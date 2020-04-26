Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. По её словам, будет целый ряд нововведений.
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Анна Попова
Нам надо готовиться к тому, это совершенно очевидно, что наступает новая норма. Мы должны будем поменять свои привычки… Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 08:17

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