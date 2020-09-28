Роспотребнадзор: Россия может выйти на плато по коронавирусу в октябре
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Как писал интернет-портал «Кубань 24», за последние сутки в 84 регионах России выявлено 8 тыс. 135 новых заболевших коронавирусом. В Краснодарском крае — 96 заболевших, в том числе 24 ребенка. Общее число заболевших с начала пандемии в регионе достигло 13 тыс. 790 человек.В источнике
С чего всё началось
В Роспотребнадзоре назвали сроки выхода России на плато по коронавирусу
Постепенного снижения прироста новых случаев COVID-19 в России можно ожидать после выхода на плато в октябре, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
РИА Новости05:29
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