Коронавирус

Народные новостиНародные новостиРоспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19. Об этом она сообщила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Роспотребнадзор планирует провести исследование на выявление иммунитета к коронавирусу

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Роспотребнадзор пообещал провести исследование на иммунитет к COVID-19

РБКвчера в 11:57

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RT на русскомвчера в 11:10

В России подсчитают людей с иммунитетом к коронавирусу

Lenta.ruвчера в 10:57
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РИА Новости вчера в 20:56
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Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

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Известия 04 апреля в 16:23
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RT на русском вчера в 23:00
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

Известный своим эпатажным образом блогер Павел Петель погиб в автомобильной аварии на Симферопольском шоссе в Подольске, сообщает РЕН ТВ 6 апреля.
Известия вчера в 23:23
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У 20 граждан КНР, прибывших из Москвы, выявлен коронавирус

У прибывших в город Суйфэньхэ северо-восточной китайской провинции Хэйлунцзян из Москвы 20-ти граждан КНР выявлен коронавирус COVID-19, сообщает центральное телевидение Китая со ссылками на данные Хэйлунцзяна.
Интерфакс вчера в 22:47
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Депутат предложила Путину выплатить гражданам по 50 тысяч рублей

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News.ru вчера в 13:28
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Названа наиболее уязвимая перед коронавирусом категория людей

Наиболее уязвимую перед коронавирусом категорию людей назвал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в эфире телеканала "Россия 1".
Lenta.ru 01:03
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Россиянам напомнили о привычке, которая повышает иммунитет

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В Томской области частично обрушилась стена больницы

По словам главврача, обрушилась наружная кирпичная часть фронтона над входом в корпус терапевтического отделения, которая выступала над фасадом здания.
РБК 00:57
Общество

Власти Японии намерены ввести режим ЧП из-за коронавируса

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен ввести в стране чрезвычайное положение в связи с распространением коронавирусного заболевания.
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Пятый канал вчера в 19:28
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Комиссия Госдумы обсудит реакцию Запада на борьбу с коронавирусом в РФ

Москва, 5 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в ближайшее время может обсудить публикации зарубежных СМИ о борьбе с коронавирусом в РФ.
REGNUM вчера в 06:01
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
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Общество

В ВОЗ назвали первые симптомы коронавируса

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РИА Новости вчера в 10:50
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Первые две пациентки с коронавирусом умерли в Нижегородской области

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RT на русском вчера в 02:16
Здоровье

Прополис назвали эффективным средством защиты от коронавируса

Кардиолог Владимир Хорошев сообщил о том, что есть действенный, эффективный и недорогой способ защиты организма от инфекций.
ФедералПресс 01:43
Общество

Премьер-министр Борис Джонсон госпитализирован с коронавирусом

Британского премьер-министра Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом.
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Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
Происшествия

В Москве нашли двух сбежавших из дома детей

Полиция нашла двоих детей, которые в воскресенье вечером ушли из дома в Москве и не выходили на связь.
ТАСС вчера в 17:52
Авто

Представлен внедорожник Mercedes-AMG G63 с интерьером в стиле яхты

Потолок внедорожника украсили алькантарой, узор которой напоминает доски. Весь интерьер должен вызывать у пассажиров ассоциации с яхтой.
Тарантас Ньюс вчера в 13:02
Общество

Трамп пригрозил «значительными» пошлинами на импортную нефть

В ходе брифинга 4 апреля Трамп заявил, что пока не собирается вводить пошлины для Москвы и Эр-Рияда, но допускает такую возможность, если с Соединенными Штатами будут «несправедливо обращаться».
РБК вчера в 21:16
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