Общество
Газета.RuРоспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году
Какие еще изобретения регистрировались в последние годы и как оформить патент, разбиралась "Газета.Ru". Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ. Об этом сообщает РИА "Новости" со слов главы Роспатента Григория Ивлиева.
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Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа.
— Григорий Ивлиев, российский политикФонтанка.Ру 01:38
с чего всё началось
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года, им оказался зимний гаечный ключ, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии Московского международного форума "Открытые инновации". "Мы выдали патент на зимний гаечный ключ.РИА Новостивчера в 20:31
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В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент
Российская газетавчера в 20:41
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