Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что ведомство намерено провести исследование на количество россиян, получивших иммунитет к COVID-19. Об этом она сообщила в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

Роспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу

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