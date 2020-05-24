Коронавирус
КоммерсантъРоспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Политика
Памфилова рассказала о внедрении дистанционного голосования
В интервью «Российской газете» Памфилова рассказала, что дистанционное электронное голосование будет применяться в нескольких регионах на общероссийском голосовании по поправкам к Конституции.
RT на русском 15:47
Единоборства
Чемпион UFC Джон Джонс поблагодарил Хабиба за ответ Макгрегору
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Джон Джонс поблагодарил обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.
Газета.Ru 16:45
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Здоровье
В Подмосковье от коронавируса скончался 33-летний хирург
В Московской области от COVID-19 скончался 33-летний хирург, работавший с зараженными коронавирусом пациентами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководства больницы.
Газета.Ru 16:13
Происшествия
Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе
"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
Здоровье
Перечислены опасные для зараженных коронавирусом препараты
Врач перечислила лекарства из группы нестероидных противовоспалительных препаратов: ибупрофен, аспирин, вольтарен, диклофенак и напроксен.
Lenta.ru 16:58
Шоу-бизнес
Цискаридзе объяснил Степаненко тягу мужчин к меркантильным женщинам
Вечерняя Москва вчера в 21:43
Политика
Лукашенко намерен сотрудничать с КНР в сфере ракетостроения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы обсудить с главой КНР Си Цзиньпином сотрудничество стран в сфере ракетостроения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:16
Наука
Кольская сверхглубокая скважина изменила представления учёных о Земле
В СССР в начале 1960-х было заложено 14 сверхглубоких скважин, из них только Кольскую бурили ради науки.
Discover24 14:42
Происшествия
Задержанные жители армянского Каджарана подвергались насилию — мэр
Задержанные жители Каджарана подвергались насилию в полиции города Капан, заявил мэр армянского города Каджаран Манвел Парамазян 24 мая после посещения отделения полиции в Капане, пишут «Новости Армении».
ИА Красная Весна 16:17
Общество
Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе
В июле «ВЭБ.РФ» сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов.
РБК 17:00
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили детям аквапарк за полмиллиона рублей
Сюрприз обошелся в полмиллиона рублей (и это без учета сборки и установки). starhit.ru Покупка надувного аквапарка была инициирована Оксаной Самойловой, хотя, судя по всему, ее поддержал и Джиган, потому что рассказывая об этом, Оксана делала упор на том, что это было их общим решением.
SM News 08:40
Шоу-бизнес
Лепс ответил на слова Пригожина о «чудовищном положении» артистов
Певец Григорий Лепс ответил на заявление продюсера Иосифа Пригожина о том, что артисты оказались в "чудовищном положении" из-за пандемии.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Тарзан призвал властей помочь артистам, а не пенсионерам
Сергей Глушко не понимает, почему государство игнорирует деятелей культуры, думая, что представители данной индустрии являются обеспеченными людьми.
Актуальные Новости 22 мая в 01:58
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Общество
Сервис проверки электронного пропуска может рассылать рекламу
Московский сервис для проверки электронных пропусков i.moscow/covid может передавать третьим лицам данные пользователей – в том числе для рассылки информационных материалов и рекламы.
Ведомости 13:12
Авто
Новые изображения пикапа Hyundai Santa Cruz опубликовали в Сети
В 2015 году Hyundai вызвал пристальный интерес общественности после презентации концепта Santa Cruz.
Тарантас Ньюс 04:33
Общество
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Глава Крыма Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому с 24 мая становится платным пребывание в обсерваторах полуострова людей, прибывших в республику без конкретной цели.
RT на русском 16:15
Происшествия
Под Астраханью перевернулась маршрутка с пассажирами
В Астраханской области перевернулось маршрутное такси с пассажирами. Об этом 24 мая сообщили в региональном управлении МЧС.
Известия 12:01
Общество
Глава Роспотребнадзора обнадежила брянцев
Глава Роспотребнадзора Анна Попова обнадежила брянцев, заявив, что отечественная система здравоохранения справилась с пандемией коронавируса нового типа.
Брянские новости 11:38
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
Общество
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Полиция Вены застала президента Австрии Александра Ван дер Беллена с женой за столиком итальянского кафе после 23.00, в нарушение правил, в соответствии с которыми все рестораны из-за пандемии коронавируса должны быть закрыты в это время, сообщает газета Kronen Zeitung.
РИА Новости 14:50
Общество
В России от коронавируса скончалось рекордное число человек за сутки
Напомним, ранее АБН сообщало о том, что за последние сутки в России коронавирусом заразились еще 8599 человек.
АБН 09:27
Происшествия
Выживший при крушении самолета в Пакистане рассказал о криках на борту
Мухаммад Зубаир, один из двух человек, выживших при крушении самолета Airbus A-320 в Карачи, рассказал о своем спасении местному телеканалу Geo News.
РИА Новости вчера в 04:10
Происшествия
Администратора «Омбудсмена полиции» Худякова задержали
Администратор паблика проекта "Омбудсмен полиции" Игорь Худяков задержан, он находится в столичном изоляторе временного содержания (ИВС) в Москве.
ТАСС 09:32
Происшествия
В Мурманской области пропала четырехлетняя девочка
Российская газета 12:06
Общество
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население.
РИА Новости 09:07
Футбол
Невеста Криштиану Роналду показала, как они проводят время с детьми
Пара не теряет времени даром и наслаждается часами с детьми. На снимке, которым поделилась Джорджина, они запечатлены в домашнем бассейне.
Летидор 09:09