Коронавирус
RT на русскомРоспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. По её словам, будет целый ряд нововведений.
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Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей.
— Анна Попова, российский политикВести.Ru вчера в 07:05
с чего всё началось
После отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки, а для заведений общепита будут разработаны новые правила, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва.Вести.Ruвчера в 07:05
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Общество
Еще у четырех жителей Кузбасса подтвердили коронавирус
Еще у четырех жителей Кузбасса за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:27
Общество
Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП
Минюст отказался от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 16:56
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
Общество
Банки переводят сотрудников на работу с проживанием
Некоторые российские банки из-за пандемии коронавируса предусмотрели для части сотрудников, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, обеспечить работу с проживанием в офисах.
BFM.ru вчера в 06:22
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
Общество
В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом
В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Здоровье
Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19
Сборы трав, эфирные масла, прочая растительная продукция, которая продается под видом профилактических или даже лекарственных средств, а также лимон, имбирь и чеснок не способны обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:26
Общество
Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса
Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
Общество
Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет
Известия вчера в 23:49
Футбол
Сёмин прокомментировал слухи о назначении Николича в «Локомотив»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью для Metaratings.ru прокомментировал информацию о назначении Марко Николича на пост наставника «железнодорожников».
Metaratings вчера в 12:18
Происшествия
Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое
В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно.
74.ru 00:50
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Происшествия
Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок
Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
Технологии
Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии
Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor вчера в 13:38
Здоровье
В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда
"Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.
ТАСС вчера в 17:32
Здоровье
В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
Общество
40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом
Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Религия
Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию
Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна
Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
Общество
Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
Политика
США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20
25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста 25 апреля в 08:03
Общество
Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Уфе
Газета.Ru вчера в 19:29
Политика
Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами
В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
Культура
Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской
Слово и Дело вчера в 23:34
Общество
Завтра в Улан-Удэ вновь закроют парикмахерские и строительные магазины
Принято решение о приостановке оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Номер один вчера в 23:06
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27