У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

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