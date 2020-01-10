Общество
РБКРоспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона
С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно использовать мобильные телефоны
Телеканал Санкт-Петербург02:03
Рекомендации Роспотребнадзора по безопасному использованию мобильного телефона
Глас Народавчера в 19:05
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