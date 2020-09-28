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REGNUM
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Роспотребнадзор назвал сроки выхода коронавируса на плато

Москва, 28 сентября 2020, 12:35 — REGNUM В ближайшее время число выявленных случаев коронавируса немного вырастет. Об этом агентству РИА Новости заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
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Коммерсантъ

Эпидемиолог Роспотребнадзора исключил возвращение заболеваемости COVID-19 к весенним показателям

Коммерсантъ06:27
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Газета.Ru05:45
РБК

В НИИ Роспотребнадзора дали прогноз о выходе заражаемости COVID на плато

РБК05:54
RT на русском

Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

RT на русском05:48
Известия

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Известия06:02
URA.Ru

Названа дата выхода на новое плато по коронавирусу

URA.Ru05:41
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

РИА Новости05:29

Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания Госсовета в режиме видеоконференции призвал граждан не терять бдительность, соблюдать меры борьбы с COVID-19, чтобы избежать введения ограничительных мер.
BFM.ru12:31
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Московский Комсомолец10:36
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Как сообщает пресс-служба Администрации Глазова, если у вас уже есть карта «МИР» (на которую приходят пособия) или вы получаете пособие на сберкнижку или почтовым переводом, то никуда обращаться не нужно.
Город Глазов12:00

Японцы резко раскритиковали удаленную инспекцию Курил новым министром

По информации японского агентства "Дзидси цусин", министр по делам Окинавы и Северных территорий (южные острова Курильской гряды) Таро Коно провел дистанционный осмотр Курильских островов с острова Хоккайдо, отметив, что намерен прикладывать усилия к разрешению территориальной проблемы, опираясь на свой опыт переговоров с Россией на посту главы МИД Японии.
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«Яндекс» сможет принудительно выкупить акции у миноритариев TCS Group

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РБК04:46
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Химки — Динамо 1:0 (1-й тайм)

Находящийся в статусе свободного агента футболист Денис Глушаков присутствует на матче 9-го тура чемпионата России между подмосковными "Химками" и столичным "Динамо".
РИА Новости12:25