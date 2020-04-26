Коронавирус

RT на русскомRT на русскомРоспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение. По её словам, будет целый ряд нововведений.
Читать в источнике
Комментировать415
Анна Попова
Там будет целый ряд правил. Это будет и защита расстояния, и защита тех, кто обслуживает, и их самих, и посетителей.
— Анна Попова, российский политикВести.Ru вчера в 07:05
с чего всё началось

После отмены самоизоляции для кафе разработают ряд санитарных правил

После отмены режима самоизоляции россиянам придется поменять свои привычки, а для заведений общепита будут разработаны новые правила, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва.
Вести.Ruвчера в 07:05

Подробнее о событии

Глава Роспотребнадзора пообещала россиянам новую нормальность

Московский Комсомолец01:31

Попова: россияне должны изменить привычки после пандемии

Коммерсантъвчера в 08:17

Попова анонсировала «целый ряд» нововведений после отмены самоизоляции

РБКвчера в 12:20

Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии

RT на русскомвчера в 12:06

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

РИА Новостивчера в 11:00

Рестораны после отмены самоизоляции ждут новые правила

РЕН ТВвчера в 23:53

После отмены самоизоляции для кафе разработают ряд санитарных правил

Вести.Ruвчера в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 01:37, Ашберн
Общество

Еще у четырех жителей Кузбасса подтвердили коронавирус

Еще у четырех жителей Кузбасса за последние сутки подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости вчера в 00:27
6
Общество

Минюст отказался от повышения штрафов в новом КоАП

Минюст отказался от повышения штрафов в новом Кодексе об административных правонарушениях, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости вчера в 16:56
1
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
6K
Общество

Банки переводят сотрудников на работу с проживанием

Некоторые российские банки из-за пандемии коронавируса предусмотрели для части сотрудников, отвечающих за критически важные функции на рабочем месте, обеспечить работу с проживанием в офисах.
BFM.ru вчера в 06:22
1,1K
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК вчера в 17:04
507
Общество

В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом

В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 23:47
5
Шоу-бизнес

Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
886
Здоровье

Роскачество объяснило, почему имбирь и чеснок не помогут от COVID-19

Сборы трав, эфирные масла, прочая растительная продукция, которая продается под видом профилактических или даже лекарственных средств, а также лимон, имбирь и чеснок не способны обеспечить какую-либо существенную защиту от COVID-19, говорится в материалах Роскачества.
РИА Новости 01:26
Общество

Жители Забайкалья наиболее сильно обеспокоены из-за коронавируса

Исследователи перечислили регионы России, которые наиболее сильно взволнованы из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:18
136
Общество

Вильфанд спрогнозировал попадание 2020 года в пятерку самых теплых лет

Известия вчера в 23:49
157
Футбол

Сёмин прокомментировал слухи о назначении Николича в «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в интервью для Metaratings.ru прокомментировал информацию о назначении Марко Николича на пост наставника «железнодорожников».
Metaratings вчера в 12:18
2
Происшествия

Группа разбора: смотрим карантинное ДТП, в котором виноваты сразу трое

В апреле 2020 года количество автомобилей на дорогах снизилось, но ДТП происходят всё равно.
74.ru 00:50
Происшествия

Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку

Газета.Ru вчера в 11:34
1,1K
Происшествия

Водитель в Омске врезался в группу людей во время незаконных автогонок

Омск, 26 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Обстоятельства инцидента с наездом на людей во время незаконных автогонок устанавливают сотрудники полиции в городе Омске.
REGNUM вчера в 11:31
20
Технологии

Отоларинголог опроверг заявления об опасности смартфонов при пандемии

Редакция iReactor связалась с врачом-отоларингологом из университета имени И. М. Сеченова Юрием Ульяновым, чтобы выяснить, опасно ли использование смартфонов во время пандемии.
iReactor вчера в 13:38
118
Здоровье

В Сибири перевыполнили план по подготовке коечного фонда

"Необходимо оперативно принять меры, чтобы, используя все возможные ресурсы, перераспределив оборудование, обеспечить полную готовность в регионах Сибири для приема больных коронавирусом", - приводит пресс-служба слова Меняйло.
ТАСС вчера в 17:32
3
Здоровье

В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80949 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Известия 01:11
1
Общество

40% россиян сочли низкой опасность заразиться коронавирусом

Низкий риск Пятая часть россиян оценивает риск заражения коронавирусом как высокий — 21%.
РБК вчера в 20:00
Религия

Бывший духовник Поклонской проклял верящих в пандемию

Схиигумен Сергий, бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской, предал анафеме всех, кто верит в пандемию коронавируса.
Вести.Ru вчера в 12:59
786
Происшествия

В Новосибирске три человека пострадали при взрыве в гаражах

РИА Новости 01:28
Общество

Россия приостанавливает экспорт зерна

Россия приостанавливает экспорт зерновых до 1 июля 2020 года. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
BFM.ru вчера в 07:49
617
Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
1K
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 25 апреля в 16:36
1,5K
Политика

США и Китай из-за спора сорвали конференцию G20

25 апреля из-за спора США и Китая видеоконференция лидеров государств - участников G20 была сорвана.
МонаВиста 25 апреля в 08:03
469
Общество

Вывозной рейс с россиянами из Гоа приземлился в Уфе

Газета.Ru вчера в 19:29
84
Политика

Россия вошла в пятерку стран с наибольшими военными расходами

В первой пятерке стран с наибольшими затратами на оборону вновь оказалась Россия, утверждается в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о тенденциях в военных расходах основных стран-игроков в 2019 году.
ТАСС вчера в 18:09
293
Кино

Сергей Маковецкий ответил критикам сериала «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru 01:30
848
Культура

Лариса Долина указала на отличия российской публики от американской

Слово и Дело вчера в 23:34
53
Общество

Завтра в Улан-Удэ вновь закроют парикмахерские и строительные магазины

Принято решение о приостановке оказания парикмахерских услуг в Улан-Удэ, селе Эрхирик и поселке Нижние Тальцы Заиграевского района как территориях, на которых повышена угроза неблагоприятного развития ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
Номер один вчера в 23:06
3
Общество

Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса

В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
1,9K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное