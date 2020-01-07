Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.

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