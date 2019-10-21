Общество
Газета.RuРоспатент рассказал о самой необычной заявке на патент в 2019 году
В Роспатенте рассказали, какой оказалась самая необычная заявка на патент в 2019 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу ведомства Григория Ивлиева. Как отмечается, первым в списке самых эксцентричных патентов оказался патент на гаечный ключ.
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Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа.
— Григорий Ивлиев, российский политикФонтанка.Ру 01:38
с чего всё началось
МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года, им оказался зимний гаечный ключ, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии московского международного форума "Открытые инновации". "Мы выдали патент на зимний гаечный ключ.РИА Новостивчера в 20:31
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
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