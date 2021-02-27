«Роспечать» заявила о ликвидации киосков в Иркутске и Санкт-Петербурге
Сеть киосков прессы «Роспечать» решила закрыть розничный бизнес в городах страны, в частности в Иркутске и Санкт-Петербурге киоски решили ликвидировать полностью из-за нерентабельности бизнеса, пишет РБК со ссылкой на представителя компании.В источнике
С чего всё началось
«Роспечать» объяснила отказ от киосков
Говоря о причинах отказа от киосков, представитель «Роспечати» заявил, что это направление бизнеса стало нерентабельным. «Ежегодное снижение спроса на подписные издания составляло 10–15%, а в «пандемийном» 2020 году объем подписки по каталогам «Роспечати» снизился на 35%», — сообщили в компании.
РБК26 февраля в 15:31
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