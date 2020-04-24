Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. Документ представлен на сайте ведомства.

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

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