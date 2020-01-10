Общество

РБКРБКРоспотребнадзор дал рекомендации по использованию мобильного телефона

С точки зрения безопасности для здоровья человека длительность разговора по мобильному телефону не должна превышать двух минут, а между звонками стоит делать паузу как минимум на 15 минут, считают эксперты Роспотребнадзора. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.
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Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как правильно использовать мобильные телефоны

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Рекомендации Роспотребнадзора по безопасному использованию мобильного телефона

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Роспотребнадзор советует снимать очки при разговоре по мобильнику

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Петербургский Роспотребнадзор посоветовал снимать очки во время разговора по мобильнику

Невские Новости00:13

Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам снимать очки при разговоре по мобильнику

Piter.tv01:44
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Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году

ТАСС Наука вчера в 21:24
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С января 2020 года «Газпром» приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, в первую очередь за счет трехкратного сокращения транзита через Украину.
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Как сообщил в своих показаниях Анар Сеидов, представшие перед военным судом чекисты и полицейский заработали на своих незаконных услугах по оформлению мигрантов 7,5 млн руб. Всего с их помощью с декабря 2017-го по 20 марта 2018 года в России были оформлены несколько сотен незаконных мигрантов.
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Цукерберг поделился ожиданиями от следующего десятилетия

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РИА Новости 04:40
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News.ru 00:31
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Незаконные постройки мусорного полигона в Шиесе постановили снести

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Появилось новое видео крушения украинского самолета в Иране

Lenta.ru 03:22
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Принятием резолюции о равной ответственности Германии и СССР за начало войны сейм Польши показывает, как идеология побеждает правду, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
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Украинские военные заметили корабль пограничной охраны ФСБ России рядом с побережьем Азовского моря.
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Трое студентов-медиков семь часов делали ампутацию ноги

На семь часов затянули операцию по ампутации ноги три неопытных студента-медика.
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Пользователей Сети растрогал последний пост в Instagram украинской стюардессы Валерии Овчарук, погибшей в авиакатастрофе в Иране, в котором она признается в любви к своей работе.
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