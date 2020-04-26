После отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки, а для заведений общепита будут разработаны новые правила, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва.

с чего всё началось

Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. По её словам, будет целый ряд нововведений.

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