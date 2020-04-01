Коронавирус

Телеканал Санкт-ПетербургТелеканал Санкт-ПетербургУ 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
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Попова рассказала о более 20% бессимптомных зараженных COVID-19 в России

Известиявчера в 12:16

Роспотребнадзор: у 20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов

Ведомостивчера в 11:52

Более 20% случаев коронавируса в России — бессимптомные

News.ruвчера в 12:03

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет бессимптомно

РИА Новостивчера в 11:57

Каждый пятый заразившийся коронавирусом россиянин болеет без симптомов

Газета.Ruвчера в 12:08

Более 20% выявленных в РФ пациентов с COVID-19 не имеют симптомов

РЕН ТВвчера в 11:35

Более 20% выявленных в России зараженных коронавирусом не имеют симптомов

ТАССвчера в 11:26
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Происшествия

Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка

Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
ТАСС вчера в 08:17
Общество

Карантин в Крыму введут 2 апреля

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что карантинный режим введут на территории полуострова 2 апреля.
Народные новости вчера в 03:22
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM вчера в 07:29
Общество

В России изменили порядок техосмотра автомобилей

Газета.Ru 31 марта в 13:17
Происшествия

У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5

РИА Новости вчера в 23:44
Политика

Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю

Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.
RT на русском вчера в 12:20
Энергетика

В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания

Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Российская газета вчера в 18:26
Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
ТАСС вчера в 18:44
Экономика

Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили

Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Lenta.ru 31 марта в 11:01
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19

За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:50
Здоровье

Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус

Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Газета.Ru вчера в 02:51
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Здоровье

Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом

Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
РИА Новости вчера в 15:24
Технологии

Эксперты: Коронавирус выявил слабые места российского интернета

Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование.
Взгляд.ру вчера в 15:30
Космос

Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор

Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
LentaChel.ru 30 марта в 12:12
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Гаджеты

Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S

Материнская плата Z490 Racing GTA предложит довольно мощную подсистему питания с крупным радиатором.
3DNews вчера в 12:27
Энергетика

Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле

Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Газета.Ru вчера в 13:55
Происшествия

Почти тысячу прилетающих из-за границы иркутян возьмут под контроль

В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в Иркутскую область более тысячи человек.
Областная газета (г. Иркутск) 31 марта в 09:20
Политика

В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных

За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Lenta.ru вчера в 22:40
Единоборства

Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном

Lenta.ru вчера в 18:16
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Наука

Морские губки могут удалять до 94% вирусов из воды

ToDay News Ufa 31 марта в 04:50
Здоровье

В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30

Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
ТАСС вчера в 22:42
Общество

Три пациента с коронавирусом скончались в Москве

В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 18:06
Политика

Украина поддержала санкции против Белоруссии

Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Lenta.ru вчера в 03:55
Политика

Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС

Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Ведомости вчера в 12:16
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену

Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация, что супруга известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подать на развод.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
Гаджеты

Apple совсем скоро может представить новый iPhone 9

Ранее компания Apple представила несколько новых продуктов, в том числе iPad Pro и новый MacBook Air, но первый квартал 2020 года также должен был принести всем захватывающий новый iPhone.
МИТ 31 марта в 10:00
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