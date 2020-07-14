Коронавирус

REGNUMREGNUMРоспотребнадзор Татарии предлагает открыть торговые центры и кафе

Казань, 14 июля 2020, 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор Татарии предложил правительству республики открыть уличные аттракционы, торговые центры и заведения общепита. Об этом рассказала заместитель руководителя республиканского надзорного органа Любовь Авдонина.
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Роспотребнадзор Татарстана предложил Кабмину РТ открыть ТЦ и кафе

Роспотребнадзор Татарстана предложил Правительству республики открыть торговые центры и заведения общепита, но с некоторыми ограничениями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Татар-информ04:15

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В Татарстане готовятся к открытию торговых центров и заведений общепита

Chelny-biz.ru04:26

А вот и третий этап: Роспотребнадзор дал добро на открытие ТЦ и общепита в Татарстане

БИЗНЕС Online07:46

В Татарстане хотят открыть все ТЦ, не дожидаясь третьего этапа снятия ограничений

Новый Век04:56

Татарстан готовится к открытию залов в кафе, торговых центров и аттракционов

Казанский репортер04:43

В Татарстане предложили открыть торговые центры, кафе и аттракционы

НТР 2406:30

В Татарстане рассказали о снятии ограничений на третьем этапе

Inkazan03:53

Роспотребнадзор по РТ предупредил, что ТЦ откроются без кинотеатров и фудкортов

Татар-информ04:43
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Путешествия

АТОР назвала готовые принимать российских туристов страны

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе на онлайн-брифинге в пресс-центре НСН сообщила, что в большинстве этих стран потребуют справки от приезжающих об отсутствии коронавируса и при пересечении границы будут измерять им температуру.
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Футбол

СМИ: «Спартак» будет добиваться наказания мошенников, жертвой которых стал Тедеско

Московский футбольный клуб «Спартак» намерен добиться наказания для мошенников, жертвой которых стал главный тренер команды Доменико Тедеско.
RT на русском 08:48
Происшествия

Адвокат отрицает, что Ефремов пытался дать взятку после ДТП

Михаил Ефремов не предлагал никому взяток после аварии, в результате которой погиб человек, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Коммерсантъ 05:24
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Общество

Сбербанк отстранил двух сотрудников после обвинений в домогательствах

На время служебной проверки Сбербанк отстранил от работы двух сотрудников, в адрес которых прозвучали обвинения в домогательствах.
РБК 09:32
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Гаджеты

Windows-ПК могут перейти на ARM-процессоры вслед за Apple Mac

По мнению Гассе, нынешняя ситуация ставит перед Microsoft выбор: либо забыть про Windows на платформе ARM, либо устранить проблемы совместимости приложений и предложить рабочую альтернативу новым Apple Mac.
3DNews вчера в 21:57
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Общество

В Петербурге пациенты с коронавирусом перестали выздоравливать

За последние десять дней в Петербурге диагноз "здоров" получили 1890 человек, следует из доклада оперштаба по коронавирусу.
Piter.tv 08:05
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Общество

Зелимханов публично извинился перед московским блогером за избиение

Чеченский блогер Зелимхан Зелимханов извинился перед московским YouTube-активистом Святославом Коваленко за то, что избил его на улице с компанией друзей.
IslamNews 08:42
Общество

Хуснуллин пообещал достроить мост через Лену в Якутии в 2024 году

Известия 09:00
Происшествия

Владельца парка «Тайган» оштрафовали за укушенную львом туристку

Как сообщали в СК, в июле 2018 года туристка из Кирова Ольга Соломина заказала экскурсию "Прогулка со львами" в парке "Тайган".
РИА Новости 08:20
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Политика

Кремль прокомментировал протесты в Хабаровске из-за Фургала

Президенту России Владимиру Путину докладывают о происходящем в Хабаровском крае, где продолжаются протесты из-за задержания главы региона Сергея Фургала, прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 06:24
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Армия и оружие

Армения и Азербайджан заявили о гибели четырёх военных на границе

RT на русском 07:11
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Политика

Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине

Иностранные политики, которые призывают вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в Россию и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории к экстремизму.
RT на русском 07:52
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Гаджеты

Xiaomi сломала новейший смартфон на чистом Android

Известно, что Xiaomi Mi A3 работает на чистом Android без каких-либо дополнительных включений от MIUI, а также Xiaomi Mi A3 входит в программу Android One.
ToDay News Ufa 06:15
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Политика

В МИД Польши заявили о желании улучшить отношения с Россией

Польша хочет улучшения отношений с Россией, но смена посла на это не влияет, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович на пресс-конференции во вторник в Варшаве.
РИА Новости 08:56
Общество

СМИ узнали о подставном лице руководства Чечни

Руководство Чечни через бизнесмена и дипломата Павла Кротова оформляли бизнес и недвижимость на сотни миллионов долларов.
Компания 04:25
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Происшествия

Следствие заявило о новых эпизодах в деле экс-министра Абызова

BFM.ru 08:12
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Футбол

Владельцы «Манчестер Сити» были заинтересованы в покупке доли в «Сочи»

Представители компании City Football Group (CFG), владеющей английским «Манчестер Сити», были заинтересованы в покупке части акций футбольного клуба «Сочи».
Sport24.ru 08:33
Шоу-бизнес

Ирина Шейк снялась в рекламной кампании вместе с сыном Элизабет Херли

Ирина Шейк и сын Элизабет Херли Дэмиан еще до карантина снялись в рекламной фотосессии бренда Pat McGrath Labs.
Srnsk 09:07
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Общество

В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона

Lenta.ru вчера в 02:04
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Политика

Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором

По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50
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Общество

ПФР выплатит российским пенсионерам 53-67 лет единовременную выплату

Российским пенсионерам от 53 до 67 лет положена единовременная выплата в соответствии с положением действующего пенсионного законодательства.
Live24 04:06
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Армия и оружие

Пентагон заказал у Boeing первые истребители F-15EX

ВВС США заказали у Boeing первые восемь истребителей F-15EX, способных нести гиперзвуковое вооружение.
ANNA-News 09:35
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Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при взрыве в Сирии

Газета.Ru 07:16
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Шоу-бизнес

Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет

Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа вчера в 04:36
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Общество

Журналист «Дождя» Лобков извинился после обвинений в домогательствах

Журналист «Дождя» Павел Лобков ответил на обвинения в домогательствах, заявив, что не заметил прихода «новой этики с ее новыми определениями телесных границ и неприкосновенности».
РБК 08:17
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Армия и оружие

The National Interest: Россия подготовила для США «сюрприз» в Крыму

The National Interest: Россия подготовила для США "сюрприз" в Крыму.
Piter.tv вчера в 02:57
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Общество

Стивен Сигал и внучка Диснея попросили поднять им налоги

Американский актер Стивен Сигал и еще более 80 миллионеров написали правительству письмо с просьбой повысить им налоги ради восстановления экономики в условиях коронавируса, сообщает Free News.
Газета.Ru вчера в 21:44
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Политика

Песков прокомментировал сообщения о действиях Путина с его ручкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, стоит ли россиянам обращать внимание и анализировать действия главы государства Владимира Путина с его ручкой, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:01
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Общество

Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ

"Средний тестовый балл [на ЕГЭ по географии] увеличился на 2,9. Доля участников, набравших 81-100 баллов, у нас увеличилась на 4,3%. 107 человек написали на сто баллов, доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог, уменьшилась на 1,16% по сравнению с прошлым годом, составляет почти 5%", - сказал Музаев.
ТАСС 06:29
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