Коронавирус
РИА НовостиРоспотребнадзор анонсировал исследование на иммунитет к коронавирусу
В июне в 22 регионах проведут исследование на иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
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Политика
Песков: Путин не считает, что может манипулировать Трампом
Президент России Владимир Путин не считает, что его американский коллега Дональд Трамп поддается манипулированию.
ТАСС 05:55
Политика
Зеленский потребовал полноправного членства Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что программа «Восточное партнерство» полезна для страны, если приближает ее к членству в Евросоюзе.
Lenta.ru вчера в 13:02
Политика
Лукашенко заявил о предотвращении «майдана» в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти смогли сорвать масштабный план дестабилизации страны с участием «зарубежных кукловодов».
Коммерсантъ 05:39
Происшествия
В Петербурге затопило Боткинскую больницу
Peterburg2.ru 04:56
Политика
Песков назвал смерть Игнатьева очень печальной новостью
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал смерть экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева очень печальной новостью.
ТАСС 05:34
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Армия и оружие
Российские истребители поднимали на перехват B-52 над Охотским морем
RT на русском 03:19
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховный суд подали два административных иска к Владимиру Путину, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Readovka.ru вчера в 02:40
Футбол
Титульный спонсор «Ростова» призвал ФК «Сочи» перенести матч
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на официальном сайте ФК «Сочи» опубликовано заявление, в котором указано о проведении футбольной баталии в назначенную дату — 19 июня в 20:00 мск.
REGNUM 04:46
Здоровье
Ученые сочли детей самыми опасными распространителями коронавируса
Группа ученых из Британии, Германии и Норвегии считает, что дети в возрасте до 6 лет могут быть самыми опасными распространителями коронавируса.
Газета.Ru вчера в 18:58
Авто
Китайский клон Gelandewagen обновился и получил 280-сильный V6
Китайская компания Beijing Auto выпустила обновленную версию внедорожника BJ80, который называют клоном Mercedes-Benz G-Class.
AutoNews вчера в 12:18
Общество
Клад времен Второй мировой войны обнаружили в руинах польского замка
Во время Второй мировой войны в замке располагалась казарма для немецких солдат, а также склад боеприпасов.
NewInform 01:56
Наука
Высокий уровень кортизола повышает риск смерти от COVID-19
Среди пациентов с COVID-19 пациенты с базовым уровнем кортизола 744 или менее выжили в среднем в течение 36 дней.
ГЛАС.RU 02:34
Общество
В Псковской области смягчат ряд ограничений по коронавирусу
Администрация Псковской области в рамках смягчения ограничений из-за коронавируса готова разрешить работу баз отдыха, летних кафе и магазинов в торговых центрах, где по-прежнему будут закрыты кинотеатры, фудкорты и детские игровые зоны, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
РИА Новости 06:10
Армия и оружие
Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео
В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело вчера в 09:26
Политика
В МИД РФ прокомментировали сроки открытия границ со странами Европы
"Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано", – рассказали представители МИД России.
Москва 24 вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Актриса Наталья Селезнева отмечает юбилей
19 июня Наталья Селезнёва — звезда фильмов Леонида Гайдая — отмечает 75-летие. Наталья Селезнёва родилась 19 июня 1945 года в Москве.
Россия – Культура 05:28
Политика
В Кремле прокомментировали задержание соперника Лукашенко на выборах
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и соперника действующего лидера Александра Лукашенко на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
Lenta.ru 05:47
Общество
«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе
5 июня радиостанцию признали виновной по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ («Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан») и оштрафовали на 200 тысяч рублей.
Lenta.ru 05:07
Политика
Суд на Украине не стал штрафовать Зеленского за нарушение карантина
Хмельницкий городской районный суд приостановил дело в отношении президента Украины Владимира Зеленского за нарушение карантина по коронавирусу.
RT на русском 04:29
Политика
Доработанный план восстановления экономики направили Путину
Президенту потребуется время на ознакомление Мишустин 2 июня представил Путину общенациональный план восстановления экономики.
ТАСС 04:45
Общество
В России ожидается аномальное похолодание
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о погоде на предстоящие дни.
Омск здесь вчера в 05:51
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
Происшествия
В Алтайском крае бывший замначальника полиции отправился за решетку
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что экс-главе тюменской полиции Юрию Алтынову, которого подозревают во взяточничестве, продлили домашний арест, но разрешили гулять во дворе.
ФедералПресс 03:39
Общество
В Пензенской области открываются музеи, библиотеки и летние кафе
Согласно документу разрешается деятельность, во-первых, музеев и библиотек при условии предварительной записи, соблюдения дистанции, использования индивидуальных средств защиты, ограничение посетителей.
REGNUM 05:54
Общество
Корреспондента «Дождя» вызвали в Центр «Э»
Корреспондента телеканала «Дождь» Антона Баева вызвали в центр МВД по противодействию экстремизму для дачи показаний после его репортажа о поддельных аккаунтах для электронного голосования по поправкам в Конституцию.
Ведомости 06:14
Общество
В США умер сын Никиты Хрущева Сергей
В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости вчера в 17:00