Роспотребнадзор Татарстана предложил Правительству республики открыть торговые центры и заведения общепита, но с некоторыми ограничениями. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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Казань, 14 июля 2020, 12:29 — REGNUM Роспотребнадзор Татарии предложил правительству республики открыть уличные аттракционы, торговые центры и заведения общепита. Об этом рассказала заместитель руководителя республиканского надзорного органа Любовь Авдонина.

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