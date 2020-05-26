Коронавирус
РБКРоспотребнадзор дал рекомендации для открытия спортзалов и бассейнов
Чтобы снизить число посетителей и выдерживать норму площади (4 кв. м на одного человека), в ведомстве рекомендуют использовать предварительную запись. Кроме того, спортивные снаряды и тренажеры нужно расставлять на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.
Читать в источнике
Оценить147
Подробнее о событии
Показать все источники
Без масок, но по записи: Роспотребнадзор рассказал, как будут работать фитнес-клубы
Нижний Новгород on-line11:22
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 11:45, Ашберн
Происшествия
В Москве суд продлил арест двум генералам МВД
Басманный суд Москвы продлил срок ареста заместителям начальника следственного департамента МВД России генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому.
RT на русском 07:32
Здоровье
Куйвашева спросили: «Когда вы поймете, что ваши ограничения бесполезны?» Что ответил губернатор
Губернатор Евгений Куйвашев в Instagram ответил подписчику, который заявил, что от ограничений нет толку, и потребовал отказаться от особых мер по борьбе с коронавирусом.
Екатеринбург Онлайн 09:45
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Футбол
Хавбек «Урала» ведёт переговоры с «Фулхэмом»
Чемпионат 10:51
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Барбара Пино уже выбрала свадебное платье
27-летняя кубинская фотомодель Барбара Пино, которая стала победительницей седьмого сезона шоу «Холостяк», уже задумывается о выборе свадебного платья.
Экспресс газета 24 мая в 15:39
Происшествия
Задержан подозреваемый в осквернении мемориала Победы в Черноголовке
Черноголовка, Московская область, 25 мая 2020, 19:21 — REGNUM Мужчина, подозреваемый в осквернении мемориала в честь Победы в Великой Отечественной войне, задержан сотрудниками полиции в Черноголовке.
REGNUM вчера в 12:21
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Происшествия
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
Общество
Вышел закон об ОСАГО без техосмотра
Стало известно, что президент нашей страны на днях подписал федеральный закон, позволяющий выдавать полис ОСАГО без осуществления технического осмотра.
32CARS.ru вчера в 13:39
Энергетика
Грузия договорилась с «Газпромом» о снижении цены на газ
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что власти договорились с российским «Газпромом» о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.
News.ru 09:48
Происшествия
Разбившийся на Чукотке вертолет оказался военным
19 мая вертолет Воздушно-космических сил России совершил жесткую посадку в районе города Клин при выполнении учебно-тренировочного полета без боекомплекта.
Lenta.ru вчера в 23:35
Хоккей
Сергей Мозякин подписал новый контракт с «Металлургом»
Во вторник, 26 мая, пресс-служба «Металлурга» сообщила о подписании контракта со своим капитаном Сергеем Мозякиным.
ГЛАС.RU 08:57
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Культура
Сериал «Журавль в небе» стартует 25 мая на Первом канале
Сможет ли главная героиня найти себя и свое женское счастье в этом нелегком, но интересном деле, узнаем 25 мая (понедельник-четверг) в 21.30 на Первом канале.
Комсомольская правда вчера в 00:30
Экономика
Американские фондовые индексы уверенно растут в ходе торгов
Вчера американские биржи были закрыты в связи с Днем поминовения.
Финмаркет 10:29
Экономика
Для мегапроекта «Газпрома» хотят привлечь деньги россиян
Одним из способов финансирования газохимического проекта "Русгаздобычи" в Усть-Луге может стать привлечение инвестиций населения, считает глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
РИА Новости вчера в 08:27
Футбол
Азмун: «Хочу принять новый вызов»
Хочу принять новый вызов, надеюсь, что скоро так и будет.
Евро-футбол.ру 09:53
Общество
Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне
Коммерсантъ 10:20
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся культурный центр
В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 квадратных метров, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Газета.Ru 11:15
Политика
Архангельская область и НАО разработают программу интеграции
Власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития двух регионов.
Известия 10:42
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
Путин: пик распространения коронавируса в России пройден
Пик распространения коронавируса в России, как считают специалистов, пройден, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
Вести.Ru 08:29
Футбол
Новым президентом ФК «Торпедо» станет Денис Маслов
Владелец московского футбольного клуба «Торпедо» Роман Авдеев сообщил, что бывший исполнительный директор пермского «Амкара» Денис Маслов станет новым президентом клуба.
RT на русском 04:25
Политика
Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не приезжает на гастроли в Россию
Один из самых популярных артистов СССР в советские времена Вахтанг Кикабидзе рассказал украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, почему он отказывается от приглашений выступить с концертами в городах России.
Millionaire.ru 11:13
Киберспорт
Подписчики PS Plus бесплатно получат Call of Duty: WWII
Раздача продлится с 26 мая по 6 июля. Sony объявила, что подписчики PS Plus могут загрузить Call of Duty: WWII бесплатно.
NewInform 04:46
Армия и оружие
В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства»
В Ираке ликвидировали местного главаря «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) Муатаза аль-Джабури.
Lenta.ru 09:46