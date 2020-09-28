Роспотребнадзор назвал сроки выхода коронавируса на плато
Москва, 28 сентября 2020, 12:35 — REGNUM В ближайшее время число выявленных случаев коронавируса немного вырастет. Об этом агентству РИА Новости заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.В источнике
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В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
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