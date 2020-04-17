Коронавирус
РосбалтРоспотребнадзор: Число больных коронавирусом в России растет плавно
Россия сохраняет плавный темп прироста больных коронавирусом. Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Сегодня заболеваемость коронавирусом остаётся темой номер один во всех странах мира практически. Я бы хотела сказать, что Российская Федерация сохраняет очень плавный, медленный темп прироста, не выходя за 20% ежедневного прироста и сохраняя его от 14 до 17% в день.
— Анна Попова, российский политикRT на русском 08:10
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