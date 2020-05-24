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КоммерсантъКоммерсантъРоспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Коммерсантъ11:39

Попова заявила о готовности половины регионов к ослаблению ограничений

РБК13:17

44 российских региона могут переходить к первому этапу снятия ограничений

Комсомольская правда13:11

Попова: 44 региона готовы к первому этапу снятия ограничений

RT на русском11:51

Больше половины регионов готовы к снятию ограничений, заявила Попова

РИА Новости13:24

Роспотребнадзор допустил начало снятия ограничений по коронавирусу в 44 регионах

Lenta.ru11:35

Больше половины российских регионов могут начать снимать ограничения

Газета.Ru11:31
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
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