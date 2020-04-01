Коронавирус
Телеканал Санкт-ПетербургУ 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов
У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
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Происшествия
Мужчина в Петербурге заразил коронавирусом жену и ребенка
Житель Санкт-Петербурга после возвращения из Германии пренебрег рекомендациями о самоизоляции и заразил коронавирусной инфекцией жену и своего двухлетнего ребенка.
Общество
Карантин в Крыму введут 2 апреля
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что карантинный режим введут на территории полуострова 2 апреля.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Общество
В России изменили порядок техосмотра автомобилей
Происшествия
У берегов Восточного Тимора произошло землетрясение магнитудой 5,5
Политика
Голикова и Попова призвали продлить нерабочую неделю
Как пишет Интерфакс, в ходе брифинга в среду, 1 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила, что количество нерабочих дней в стране должно быть увеличено.
Энергетика
В США обанкротилась добывающая сланцевую нефть компания
Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
Армия и оружие
Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»
Пентагон не намерен возвращать атомный авианосец "Теодор Резвельт" в порт, несмотря на распространение коронавируса среди членов экипажа.
Экономика
Налог на вклады и ценные бумаги в России ужесточили
Налог на доход по банковским вкладам и долговым бумагам в России ужесточили по отношению к тем параметрам, которые ожидались ранее.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Общество
В Италии медики из России увидели «странные» случаи смерти от COVID-19
За сутки в одном из пансионатов, где работают медики-добровольцы, в том числе из России, таких "странных" больных умерло по меньшей мере пять, пишет издание.
Здоровье
Всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ проверят на коронавирус
Постановление "О дополнительных мерах по недопущению распространения коронавируса" подписала главный санитарный врач РФ Анна Попова.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Здоровье
Малышева объяснила заражение главврача Коммунарки коронавирусом
Заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева рассказала "МК", как мог заразиться коронавирусом главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко.
Технологии
Эксперты: Коронавирус выявил слабые места российского интернета
Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование.
Космос
Два древних резервуара воды на Марсе могут сохраняться до сих пор
Два отчетливых химических признака указывают на два разных резервуара воды в марсианской мантии, сохраняющиейся с большой доле вероятности до сих пор на большой глубине под поверхностью Красной планеты.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Гаджеты
Первое изображение материнской платы Biostar Z490 Racing GTA для Comet Lake-S
Материнская плата Z490 Racing GTA предложит довольно мощную подсистему питания с крупным радиатором.
Энергетика
Россия не собирается наращивать добычу нефти в апреле
Нефтедобывающие корпорации России решили не увеличивать добычу нефти с 1 апреля, как ожидалось ранее, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванный источник в российском правительстве.
Происшествия
Почти тысячу прилетающих из-за границы иркутян возьмут под контроль
В ближайшие дни ожидается возвращение из-за границы в Иркутскую область более тысячи человек.
Политика
В США за сутки от коронавируса умерло рекордное число больных
За прошедшие сутки в США от коронавируса умерли 1243 человека.
Единоборства
Нурмагомедов отказался от боя с Фергюсоном
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Наука
Морские губки могут удалять до 94% вирусов из воды
Здоровье
В Бурятии количество зараженных коронавирусом выросло до 30
Количество зараженных коронавирусом в Бурятии выросло за сутки с 25 до 30, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Бурятии.
Общество
Три пациента с коронавирусом скончались в Москве
В столичной больнице скончались три пациента с положительным результатом анализов на новый тип коронавируса COVID-19.
Политика
Украина поддержала санкции против Белоруссии
Украина поддержала санкции, введенные Европейский союзом против Белоруссии. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства вводить режим ЧС
Президент Владимир Путин подписал закон, дающий право правительству вводить режим чрезвычайной ситуации или повышенной готовности на всей территории России или на ее части.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева рассказала о реакции детей на его измену
Напомним, 4 марта в СМИ появилась информация, что супруга известного шеф-повара застукала его с любовницей и решила подать на развод.
Гаджеты
Apple совсем скоро может представить новый iPhone 9
Ранее компания Apple представила несколько новых продуктов, в том числе iPad Pro и новый MacBook Air, но первый квартал 2020 года также должен был принести всем захватывающий новый iPhone.