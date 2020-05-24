Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Экономика
Граждане стали чаще платить через СБП
Граждане стали чаще платить через СБП Крупный онлайн-ритейлер России Wildberries в апреле зафиксировал рекордный рост оплаты на сайте через систему быстрых платежей (СБП) — в 14 раз по сравнению с мартом.
Коммерсантъ 12:46
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о новой выплате, которая поступит на карту с 1 июня
В России в июне появятся новые меры социальной поддержки граждан. Материальную помощь из-за пандемии коронавируса окажут семьям с детьми.
ФАН 01:32
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала об уходе из лейбла Максима Фадеева
Певица рассказала, что продюсер сам предложил ей разорвать контракт с лейблом, но при этом отдал Серябкиной права на все песни, написанные за время сотрудничества.
Наша версия вчера в 08:21
Здоровье
Белгородский губернатор сообщил о смерти врача от коронавируса
Сегодня, 23 в горбольнице Белгорода скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач РФ, Валентина Карташова.
Kursk.com вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Актриса Алена Бабенко заболела коронавирусом
Актриса театра и кино, заслуженная артистка России Алена Бабенко заразилась коронавирусом, сообщает Утро.ru.
МИР 24 вчера в 19:59
Здоровье
Попова заявила об отсутствии смертности среди врачей во время пандемии
Повышения смертности среди врачей в России во время пандемии коронавируса не наблюдается.
Известия 13:55
Футбол
Футболисты «Севильи» извинились за нарушение карантина
Футболисты испанского футбольного клуба «Севилья» Эвер Банега, Лукас Окампос, Франко Васкес и Люк де Йонг принесли извинения за нарушение карантина.
RT на русском 14:54
Общество
Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста
Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
Общество
При пожаре в Петербурге погиб рэпер Купер
BFM.ru 13:49
Политика
В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу
США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
Общество
Воробьев объявил об отмене пропусков в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил об отмене пропусков в регионе.
Газета.Ru 22 мая в 13:09
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение к мусульманам
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение, в котором поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам.
Москва 24 вчера в 17:35
Здоровье
Главврач инфекционной больницы в Калуге заболела коронавирусом
«Заболела наш главный борец с новой заразой — главврач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена Алешина», — написал Шапша.
РБК 08:28
Политика
Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины
Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов.
REGNUM 13:19
Единоборства
Джон Джонс отреагировал на заявление Конора МакГрегора
Действующий чемпион UFC в полутяжелом весе, Джон Джонс, прокомментировал заявление Конора МакГрегора, который объявил себя величайшим бойцом всех времен, а американцу отвел четвертую строчку в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств.
FightTime.ru 01:57
Музыка
Клип Little Big стал самым быстрорастущим в истории «Евровидения»
Клип российской панк-рейв-группы Little Big на композицию «Uno» стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Smolnarod.ru 22 мая в 01:23
Политика
Депутат Гусева опровергла информацию о перестановках в «Единой России»
Некоторые СМИ и паблики в социальных сетях ранее распространили информацию со ссылкой на депутата Гусеву о якобы имевшем место закрытом заседании думской фракции «Единая Россия», после которого она заявила о кадровых перестановках в партии.
Ридус 14:30
Общество
Протесты в Гонконге вспыхнули с новой силой
Закон фиксирует право Китая применять национальное законодательство на территории Гонконга и запрещает вмешательство в дела территории со стороны внешних сил.
ANNA-News 12:04
Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Политика
Лукашенко хочет поговорить о ракетостроении с главой КНР
Как писал NEWS.ru, Лукашенко возмутил отказ российской стороны предоставить свои полигоны для испытаний первого опытного образца белорусской ракеты, способной поражать цели на дальности до 300 км. При беседе с разработчиками такую реакцию Москвы глава республики назвал сигналом.
News.ru 14:20
Армия и оружие
75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР
Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое".
Газета.Ru 22 мая в 02:16
Гаджеты
Samsung подтвердила системные проблемы с ее смартфонами
Напомним, проблемы проявились на смартфонах линеек Samsung Galaxy S и Galaxy A. Смартфоны отображают черный экран, искаженные символы или постоянно перезагружаются.
ИА Красная Весна 01:14
Политика
В России оценили отказ Украины от участия во встрече СБ ООН по Крыму
Российских парламентариев не удивило решение представителей Украины, США, Эстонии и Великобритании отказаться от участия в заседании Совбеза ООН по формуле Арриа, посвященном ситуации в Крыму.
РИА Новости вчера в 08:50
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Общество
Минпросвещения проведет последний звонок онлайн
Моя Москва.онлайн вчера в 07:47
Политика
В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян
Страна готова организовать чартерные рейсы для туристов, сообщил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу, передает агентство Anadolu.
РБК 14:02
Энергетика
Выбрали момент: США закупились российской нефтью
В ближайшие три недели американские нефтеперерабатывающие заводы получат более шести миллионов баррелей российской нефти.
РИА Новости вчера в 01:00