Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаРоспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса". Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам в период пандемии

RT на русскомвчера в 21:45

Роспотребнадзор дал советы по покупке продуктов в условиях пандемии

Известиявчера в 22:40

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами в условиях пандемии

РБКвчера в 22:30

Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 23:36

Роспотребнадзор не рекомендует запасаться продуктами впрок в период пандемии

ТАССвчера в 21:13

Роспотребнадзор посоветовал, как выбирать продукты в условиях COVID-19

РИА Новостивчера в 20:41

Роспотребнадзор рекомендовал во время самоизоляции рационально выбирать меню, чтобы не набрать лишний вес

Агентство Москвавчера в 20:30
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Политика

Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется

Президент в ходе видеосовещания с членами правительства констатировал, что ситуация с коронавирусом в стране осложняется, передает «Интерфакс».
BFM.ru вчера в 16:21
Культура

Американский музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

Американский композитор, обладатель трех премий "Эмми" Адам Шлезингер умер от коронавирусной инфекции в возрасте 52 лет.
РИА Новости вчера в 23:41
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Общество

Глава ВОЗ предрек рост числа заболевших коронавирусом до миллиона

В ближайшие дни число заразившихся коронавирусом в мире достигнет миллиона.
Lenta.ru вчера в 14:41
Общество

12 пассажиров из Таиланда в Приморье самовольно покинули аэропорт

«Четверо из 12 пассажиров, прилетевших сегодня ночью во Владивосток из Бангкока и покинувших аэропорт, найдены и помещены в обсерватор», - говорится в сообщении.
Аргументы и Факты 01:14
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Общество

Еще три пациента с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс вчера в 18:09
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Don24 00:57
Армия и оружие

На Кубани «Искандеры» совершили ночной марш и электронные пуски ракет

Кубань 24 вчера в 13:47
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Происшествия

В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
РИА Новости вчера в 20:50
Экономика

Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
РБК 01:00
Единоборства

Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC

Metaratings 01:41
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Экономика

Около 80 стран попросили помощи МВФ из-за коронавируса

В Международный валютный фонд поступили обращения около 80 стран, подавших заявки на чрезвычайное финансирование.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Шоу-бизнес

Волочкова вышла под весенний снег в купальнике

"Прекрасное снежное утро начинается с ледяной купели", - подписала фото балерина, вышедшая на улицу в купальнике.
Газета.Ru 31 марта в 06:27
Технологии

МГУ присоединился к Московскому инновационному кластеру

Москва 24 01:15
Политика

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса.
Известия вчера в 18:16
Политика

Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 18:37
Общество

В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции

В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
РИА Новости Крым вчера в 14:35
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
Транспорт

Минтранс разъяснил порядок возврата стоимости авиабилетов

Пассажир может вернуть стоимость авиабилета, если рейс отменён или назначен на период запрета соответствующих полетов, если же рейс не отменён и полеты в этот период не приостановлены, стоимость такого билета возвращается согласно условиям тарифа, сообщили в Минтрансе РФ.
РИА Новости вчера в 16:00
Политика

Трамп: Россия и Саудовская Аравия скоро договорятся по ценам на нефть

Россия и Саудовская Аравия выработают какое-то решение по ценам на нефть в ближайшие несколько дней, считает президент США Дональд Трамп.
РИА Новости вчера в 23:42
Здоровье

В Госдуме объяснили, чем карантин отличается от самоизоляции

В Госдуме рассказали, чем отличается карантин, за нарушение которого предполагается жестко наказывать, от самоизоляции, которая введена сначала в Москве, области, а затем и в других регионах.
Российская газета вчера в 14:40
Политика

В Алтайском крае теперь можно штрафовать на 30 тысяч за нарушение самоизоляции

Согласно распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в регионе действует режим всеобщей самоизоляции.
АМИТЕЛ 01:00
Общество

Социальные пенсии проиндексируют на 6,1%

С 1 апреля социальные пенсии в России вырастут на 6,1%. Также увеличиваются пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, блокадников, тех, кто пострадал из-за радиационных и техногенных катастроф, и других.
НТВ вчера в 02:26
Здоровье

Названа диета для больных коронавирусом

В соответствии с рекомендациями, при инфицировании назначается так называемая диета №2. Она предполагает ограничение грубой клетчатки, молока, острого, пряного.
ФАН вчера в 21:48
Общество

Британская медсестра рассказала о страданиях пациентов с коронавирусом

19-летняя медсестра Люси Хатчингс из Великобритании рассказала о тяжелой обстановке из-за коронавируса в госпитале, в котором она работает.
Телеканал 360° вчера в 20:31
Общество

Новым министром здравоохранения Омской области стала Ирина Солдатова

Как сообщает издание, новым министром может стать Ирина Солдатова, которая ранее работала в сфере здравоохранения и правительстве Московской области.
АиФ Омск вчера в 23:45
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