Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читать в источнике
Оценить659
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 23:21, Ашберн
Кино
Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru 09:32
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Происшествия
Пожар произошел в больнице в Приморье
Интерфакс 18:00
Общество
Воробьев рассказал, когда откроют кафе и парикмахерские в Подмосковье
В рамках следующего этапа смягчения ограничений по коронавирусу в Московской области могут открыться кафе, рестораны и парикмахерские.
ТК Звезда 05:45
Шоу-бизнес
Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»
Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform 09:27
Общество
Глава Роспотребнадзора спрогнозировала рост смертности от коронавируса
Россия прошла пик ежедневного прироста новых заболевших COVID-19, и вслед за ним ожидается подъем смертности, но это не отменяет в целом благополучного прогноза для страны, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс 20:55
Общество
В России могут снизить возраст начисления надбавки к пенсии
«Законопроектом предлагается внести изменения в указанный Федеральный закон, согласно которым право на установление повышения в размере 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, предоставляется лицам, достигшим возраста 75 лет»,— цитирует «РИА Новости» пояснительную записку к законопроекту.
Коммерсантъ 21:18
Политика
КНР: американцы толкают Пекин и Вашингтон к новой холодной войне
Министр иностранных дел КНР Ван И обвинил американских политиков в попытке поставить Пекин и Вашингтон на грань новой холодной войны.
Вести.Ru 04:10
Политика
Националисты в Киеве отмечают годовщину президентства Зеленского
Как передает корреспондент агентства, который находится на месте событий, участники митинга требуют от Зеленского прекратить политический курс Украины, который они считают «пророссийским».
BFM.ru 08:52
Политика
Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытают за один-два месяца
Клинические испытания российского препарата от коронавируса COVID-19 планируется завершить через 4-8 недель.
Вести.Ru 03:23
Происшествия
В Башкирии разъяснили ситуацию с медсестрами, «запертыми в морге»
Напомним, что ранее СМИ Башкирии сообщили, что медсестры Архангельской центральной районной больницы, которые работали с больными COVID-19, были заперты в морге.
REGNUM 10:37
Общество
Гидрометцентр назвал сроки возвращения нормальной погоды в Россию
Температура в европейской части России в середине неделе повысится, в азиатской части — понизится, благодаря чему вернется до средних многолетних значений, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 19:43
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Джанер: Франк де Бур уничтожил мою карьеру
Бывший защитник ЦСКА и «Интера» Джанер Эркин подверг критике экс-наставника миланского клуба Франка де Бура.
Чемпионат 17:01
Происшествия
В Приморье автомобиль с семьей упал в реку
В Приморском крае по непонятным причинам автомобиль вылетел с дороги, несколько раз опрокинулся и упал в реку Уссури, сообщает «Комсомольская правда».
Известия 21:55
Кино
Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III
Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.
Игромания.ру вчера в 08:42
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Экономика
Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
Здоровье
Еще 62 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Забайкалье
На 25 мая в Забайкальском крае выявили 62 заболевших коронавирусом. Об этом на оперативном совещании сообщил глава региона Александр Осипов.
Забайкальский рабочий 22:44
Энергетика
Газ в Европе стал почти в два раза дешевле российского
Цены на газ в Европе опустились до многолетних минимумов, причем стоимость на голландском хабе TTF, крупнейшем в регионе, достигла 34 долларов за тысячу кубометров, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 22 мая в 10:44
Общество
Застрявшие на Гоа туристы из Удмуртии прилетели в Уфу
Сегодня, 24 мая, самолет вывозного рейса из Гоа (Индия) доставил в Башкирию 41 туриста.
Izhlife 03:45
Происшествия
В Москве найдена мертвой гражданка Кубы
Вести.Ru 18:36
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Наука
Спрогнозировали сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна спрогнозировали сроки окончания пандемии COVID-19 в мире.
МедиаПоток 06:49
Экономика
Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне
Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
Наука
До 220 млн человек оказались под угрозой отравления мышьяком
Около 220 миллионов человек на Земле находятся под угрозой отравления мышьяком.
Московский Комсомолец 22 мая в 14:16
Происшествия
В Якутии в ДТП погибли две женщины
SakhaPress.ru 23:13
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Экономика
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок
Эксперты оценили эффективность малых госзакупок Перевод малых закупок в электронный вид позволил добиться повышения конкуренции и экономии в сегменте, однако госзаказчики столкнулись с отсутствием гибкости при контрактации и усилением тренда на приоритет цены порой в ущерб качеству, следует из доклада экспертов Высшей школы экономики.
Коммерсантъ 17:52