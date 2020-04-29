Коронавирус

Новости Перми 59.ruНовости Перми 59.ruРоспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием.
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Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

63.ru04:57

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Новости Перми 59.ru04:58

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

74.ru04:58

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

V1.ru04:57

Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению майских праздников

Телеканал Санкт-Петербург05:00

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Новости Ярославля 76.ru04:57

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

161.ru04:57
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Религия

Патриарх Кирилл запретил Кураеву служить в церкви из-за оскорбления

Газета.Ru 09:34
1K
Здоровье

В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков

Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286.
РИА Новости 07:59
665
Общество

Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед

В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru.
Известия 05:38
16
Происшествия

В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве

В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ.
Известия вчера в 22:30
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Происшествия

В двух регионах России изъяли 1,5 тыс. просроченных аппаратов ИВЛ

Полицейские изъяли около 1,5 тыс. просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Костромской и Свердловской областях.
Известия 07:38
8
Политика

Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки»

Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Газета.Ru вчера в 02:57
9
Общество

СМИ заявили о проверке СК публикаций о «двойном гражданстве» Мизулиной

Следственный комитет России начал проверку по факту публикаций о якобы двойном гражданстве у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Известия 09:46
255
Происшествия

Иркутских чиновников заподозрили в поджоге леса

Известия 08:38
2,1K
Единоборства

Дональд Серроне признался, что не хотел драться с МакГрегором

Серроне признался, что иногда он выкладывается на боях, а иногда нет, но за два дня до боя с МакГрегором он понял, что не хочет драться.
Юфсбет 08:17
1
Происшествия

В Татарстане женщина увела детей в лес и кормила их листьями

РИА Новости 08:17
18
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней в России до 11 мая

В России режим нерабочих дней продлится до 11 мая.
Четвертая Власть вчера в 10:49
Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело вчера в 01:13
26
Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
28
Общество

Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 27 апреля в 10:27
2,8K
Общество

Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни

Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику.
Most.tv 05:33
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Экономика

Кремль ответил на слова об угрозе обеднения среднего класса в России

Кремль ответил на слова ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова об угрозе обеднения среднего класса в России.
Lenta.ru вчера в 07:50
2,5K
Происшествия

Суд приговорил дагестанского блогера к 10 годам по делу о терроризме

Известия 08:35
1
Общество

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» в Якутии

Деловое.ТВ вчера в 09:53
3,3K
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину скоро выпишут из больницы

MedikForum.ru вчера в 17:49
38
Общество

Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках

Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:58
772
Общество

«Известия»: МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

МВД предложило Центральному банку открыть для сотрудников ведомства доступ к банковской тайне.
РИА Новости 04:33
413
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru 09:12
481
Шоу-бизнес

Башаров прокомментировал призыв лишить его всех званий за насилие

Российская газета 09:44
53
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 27 апреля в 08:12
83
Общество

Две недели на карантине проведут уехавшие на дальние дачи петербуржцы

Жителям Петербурга, которые намерены поехать на дачи за пределы Ленинградской области, придётся столкнуться с необходимостью провести 14 дней в режиме обязательной самоизоляции.
Парламентская газета 06:23
10
Кино

Сериал «Зулейха открывает глаза» установил несколько рекордов

Многосерийный фильм "Зулейха открывает глаза" Егора Анашкина установил несколько телевизионных рекордов.
Piter.tv 09:57
4
Общество

Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной

О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции.
Российская газета 09:09
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Общество

Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса

Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.
РБК 08:25
Политика

В парламенте Сербии разразился скандал из-за российских военных

Оппозиционный депутат и лидер «Новой партии» Зоран Живкович оскорбительно высказался в адрес российских военнослужащих, помогающих Сербии в борьбе с пандемией коронавируса.
REGNUM 04:13
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Политика

Зеленский рассмотрит вопрос о передаче киевской Лавры раскольникам

Киев, 29 апреля 2020, 13:39 — REGNUM Петиция о передаче Киево-Печерской лавры религиозной организации Православная церковь Украины (ПЦУ) набрала необходимое количество голосов и будет рассмотрена президентом Украины Владимиром Зеленским.
REGNUM 06:39
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