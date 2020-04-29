Роспотребнадзор подготовил рекомендации для населения на майские праздники. В целом они не сильно изменились с начала нерабочих дней — сидим дома, соблюдаем дистанцию, не ходим в гости и не принимаем гостей, бережем тех, кто старше 60 лет или с хроническим заболеванием.

Роспотребнадзор написал правила поездок на дачу во время пандемии

Здоровье В России умерли более 70 заразившихся коронавирусом медиков Всего в России на 29 апреля COVID-19 диагностировали у 99 399 человек, умерли от заболевания 972 пациента, поправились 10 286. 665

Общество Умер личный пилот Путина и Ельцина Григорий Белодед В Москве в возрасте 73 лет умер личный пилот президентов России Григорий Белодед. Об этом в среду, 29 апреля, пишет сайт kp.ru. 16

Происшествия В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве В Армении около 500 человек устроили самосуд над двумя подозреваемыми в убийстве, пишет 29 апреля РЕН ТВ со ссылкой на местные СМИ. 401

Политика Согласована дата видеоконференции глав МИД «нормандской четверки» Видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе запланирована на 30 апреля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. 9

Единоборства Дональд Серроне признался, что не хотел драться с МакГрегором Серроне признался, что иногда он выкладывается на боях, а иногда нет, но за два дня до боя с МакГрегором он понял, что не хочет драться. 1

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 28

Общество Изменился график доставки пенсий и социальных выплат в праздничные дни Жителям г. Липецка, которые получают пенсионные и социальные выплаты на свои счета через ПАО "Сбербанк" 4 числа каждого месяца, зачисление будет произведено 30 апреля, также 8 мая перечислят пенсии и соцвыплаты, получающим 11 числа каждого Далее, в мае доставка пенсий и социальных выплат через кредитные учреждения будет производиться по установленному графику. 36

Общество Роспотребнадзор разработал правила поведения на майских праздниках Роспотребнадзор в соответствии с поручением главы правительства Михаила Мишустина разработал правила поведения россиян в период майских праздников, соблюдение которых должно помешать распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 772

Общество Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, что планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было. 481

Общество Две недели на карантине проведут уехавшие на дальние дачи петербуржцы Жителям Петербурга, которые намерены поехать на дачи за пределы Ленинградской области, придётся столкнуться с необходимостью провести 14 дней в режиме обязательной самоизоляции. 10

Общество Путин назвал ситуацию на глобальном энергорынке беспрецедентной О беспрецедентной ситуации на мировом энергетическом рынке президент заявил на совещании по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, которое провел в режиме видеоконференции. 262

Общество Правительство увеличило срок вахты до полугода из-за коронавируса Глава правительства Михаил Мишустин своим постановлением утвердил временные правила работы вахтовым методом, которые будут действовать до конца года.

Политика В парламенте Сербии разразился скандал из-за российских военных Оппозиционный депутат и лидер «Новой партии» Зоран Живкович оскорбительно высказался в адрес российских военнослужащих, помогающих Сербии в борьбе с пандемией коронавируса. 6