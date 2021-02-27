Говоря о причинах отказа от киосков, представитель «Роспечати» заявил, что это направление бизнеса стало нерентабельным. «Ежегодное снижение спроса на подписные издания составляло 10–15%, а в «пандемийном» 2020 году объем подписки по каталогам «Роспечати» снизился на 35%», — сообщили в компании.

РБК 26 февраля в 15:31