшествия

Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Газета.Ru 05:54
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