«По результатам оперативного мониторинга за внебольничными пневмониями в РФ, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости не наблюдается», – говорится в сообщении Роспотребнадзора. Напомним, первые случаи заболевания коронавирусом 2019-nCoV были выявлены в Китае в декабре 2019 года.

Роспотребнадзор: больных новым коронавирусом в России не выявлено

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