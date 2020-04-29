Коронавирус
Новости Перми 59.ruРоспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 10:08, Ашберн
Здоровье
В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
Общество
Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед
В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
Происшествия
В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ
Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
Политика
Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»
Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 02:57
Общество
СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной
Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
Единоборства
Дональд Серроне признался, что не хотел драться с МакГрегором
Серроне признался, что иногда он выкладывается на боях, а иногда нет, но за два дня до боя с МакГрегором он понял, что не хочет драться.
Юфсбет 08:17
Политика
Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая
В России режим нерабочих дней продлится до 11 мая.
Четвертая Власть вчера в 10:49
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело вчера в 01:13
Общество
В Самарской области ввели масочный режим
Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 27 апреля в 10:27
Общество
Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни
Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику.
Most.tv 05:33
Экономика
Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России
Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России.
Lenta.ru вчера в 07:50
Общество
Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии
Деловое.ТВ вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину скоро выпишут из больницы
MedikForum.ru вчера в 17:49
Общество
Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках
Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
Общество
«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне
МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
Общество
Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов
На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
Шоу-бизнес
Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие
Российская газета 09:44
Армия и оружие
Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео
Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 27 апреля в 08:12
Общество
Две недели на карантине проведут уехавшие на дальние дачи петербуржцы
Жителям Петербурга, которые намерены поехать на дачи за пределы Ленинградской области, придётся столкнуться с необходимостью провести 14 дней в режиме обязательной самоизоляции.
Парламентская газета 06:23
Кино
Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов
Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
Общество
Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной
О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
Общество
Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса
Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Политика
В парламенте Сербии разразился скандал из-за российских военных
Оппозиционный депутат и лидер «Новой партии» Зоран Живкович оскорбительно высказался в адрес российских военнослужащих, помогающих Сербии в борьбе с пандемией коронавируса.
REGNUM 04:13
Политика
Зеленский рассмотрит вопрос о передаче киевской Лавры раскольникам
Киев, 29 апреля 2020, 13:39 — REGNUM Петиция о передаче Киево-Печерской лавры религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ) набрала необходимое количество голосов и будет рассмотрена президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM 06:39