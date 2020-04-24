Общество
Газета.RuРоспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни. Документ представлен на сайте ведомства.
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Условия Роспотребнадзора для открытия парикмахерских удивили представителей отрасли
Московский Комсомолецвчера в 13:32
Новые правила работы парикмахерских и салонов красоты: заходить по одному, проветривать после каждого клиента
Комсомольская правдавчера в 07:15
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Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Энергетика
Новак выступил против снижения цен на бензин в России
Министр энергетики России Александр Новак в ходе видеоконференции с лидерами думских фракций выступил против снижения цен на бензин в стране.
Известия 22 апреля в 08:13
Музыка
The Rolling Stones выпустили клип на песню о «городе-призраке»
The Rolling Stones выпустили новый трек и клип на песню об опустевшем городе под названием Living In A Ghost Town.
РЕН ТВ 23 апреля в 16:14
Экономика
Исаев считает «расшатыванием ситуации» призывы потратить весь ФНБ из-за пандемии
По словам депутата, некоторые политические силы используют естественное недовольство граждан, которые вынуждены находиться на самоизоляции и у которых падают доходы, для "борьбы против нашей страны".
ТАСС вчера в 09:42
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск о самоизоляции
Власти Москвы направили в Мосгорсуд ответ на коллективный иск к мэрии о незаконности указов Сергея Собянина о режиме самоизоляции и о передвижении по пропускам.
Коммерсантъ вчера в 19:50
Общество
«Умершая» месяц назад жительница Эквадора пришла в сознание
РИА Новости вчера в 22:16
Политика
США и Китай сорвали конференцию G20
США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для пожилых людей и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Общество
В Мурманской области выявили 193 новых заболевших COVID-19
РБК вчера в 18:58
Футбол
Дзанетти о будущем Лаутаро: «Он счастлив в «Интере»
Вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти высказался о возможном трансфере форварда Лаутаро Мартинеса в «Барселону».
Sports.ru вчера в 17:17
Происшествия
В Алтайском крае выявили 215 заразившихся коронавирусом
Как сообщает сегодня, 25 апреля, оперативный штаб региона, повторное исследование подтвердило положительные результаты анализов у 51 работника промплощадки Корбалихинского рудника (Змеиногорский район), а всего за минувшие сутки, 24 апреля, в регионе зарегистрированно 63 новых случая SARS-CoV-2.
REGNUM 00:59
Политика
Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына
Власти Китая направили в Северную Корею группу медицинских экспертов, сообщило в субботу со ссылкой на неназванные источники агентство Reuters.
Известия вчера в 21:18
Экономика
Названа средняя зарплата в Москве на начало 2020 года
Средняя зарплата в столице в январе 2020 года составила 88,9 тыс. рублей.
RT на русском 00:00
Здоровье
В России ожидают вспышки ВИЧ-инфекции после эпидемии коронавируса
Опрошенные «Известиями» специалисты считают, что после окончания пандемии коронавируса в России могут начаться вспышки ВИЧ-инфекции.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 00:33
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 23 апреля в 07:11
Общество
Глава полиции Новосибирской области Юрий Стерликов подал в отставку
"Начальник ГУ МВД по Новосибирской области подал рапорт на имя министра внутренних дел России об освобождении от занимаемой должности", - подтвердили "РГ" в пресс-службе ведомства.
Российская газета вчера в 08:09
Экономика
Охрименко: Пособие по безработице на Украине – это вообще тайна
Формально фонд выплат по безработице формируется за счёт ЕСВ, но его на время карантина разрешили не платить, поэтому вообще непонятно, где они возьмут деньги.
Украина.ру вчера в 04:19
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс вчера в 07:07
Общество
Попова выступила за продление режима самоизоляции в России
Анна Попова ранее заявила о начале популяционных исследований на антитела к коронавирусу в России.
Народные новости вчера в 17:42
Музыка
Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»
ТАСС вчера в 17:55
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Здоровье
Пациентов психдиспансера в Тольятти заразила коронавирусом медсестра
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров требует привлечь к ответственности всех, кто допустил массовое заражение медиков и пациентов психоневрологического диспансера в Тольятти, говорится в сообщении оперштаба региона.
Интерфакс вчера в 14:37
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
В МГУ прокомментировали новость о крупнейшей реформе в университете
Российская газета вчера в 11:29
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Происшествия
Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом
Вести.Ru вчера в 06:58
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Гарик Харламов «оказался у ног» Гузеевой на шоу «Давай поженимся!»
На видео Харламов «оказался у ног» ведущей Ларисы Гузеевой прямо на шоу «Давай поженимся!».
ФАН 01:32