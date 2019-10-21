Общество

Газета.RuГазета.RuРоспатент рассказал о самых необычных заявках на патент в 2019 году

Какие еще изобретения регистрировались в последние годы и как оформить патент, разбиралась "Газета.Ru". Самым необычным патентом 2019 года в России стал патент на зимний гаечный ключ. Об этом сообщает РИА "Новости" со слов главы Роспатента Григория Ивлиева.
Читать в источнике
Комментировать20
Григорий Ивлиев
Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа.
— Григорий Ивлиев, российский политикФонтанка.Ру 01:38
с чего всё началось

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года, им оказался зимний гаечный ключ, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев в интервью РИА Новости в преддверии Московского международного форума "Открытые инновации". "Мы выдали патент на зимний гаечный ключ.
РИА Новостивчера в 20:31

Подробнее о событии

Названа самая необычная заявка на патент в 2019 году

Москва 24вчера в 21:07

В Роспатенте рассказали о самой необычной заявке на патент в этом году

Life.ruвчера в 23:18

Названа самая необычная заявка на патент в России в этом году

Известиявчера в 22:05

Глава Роспатента назвал самое необычное изобретение в 2019 году

РБКвчера в 23:56

В Роспатенте рассказали о самой необычной в 2019 году заявке на патент

Российская газетавчера в 20:41

В Роспатенте назвали самую необычную заявку на изобретение

ТК Звездавчера в 20:38

Роспатент назвал самую необычную заявку в 2019 году

Радио Sputnikвчера в 20:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 07:41, Ашберн
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян в третий раз стала мамой

Экспресс газета 19 октября в 06:28
Происшествия

Девушка, которую росгвардеец ударил в живот, подала в суд на СКР

Ранее СК поручил передать заявление Сосновской в отношении действий росгвардейцев, которые при задержании, удерживая девушке руки, ударили ее в живот, в саму Росгвардию.
Московский Комсомолец 07:36
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Происшествия

Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину

По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Экономика

«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
Lenta.ru 07:29
Происшествия

Число пострадавших при прорыве красноярской дамбы возросло до 26

В Минздраве Красноярского края сообщили об увеличении пострадавших при прорыве дамбы до 26 человек.
РЕН ТВ вчера в 22:23
Политика

Глава МИД Египта рассказал о подготовке саммита Россия-Африка

Предложение об организации саммита Россия-Африка прозвучало в июле 2018 года от президента России Владимира Путина, но реализация этого проекта шла через тесную координацию России с Египтом и Африканским союзом (АС), сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
РИА Новости 07:18
Армия и оружие

США сохранят часть войск в деревнях около нефтяных полей в Сирии

РИА Новости 06:47
Общество

Ассанж прибыл на заседание суда в Лондоне по делу об экстрадиции

РИА Новости 05:37
Экономика

Медведев заявил, что в российской экономике все в порядке

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.
РИА Новости 05:49
Происшествия

В Энгельсе задержан мужчина, устроивший стрельбу на улице города

Следователи задержали мужчину, который, по данным следствия, устроил стрельбу прямо на улице в городе Энгельсе Саратовской области, убив одного мужчину и ранив другого.
ТАСС 06:48
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае

Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Кино

Опубликован трейлер «Бладшота» с Вином Дизелем

Газета.Ru 05:36
Здоровье

Во Владимире депутаты приняли закон о медицинской ипотеке

Врачам в 33 регионе теперь без проблем могут покупать квартиры. Депутаты в первом чтении приняли закон о медицинской ипотеке.
Pro Город Владимир 19 октября в 05:31
Происшествия

Россиянин разбил батарею в отделе полиции и умер

Житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство, разбил в отделе полиции радиатор отопления и умер от термических ожогов.
Lenta.ru 06:18
Общество

В студии «Квартал 95» вступились за хор имени Веревки

Актер студии Евгений Кошевой вместе с артистами хора имени Веревки исполнили песню "Горел дом" ("Горила хата"), там, в частности, есть такие слова: "Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала".
РИА Новости 07:36
Политика

Die Welt – Путин одержал победу без войны

REGNUM вчера в 13:32
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 07:38
Происшествия

СКР завершил расследование гибели 36 горняков на шахте «Северная»

Завершено расследование дела о гибели 36 рабочих при взрыве метана на угольной шахте "Северная" в Воркуте в феврале 2016 года, дело передано в прокуратуру, сообщила пресс-служба Следственного комитета.
Интерфакс 06:18
Энергетика

На Украину прибыло пятое судно с углем из Колумбии

В порт "ТИС" (Одесская обл.) прибыло судно из Колумбии с 80 тыс. тонн угля газовой марки для теплоэлектростанций (ТЭС) "ДТЭК".
Интерфакс 04:32
Шоу-бизнес

Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой

Телепрограмма вчера в 23:21
Политика

Странное вмешательство: СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины

За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4% от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей.
Известия вчера в 17:01
Авто

Названы три вредные привычки автовладельцев

Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
Тарантас Ньюс вчера в 03:49
Происшествия

Директор «Алисы» рассказал о массовой драке на концерте в Череповце

РИА Новости 07:30
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы

Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 06:57
Происшествия

Момент столкновения трамвая и маршрутки в Петербурге попал на видео

Момент аварии с участием маршрутки и трамвая в Санкт-Петербурге, в результате которой пострадали 16 человек, попал в объектив камеры наружного видеонаблюдения.
Известия 06:30
Общество

Режиссер Смирнов призвал вынести «германского шпиона» из Мавзолея

Режиссер Андрей Смирнов призвал вынести «германского шпиона» Владимира Ленина из Мавзолея, перезахоронить его в другом месте и сделать Красную площадь главной торговой площадью Москвы.
Взгляд.ру 04:40
Общество

Росстандарт придумал, как бороться с недоливом топлива на АЗС

Как рассказал в интервью «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов, контролеров при работе методом тайного покупателя вооружат скрытым прибором, который сможет «ловить» недолив на уровне 1%. Кроме того, новый ГОСТ защитит топливораздаточные колонки от приспособлений и вредоносного ПО, обманывающих расходомер.
BFM.ru вчера в 11:57
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное