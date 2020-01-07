Технологии
REGNUMРоспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года
Представители федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) рассказали о самых интересных изобретения 2019 года 7 января РИА Новости.
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с чего всё началось
Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.РИА Новости02:15
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Общество
Илон Маск станцевал на открытии завода в Китае
Политика
Путин прибыл в Сирию и встретился с Асадом
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Сирию и встретился с президентом Башаром Асадом.
Общество
В Тюмени свиньи пробрались в продуктовый магазин и выпили коньяк
В продуктовый магазин в Тюмени пробрались три свиньи и опустошили полки с алкоголем. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 7 января.
Религия
Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге
В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
Политика
Путин в Стамбуле откроет «Турецкий поток»
Участие в церемонии запуска газопровода «Турецкий поток» примет президент РФ Владимир Путин, сообщает 7 января пресс-служба Кремля.
Общество
В ЛДПР объяснили раздачу денег Жириновским на Красной площади
В ЛДПР заявили, что глава фракции Владимир Жириновский щедрый и всегда готов помочь всем нуждающимся, именно поэтому он раздавал деньги на Красной площади.
Здоровье
Число заболевших неизвестной пневмонией в Китае возросло до 59
Число заразившихся неизвестной формой пневмонии в китайском городе Ухань провинции Хубэй выросло до 59 человек.
Общество
Власти Австралии убьют 10 тысяч верблюдов из-за пожаров
Правительство Австралии санкционировало операцию по уничтожению 10 тысяч верблюдов.
Автоспорт
Россиянин Каргинов выиграл третий этап «Дакара» в классе грузовиков
Российский экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Андрея Каргинова финишировал с лучшим временем дня на третьем этапе ралли-рейда "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Происшествия
Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье
В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Политика
Эстония отказалась ратифицировать договор о границе с Россией
Правящая коалиция в Эстонии не намерена ратифицировать договор о границе с Россией, заявил спикер Рийгикогу — парламента Эстонии — член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.
Общество
Число жертв давки в ходе прощания с Сулеймани в Иране продолжает расти
Число погибших в давке на церемонии прощания с генералом Касемом Сулеймани в Иране достигло 50 человек.
Происшествия
В Петербурге пропала няня вместе с ребенком
Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн родителям погибшего от падения комода ребенка
Шведская компания IKEA выплатит $46 млн компенсации американской семье из-за смерти двухлетнего ребенка в результате падения на него комода, сообщает CBS News.
Авто
Sony представила электрокар Vision-S
Японский техногигант Sony представил на Международной выставке потребительской электроники (CES-2020) свой первый электромобиль Vision-S.
Армия и оружие
Силы США на Ближнем Востоке привели в состояние повышенной готовности
Американские войска на Ближнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с возможностью удара иранских беспилотников.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Общество
Ученые разгадали тайну самой дорогой картины в истории
Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне создали 3D-модель картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира" и раскрыли тайну прозрачного шара в руке Христа, символизирующего мироздание, сообщает MIT Technology Review.
Спорт
Лыжник Александр Большунов стал победителем «Тур де Ски»
Еще один россиянин Сергей Устюгов стал вторым. Прошлогодний победитель и постоянный соперник россиян Йоханес Клэбо занял третье место.
Кино
В Сети опубликовали фото Паттинсона со съемок «Бэтмена»
Напоминаем, что Роберт Паттинсон рассказал, что не считает Бэтмена супер-героем, ведь у него нет необычных способностей – он умен и богат, но это не делает его человеком со сверхъестественными способностями.
Общество
Российский паспорт стал менее привлекательным
В обновленном индексе привлекательности паспортов мира, который ежеквартально составляет швейцарская консалтинговая компания Henley&Partners, Россия заняла 51-е место.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина изобразила выпуск новостей
Телеведущий сообщил, когда вся семья собирается за обеденным столом — Лиза забирается в стеклянный шкаф и изображает телевизионный новостной выпуск.
Хоккей
Ковальчук высказался о дебюте за «Монреаль»
Форвард "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук поделился впечатлениями от дебютного матча за клуб.
Политика
Дуда объяснил отказ ехать в Израиль на форум памяти холокоста
Президент Польши Анджей Дуда объяснил отказ поехать в Израиль на мероприятия по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Политика
Курц вновь стал канцлером Австрии
Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
Общество
В Россию с Рождеством пришла аномально теплая погода
По оценкам Гидрометцентра, аномально теплая погода в стране продержится до конца первой декады января.
Происшествия
Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии
Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.