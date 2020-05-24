Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Происшествия
У жилого комплекса на юге Москвы произошла стрельба
RT на русском 14:02
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
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Джейсону Стейтему нашли роль в киновселенной Marvel
Издание We Got This Covered сообщает, что Джейсону Стейтему предложили сыграть роль Сорвиголовы в киновселенной Marvel.
Pravda.Ru 09:32
Политика
США перенесли саммит G7 на конец июня из-за пандемии коронавируса
США приняли решение перенести саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за пандемии коронавируса, сообщает CBS со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.
Газета.Ru 11:13
Политика
В России ответили на сообщения об усталости Путина от войны в Сирии
Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой говорилось о том, что Путин устал от войны в Сирии, поскольку она слишком затянулась, а Москве необходимо сосредоточиться на внутренних проблемах из-за экономического кризиса на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:56
Общество
В Крыму зафиксировали вспышку коронавируса на стройплощадке
У десяти заболевших вирус протекает без симптомов, у одного есть клинические проявления. Строительный городок закрыт на карантин.
Говорит Москва 05:58
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 22 мая в 10:52
Политика
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина
ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной написал стих про крыс, идущих на запах
Супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков на фоне слухов о разводе опубликовал стихотворение собственного сочинения, посвященное низменным качествам толп.
Московский Комсомолец 11:10
Политика
Савченко назвала виновников революций на Украине
Ни "оранжевая революция", ни "революция достоинства" на Украине не происходили с подачи РФ, об этом в интервью телеканалу "НТВ" заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко.
ПолитРоссия 13:19
Общество
Правительство выделило деньги на выплаты семьям с детьми
Как говорится в распоряжении правительства, на единовременные выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет выделили 197 млрд рублей.
НТВ вчера в 06:36
Футбол
Футболист сборной Франции продал золотую медаль ЧМ-2018
Vprognoze.ru вчера в 02:54
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Общество
Попова заявила о низком уровне смертности в России за четыре месяца
Смертность в России за четыре месяца текущего года ниже, чем в прошлом году, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
iReactor 13:32
Игры
Дополнительные активности добавили в первую Assassin’s Creed за 5 дней
Игромания.ру вчера в 09:10
Армия и оружие
Читатели болгарских СМИ подняли на смех попытки МиГ-21 и МиГ-29 «перехватить» Су-27 ВКС РФ
Болгарское издание сообщило, что два российских самолета Ту-22, сопровождаемые Су-27, сначала "были перехвачены" румынскими МиГ-21, так как "приблизились к воздушному пространству" НАТО.
Политическая Экспертиза 13:50
Общество
Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом
РИА Новости вчера в 20:14
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23
Общество
Участник Bad Balance Купер погиб в пожаре вместе с матерью
Российская газета 11:03
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Здоровье
Определен предупреждающий о высоком сахаре в крови внешний симптом
Медики объясняют это тем, что повышенный уровень глюкозы в крови влияет на потерю жидкости в организме.
Live24 вчера в 02:01
Армия и оружие
Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом
«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
Госновости 10:01
Общество
Кадыров обратился к мусульманам на фоне сообщений о своей болезни
URA.Ru вчера в 22:32
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Общество
Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15