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Кубань 24
Кубань 24

Роспотребнадзор: Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние сутки в 84 регионах России выявлено 8 тыс. 135 новых заболевших коронавирусом. В Краснодарском крае — 96 заболевших, в том числе 24 ребенка. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 13 тыс. 790 человек.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
Подробнее о событии
Известия

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по COVID-19

Известия06:02
URA.Ru

Названа дата выхода на новое плато по коронавирусу

URA.Ru05:41
Lenta.ru

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Lenta.ru05:52
RT на русском

Эпидемиолог дал прогноз по выходу на плато по коронавирусу

RT на русском05:48
Газета.Ru

В Роспотребнадзоре рассказали, когда Россия выйдет на плато по коронавирусу

Газета.Ru05:45
Ведомости

Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Ведомости05:59
РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу

РИА Новости05:29

Черчесов рассказал, что нужно Кокорину для возвращения в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов во время уделенной пресс-конференции объяснил выбор футболистов, вызванных для подготовки к товарищеской игре со Швецией (8 октября), а также матчам Лиги наций с Турцией (11 октября) и Венгрией (14 октября).
Спорт-Экспресс10:48

Додон попросил Путина возобновить авиасообщение с Молдавией

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе рабочей встречи в формате видеосвязи с российским лидером Владимиром Путиным поднял вопрос о восстановлении авиационного и железнодорожного сообщения между двумя странами.
RT на русском11:03
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Минобороны Армении: все атаки Азербайджана в Карабахе отражены

Ереван, 28 сентября 2020, 16:40 — REGNUM Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются на северном и южном направлениях, все атаки ВС Азербайджана успешно пресечены, заявил 28 сентября журналистам представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
REGNUM09:40

Продолжение «Бората» получило длинное название

Сиквел получит длинное название Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan («Борат: Подарок порнографической мартышки вице премьеру Михаилу Пенсу в пользу недавно сократившегося народа Казахстана»).
Lenta.ru06:22
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Обвиняемый по делу MH17 отрицает причастность к запуску ЗРК «Бук»

Обвиняемый по делу о крушений Boeing (рейс МН17) на Украине в 2014 году россиянин Олег Пулатов заявил защите, что не причастен к транспортировке ЗРК "Бук", которым, по мнению прокуратуры, мог быть сбит самолет, и не отдавал приказ о его запуске, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате в ходе слушаний суда в Нидерландах в понедельник.
РИА Новости05:09
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ВВС США вывели из Британии стратегические бомбардировщики B-52H

Вашингтон, 28 сентября 2020, 17:45 — REGNUM Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress, которая была временно размещена на авиабазе в Британии, вернулась на территорию США, сообщает 28 сентября пресс-служба Военно-воздушных сил США.
REGNUM10:45
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