Общество

Газета.RuГазета.RuРоспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. Документ представлен на сайте ведомства.
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