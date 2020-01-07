Технологии

РИА НовостиРИА НовостиРоспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

На первом месте в списке оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н.Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" - средство для подавления вируса Эбола.
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с чего всё началось

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости02:15

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Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

РИА Новости02:15

Названы самые интересные патенты на изобретения за 2019 год

ФедералПресс03:37

Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Газета.Ru02:50

Названы самые интересные российские изобретения 2019 года

Телеканал 360°02:54

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

News.ru03:20

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Российская газета02:44

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

ТК Звезда03:46
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Гаджеты

Представлен 64-ядерный процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD только что представила процессор Ryzen Threadripper 3990X.
iXBT.com вчера в 18:11
Религия

Путин третий год подряд встретил Рождество в Санкт-Петербурге

В прошлом году Путин встречал Рождество в этом же соборе, годом ранее — в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге.
РБК вчера в 16:10
Политика

США не дали визу главе МИД Ирана

Отмечается, что глава иранского МИД должен был получить визу, чтобы посетить заседание Совета Безопасности ООН.
Мойка78 вчера в 21:48
Происшествия

В Хабаровском крае насмерть замерз младенец, оставленный на балконе

Ребенок скончался 5 января на балконе квартиры, куда женщина вывезла его в коляске и оставила на несколько часов.
Российская газета вчера в 20:42
Политика

Парламент Ирана признал всех военных США террористами

Комментируя принятый 7 января документ, спикер Меджлиса Али Лариджани пояснил, что в соответствии с ним в список «террористических сил» зачислены «все члены Пентагона, командиры, агенты и другие лица, ответственные за гибель генерала Сулеймани» (цитата по агентству Mehr).
РБК 03:16
Экономика

PwC предсказало замедление темпов роста мировой экономики в 2020 году

Поясняется, что в наступившем году мировую экономику ожидает "слоубализация" - замедление темпов роста.
Газета.Ru 03:22
Происшествия

Пираты захватили судно у берегов Нигерии с россиянами на борту

Пираты захватили судно, поиски похищенных продолжаются. В августе 2019 года пираты захватили грузовое судно «Мармалайта» у берегов Камеруна.
РБК вчера в 13:29
Происшествия

Шесть человек погибли при пожаре в Подмосковье

Российская газета 03:44
Гаджеты

Samsung представила безрамочный телевизор Samsung Q950T

В Южной Корее компания сегодня показала Samsung Q950T.
Astera 05 января в 17:35
Здоровье

Доктор Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

Известный московский доктор и телеведущий Александр Мясников проинформировал о бесполезности пяти народных методов лечения, которые популярны у жителей России.
Ugpressa.ru 05 января в 13:39
Технологии

Sony назвала основные особенности приставки PlayStation 5

Президент игрового подразделения корпорации Sony Джим Райан во время презентации на выставке CES-2020 показал слайд с особенностями игровой приставки PlayStation 5.
РИА Новости 03:34
Футбол

Футболист Скопинцев перешел из «Краснодара» в «Динамо»

Футбольный клуб "Динамо" (Москва) подписал контракт сроком на 4,5 года с 22-летним защитником Дмитрием Скопинцевым, начинавшим этот сезон в Краснодаре.
Российская газета 03:37
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

В Петербурге пропала няня вместе с ребенком

Накануне в отдел полиции в Выборгском районе города поступило сообщение о том, что 3 января няня, присматривавшая за девочкой 2014 года рождения, ушла вместе с ней из квартиры на улице Кустодиева и с тех пор не выходит на связь.
Известия 03:36
Экономика

Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику

Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Газета.Ru 04 января в 13:29
Армия и оружие

Пушков прокомментировал угрозы Трампа ударить по 52 объектам в Иране

4 января Трамп заявил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране, если американцы будут атакованы.
Известия 05 января в 07:42
Гаджеты

Intel официально анонсировала свою первую дискретную видеокарту – DG1

Судя по всему, DG1 войдет в конфигурацию ноутбуков на базе процессоров Tiger Lake (преемники Ice Lake) – их Intel тоже официально представила сегодня.
iXBT.com 00:49
Политика

В Польше могут принять документ против российской трактовки истории

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Газета.Ru 01:50
Шоу-бизнес

Настя Каменских сфотографировалась без нижнего белья

На фото Каменских предстала в черном парео с прорезями, через которые видно, что на ней нет нижнего белья.
Московский Комсомолец вчера в 11:14
Культура

Умер Геннадий Пискунов, народный артист России

Комсомольская правда 05 января в 14:08
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве в конце новогодних праздников

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала RT, какая погода ожидается в столичном регионе в течение текущей недели.
RT на русском 03:03
Наука

«Нужно предлагать что-то, что в перспективе могло бы спасти мир»

Если человек заканчивает аспирантуру по физике и не знает английского, на нем можно смело ставить крест и отчислять из научной жизни навсегда.
Индикатор вчера в 08:21
Экономика

В Белоруссии хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

"В целях повышения доверия к белорусскому рублю предполагается рассмотрение вопроса о внесении изменений в соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации, исключающих возможность осуществления расчетов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ", - говорится в документе.
Газета.Ru вчера в 09:17
Технологии

Компания Samsung представила искусственных людей

Компания Samsung заявила о создании искусственного человека, который фактически представляет собой реалистичный аватар.
Planet Today 05 января в 12:15
Кино

В Сети появился трейлер «Новых мутантов»

В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Мойка78 вчера в 20:27
Происшествия

В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку

В Казани таксист изнасиловал ВИЧ-инфицированную пассажирку. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан" со ссылкой на региональное СК.
РЕН ТВ вчера в 10:11
Кино

Ханс Циммер стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде

Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщает, что Ханс Циммер («Гладиатор», «Начало», «Интерстеллар») стал новым композитором 25-го фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать».
Игромания.ру 02:24
Кино

Бондарчук рассказал о сложностях при съемках «Вторжения»

Известия 05 января в 10:00
Происшествия

В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки

Прокуратура и следственные органы в Ульяновске проводят проверки по факту гибели трехлетнего ребенка, предположительно, умершего во время игры в прятки, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник прокурора региона Василий Зима.
РИА Новости вчера в 07:43
Политика

Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии

Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.
Газета.Ru 05 января в 18:46
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