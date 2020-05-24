Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Политика Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции. 374

Экономика ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). 117

Здоровье В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы. 179

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 536

Политика Лукашенко намерен сотрудничать с КНР в сфере ракетостроения Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с главой КНР Си Цзиньпином сотрудничество стран в сфере ракетостроения, сообщает РИА "Новости". 10

Происшествия Задержанные жители армянского Каджарана подвергались насилию — мэр Задержанные жители Каджарана подвергались насилию в полиции города Капан, заявил мэр армянского города Каджаран Манвел Парамазян 24 мая после посещения отделения полиции в Капане, пишут «Новости Армении». 2

Общество Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Шоу-бизнес Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением. 26

Общество Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась). 458

Общество Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы. 187

Авто Новые изображения пикапа Hyundai Santa Cruz опубликовали в Сети В 2015 году Hyundai вызвал пристальный интерес общественности после презентации концепта Santa Cruz.

Общество Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели. 11

Происшествия Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС. 2

Общество Глава Роспотребнадзора обнадежила брянцев Глава Роспотребнадзора Анна Попова обнадежила брянцев, заявив, что отечественная система здравоохранения справилась с пандемией коронавируса нового типа. 759

Общество Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung. 6

Происшествия Администратора «Омбудсмена полиции» Худякова задержали Администратор паблика проекта "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков задержан, он находится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве. 1

Общество Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19 Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население. 46