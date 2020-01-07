Технологии

Дни24Дни24В Роспатенте назвали самые интересные изобретения 2019 года

В Роспатенте составили список самых любопытных и важных изобретений, документы на которые были зарегистрированы в 2019 году. Лидером списка, по мнению специалистов ведомства, является средство для подавления вируса Эбола.
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с чего всё началось

Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

Роспатент назвал топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, в их число вошли средство от вируса Эбола, система обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, а также алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости02:15

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Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

РИА Новости02:15

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Российская газета02:44

Названы самые интересные российские изобретения 2019 года

Телеканал 360°02:54

Роспатент назвал 10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года

Газета.Ru02:50

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

News.ru03:20

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

ТК Звезда03:46

Роспатент назвал самые интересные изобретения 2019 года

Life.ru05:18
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Общество

В Иране перенесли время похорон генерала Сулеймани

РИА Новости 07:03
Политика

Россия заняла 51 строчку в рейтинге привлекательности паспортов

Россия заняла 51-ую строчку в обновленном рейтинге привлекательности паспортов, который составляет швейцарская компания Henley&Partners.
Российская газета 07:59
Политика

Украине усложнят правила въезда в страны Европы

Украинцы, желающие посетить европейские страны, с 2021 года будут обязаны проходить авторизацию в единой европейской системе контроля въезжающих (ETIAS), передает украинское издание "Обозреватель".
Газета.Ru 08:21
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Омский хор выступил на шоу Ивана Урганта с песней про Ведьмака

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НГС55 04 января в 21:55
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Общество

В Тюмени три свиньи ворвались в магазин и выпили две бутылки коньяка

REGNUM вчера в 06:19
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ 04:21
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Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Политика

Канцлер Германии Меркель приедет в Москву на встречу с Путиным

Визит состоится 11 января Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Москву 11 января на встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
АМИТЕЛ вчера в 07:32
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

В Подмосковье мужчина изнасиловал ребенка и объяснил это самообороной

После задержания предполагаемый педофил заявил полицейским, что все произошло в рамках самообороны — якобы у ребенка в руках был кухонный молоток.
Lenta.ru 06:26
Здоровье

Медведев анонсировал более 14,8 миллиарда субсидий для клиник юга России

Правительство России проигнорировало требования активистов о строительстве медицинских учреждений в регионах юга России и решило перечислить средства на возведение и реконструкцию других объектов в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Северной Осетии и Чечне, а также Краснодарском и Ставропольском краях, Волгоградской и Астраханской областях.
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Происшествия

В Пермском крае более 20 машин столкнулись на трассе

В Пермском крае на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с участием 21 транспортного средства, пострадали два человека.
RT на русском 04:31
Наука

Ученые в мозге человека обнаружили неизвестный тип сигнала

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Политика

Небензя объяснил блокирование заявления СБ ООН по ситуации в Ираке

Заявление Совета Безопасности ООН о неприкосновенности дипломатических помещений не учитывало убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика

В Эстонии заявили об отказе ратифицировать договор о границе с Россией

Правящая в Эстонии коалиция не намерена ратифицировать договор о государственной границе с Россией, подписанный в 2014 году.
Известия 03:10
Политика

Иран снял ограничения со своей ядерной программы

Тегеран дал первый ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран отказывается от большинства ограничений на развитие своей ядерной программы.
Коммерсантъ 05 января в 17:05
Футбол

«Рома» продлила контракт с 34-летним Коларовым до 2021 года

Защитник Александар Коларов продолжит выступать за «Рому». Стороны договорились о продлении соглашения сроком до июня 2021 года.
Sports.ru 08:20
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Зеленский и Помпео обсудили установление мира в Донбассе

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что он в ходе телефонного разговора проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о договоренностях, достигнутых во время встречи лидеров "нормандского формата".
Московский Комсомолец 04:02
Происшествия

В общежитии Одессы мужчина взорвал гранату, есть пострадавшие

В Одессе в общежитии мужчина во время конфликта взорвал гранату, в результате чего пострадало три человека.
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Происшествия

В посольстве подтвердили похищение двух российских моряков в Нигерии

Три члена экипажа судна MV AMBIKA были похищены в Нигерии, сообщили РБК в посольстве России.
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Гаджеты

Революционный телевизор LG оценили в 60 000 долларов

iXBT.com 06:52
Политика

Курц вновь стал канцлером Австрии

Федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен привёл к присяге правительство во главе с лидером Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
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Экономика

В 2020 году в России подорожают авиабилеты

Стоит отметить, что в наступившем году не только авиабилет поднимутся в цене. С 1 января дороже стал проезд в поездах дальнего следования.
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Автоспорт

У экипажа Сотникова возникли проблемы на третьем этапе ралли «Дакар»

Экипаж команды из России «Камаз-мастер», которым управляет Дмитрий Сотников, вынужден был остановиться на ралли «Дакар», проходящем в Саудовской Аравии, из-за повреждения грузового автомобиля.
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Происшествия

Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

По подозрению в браконьерском убийстве косули в Бронницком охотничьем хозяйстве в Подмосковье был задержан чиновник от представительства Свердловской области в столице Александр Овчаров, передает телеканал РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 17:47
Кино

Был определен самый кассовый мультфильм в истории

Удалось определить самый кассовый анимационный фильм в истории, сообщает РБК.
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Происшествия

Скорая помощь насмерть сбила ребенка в Карачаево-Черкесии

Скорая помощь насмерть сбила ребенка на автодороге в Карачаево-Черкесии, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
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Религия

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Футбол

Мбаппе признан самым дорогим футболистом топ-5 лиг Европы, Месси — 8-й

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе является самым дорогим футболистом "большой пятерки" (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции) по версии Международного центра спортивных исследований (CIES Football Observatory).
РИА Новости 06:39
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