Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

В Роспатенте составили список самых любопытных и важных изобретений, документы на которые были зарегистрированы в 2019 году. Лидером списка, по мнению специалистов ведомства, является средство для подавления вируса Эбола.

В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

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