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SIA.ru
SIA.ru

«Роспечать» заявила о ликвидации киосков в Иркутске и Санкт-Петербурге

Сеть киосков прессы «Роспечать» решила закрыть розничный бизнес в городах страны, в частности в Иркутске и Санкт-Петербурге киоски решили ликвидировать полностью из-за нерентабельности бизнеса, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.В источнике
SIA.ru
РБК
FBM.ru
АБН
Mockva.ru
С чего всё началось

«Роспечать» объяснила отказ от киосков

Говоря о причинах отказа от киосков, представитель «Роспечати» заявил, что это направление бизнеса стало нерентабельным. «Ежегодное снижение спроса на подписные издания составляло 10–15%, а в «пандемийном» 2020 году объем подписки по каталогам «Роспечати» снизился на 35%», — сообщили в компании.
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